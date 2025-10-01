Talven lumimassat pois jaloista ja hiekoitushiekka uusiokäyttöön - Salpamaa Oy on kiertotalousajattelun edelläkävijä
Salpamaa on jälleen valmis tulevaan talveen ja sen tuomiin haasteisiin Lahden seudulla. Yhtiö on valmis vastaanottamaan ja käsittelemään jopa yli puoli miljoonaa kuutiota lunta useilla vastaanottoalueillaan.
"Säästämme merkittävästi luonnonvaroja, kun tuotte hiekkaisen lumen Salpamaalle puhdistettavaksi. Se jalostetaan uudelleen käytettäväksi kiertotalousajattelun mukaisesti", sanoo Antti Leiskallio Salpamaa Oy:stä.
Salpamaa varmistaa kaupunkien ja kuntien arjen sujuvuuden talvikuukausina vastaanottamalla aurauslunta useissa toimipisteissään, kuten Rälssin, Hakapellon, Vanhatien, Levytien ja Hollolan lumenvastaanottoalueilla. Tämä laaja verkosto takaa tehokkaan logistiikan ja pitää tiet turvallisina.
"Talvien vaihtelevuus ilmastonmuutoksen myötä vaatii meiltä joustavuutta ja vankkaa ennakointia", Leiskallio kuvaa. "Olemme varautuneet käsittelemään runsaslumisinakin talvina valtavia lumimääriä, jotka voivat vastata jopa yli 23 000 kuorma-autollista. Kapasiteettimme on suunniteltu vastaamaan juuri tällaisiin ääriolosuhteisiin."
Hiekoitushiekka kiertoon – konkreettinen ympäristöteko
Toiminnan merkittävin ympäristöhyöty syntyy hiekoitushiekan kierrätyksestä. Syksyllä vastaanottoalueiden lumien sulettua, lumenvastaanottoalueilta kerätään talteen lumen mukana tullut hiekka. Tämä materiaali ei päädy jätteeksi, vaan se kuljetetaan Kujalan käsittelykeskukseen, jossa se läpikäy huolellisen puhdistus- ja jalostusprosessin.
Prosessissa hiekasta poistetaan roskat ja hienoaines, minkä jälkeen siitä valmistetaan uusiotuotetta. Tämä kierrätetty laadukas hiekoitustuote voidaan käyttää uudelleen teiden ja pihojen hiekoituksessa.
"Kierrättämällä hiekoitushiekan vähennämme tarvetta neitseellisten kalliokiviainesten ja luonnonhiekan käyttöön. Tämä on paitsi taloudellisesti järkevää, myös tärkeä teko ympäristön puolesta, sillä se pienentää katujen kunnossapidosta syntyvän jätteen määrää ja edistää kestävää materiaalikiertoa", Leiskallio erittelee.
Ennustettavuuden heikentyminen lumimäärien suhteen on yksi ilmastonmuutoksen konkreettisista haasteista. Salpamaa Oy:n joustava ja monipuolinen toimintamalli on vastaus tähän epävarmuuteen. Yhtiö pystyy skaalaamaan toimintaansa nopeasti sääolosuhteiden mukaan, mikä takaa luotettavan palvelun kaikissa tilanteissa.
Tietoa Salpamaa Oy:stä
Salpamaa Oy on vastuullinen maa- ja kiviainesten kierrätyksen ja jalostuksen edelläkävijä. Kierrätämme materiaalit uusiotuotteiksi, joita voidaan hyödyntää maa- ja infrarakentamisessa. Samalla korvataan neitseellisiä maa- ja kiviaineksia. Vastaanotamme pilaantumattomia ylijäämämaita, jätettä sisältäviä maa-aineksia, pilaantuneita maa-aineksia, betoni-, tiili- ja asfalttijätettä, saniteettiposliinia, hiekoitushiekkaa, tuhkia, epäorgaanisia teollisuuden sivutuotteita ja lunta.
