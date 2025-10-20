Viini & Ruoka 2025 yhdistää ruoan, viinin ja kirjallisuuden elämykseksi
Suomen suurin ruoka- ja viinitapahtuma Viini & Ruoka järjestetään jälleen 23.–26.10.2025 Helsingin Messukeskuksessa samanaikaisesti Helsingin Kirjamessujen kanssa. Tapahtuma esittelee yli tuhat viiniä, herkullisia ruoka-annoksia huippuravintoloilta, inspiroivia ohjelmasisältöjä sekä uusia elämyksiä. Mukana on ennätykselliset 150 osastoa, huippukokit, tastingit ja uusi Syö & voi hyvin -alue.
"Viini & Ruoka ja Helsingin Kirjamessut muodostavat yhdessä ainutlaatuisen kokonaisuuden, jossa yhdistyvät elämyksellisesti ruoka, viini ja kirjallisuus – kolme suurta intohimoa, jotka täydentävät toisiaan upealla tavalla. Yhteinen tapahtumaviikonloppu tarjoaa kävijöille mahdollisuuden nauttia sekä makujen maailmasta että tarinoista, jotka ruokkivat mieltä. Tämä synergia tekee Messukeskuksesta lokakuun odotetuimman kohtaamispaikan. Tapahtumakokonaisuuden ovat löytäneet viinin ja ruuan ystävät kaikista ikäluokista", toteavat tapahtumasta vastaavat Viinilehden Antti Leistén ja Tanja Pasila Helsingin Messukeskuksesta. ”
Viinitrendit tulevat hyvin esille Viini & Ruoka -messuilla, joissa voi maistella erilaisia viinejä osastoilla ja osallistua tasting-tilaisuuksiin. ”Viinimaailmassa klassiset viinialueet nostavat taas päätään, tosin on huomattavissa, että viineissä haetaan perinteitä unohtamatta hieman modernimpaa tyyliä. Messuilla voit esimerkiksi tutustua maineikkaan tuotantoalueen, Bordeaux’n viinibaariin ja maistella perinteisten makujen lisäksi myös alueen uusia tuulia. Messuilla on myös meidän markkinoillamme hieman tuntemattomampia viinialueita edustettuna. Voit tutustua vaikkapa Kanariansaarten viinihelmiin”, kertoo Viini-lehden asiantuntija Antti Rinta-Huumo.
Uutuuksia ja makuelämyksiä viikonlopun täydeltä
Tänä vuonna tapahtumassa lanseerataan Syö & voi hyvin -alue, jossa yhdistyvät hyvän olon ruokapuheenvuorot, reseptikahakat ja rentouttavat elämykset. Ohjelmassa on muun muassa Skumppajoogaa, sokkomaisteluja, asiantuntijaluentoja ruokavaliosta, sekä KakkuBattle-kisa.
Lauantaina 25.10. klo 19 järjestetään jälleen suosittu Rypäleenpoljennan SM-kilpailu, jossa viinivaikuttajat, somettajat ja alan asiantuntijat ottavat mittaa toisistaan viinirypäleiden parissa. Kisaan osallistuu tänä vuonna kolme joukkuetta: Linnea Vihonen ja Aleksi Vihonen; Viinilehden Viinipodin Samuli Pasanen ja Jonas Sahlberg sekä vaikuttajat Jonathan Heino (jontte.heino) ja Anne-Mari Ijäs (viinijas). Juontajana toimii Ilkka Sirén.
Näytöskeittiössä kirjailijat, kokit ja klassikot
Viikonloppuna Näytöskeittiö täyttyy myös kirjailijavieraista, kun ruoan ja kirjojen ystävät kohtaavat. Lavalla nähdään mm.
- Sikke Sumari & Jaakko Lieminen
- Saku Tuominen: Kaikki mitä olen oppinut hyvästä viinistä
- Sami Kuronen: Kuronen kaikilla mausteilla
- Iman & Leena: Arkisafkaa 2
- sekä Elina Innanen: Vegaani joulukirja
Perjantaina 24.10. klo 10.30 Lonna-salissa Ruokatoimittajat ry jakaa Vuoden kotimainen keittokirja -palkinnon, joka myönnetään jo seitsemättä kertaa.
Vuoden Kokki & Tarjoilija 2025 -kilpailut – 2024 voittajilta ainutlaatuinen menu
Näytöskeittiössä järjestetään torstaina ja perjantaina 23. – 24.10. alan merkittävimmät kilpailut: Vuoden Kokki 2025 ja Vuoden Tarjoilija 2025. Kilpailujen tavoitteena on nostaa esiin kotimaista ravintolaosaamista ja kehittää suomalaista ruoka- ja juomakulttuuria.
Vuoden 2024 voittajat Simo Harrivaara ja Jannika Tiensuu ovat tänä vuonna tehneet Viini & Ruoka -tapahtumalle oman menun viinisuosituksineen. Se tarjoaa kävijöille ainutlaatuisen mahdollisuuden maistaa Suomen huippuosaajien näkemyksiä lautasella ja lasissa. Reseptit ja viinisuositukset löytyvät www.viiniruoka.fi -sivustolta.
Vuoden Kokki 2025 -kilpailun finalisteja ovat Vuoden Kokki 2025 -finalistit ovat: Piero Silvani, Bistro Ego, Tobias Malm, Restaurant HEJM, Zhao Wen (Gordon) Yam, Restaurant Grön, Otto Hietamies, Lapland Hotels Bulevardi, Kulta kitchen, Ville Neulanen, Ravintola Emo ja Miika Keskitalo, Ravintola Scolare. Vuoden Tarjoilija 2025 -finalistit ovat: Leeni Hyvärinen, Freelancer, Kelvin Tse, Ravintola Vinkkeli, Sallamari Pietilä, Vintero, Katrina Laitinen, BasBas Kulma, Emilia Salminen, Ravintola Pöllöwaari ja Alma Syrjänen, Bon Group. Palkintojen jako on perjantaina 24.10. klo 18 Näytöskeittiössä.
Viini & Ruoka Piazza – maisteluelämys huippuravintoloilta
Tapahtuman sydän on Viini & Ruoka Piazza, jossa voi nauttia annoksia huippuravintoloilta: Bisou bisou, Le Grec, Osteria dei Gusti/Osteria dei Mancini ja Vår. Jälkiruoista vastaa Chjoko. Viinikellarin baarista löytyy kaikille annoksille tarkkaan valitut viiniparit.
Tervetuloa maistelemaan, oppimaan ja inspiroitumaan!
Viini & Ruoka tarjoaa neljä päivää täynnä elämyksiä niin ruoan, viinin kuin kirjallisuudenkin ystäville – saman katon alla Helsingin Messukeskuksessa.
Viini & Ruoka on Suomen suurin ruoka- ja viinitapahtuma. Se järjestetään 23.–26.10.2025 Helsingin Messukeskuksessa samanaikaisesti Helsingin Kirjamessujen kanssa. Tapahtuman järjestävät yhdessä Viinilehti Oy ja Helsingin Messukeskus. Viini & Ruoka -messut on avoinna to 23.10. klo 12-20, pe 24.10. klo 12-21, la 25.10. klo 10-21 ja su 26.10. klo 10-18. Helsingin Kirjamessujen aukioloajat vaihtelevat hiukan näistä. Kirjamessut avautuvat päivittäin klo 10 ja sulkeutuvat to-la klo 20. Liput ennakkoon edullisemmin verkkokaupasta http://shop.messukeskus.com
Lisätietoja: Viinilehti, tapahtumapäällikkö Tuuli Penttilä, puh. 050 466 4682, tuuli.penttila@viinilehti.fi
Helsingin Messukeskus, viestinnän asiantuntija Teija Armanto, puh. 050 376 0804, teija.armanto@messukeskus.com
www.viiniruoka.fi | #viiniruoka
Kuvia aiemmista tapahtumista vapaasti toimitusten käyttöön Messukeskuksen kuvapankista http://mediabank.messukeskus.com
Tietoja julkaisijasta
Helsingin Messukeskus on Suomen elämyksellisin tapahtumakortteli ja vaikuttavin kohtaamismedia. Suomen suurin tapahtumajärjestäjä tuottaa laadukkaita tapahtumia sekä vuokraa tilojaan ja palvelujaan erilaisten tapahtumien areenaksi. Messukeskuksen itse tuottamia tapahtumia ovat mm. Habitare, Helsingin Kirjamessut, Educa, FinnBuild, Matkamessut ja Vene Båt. Vierastapahtumina Messukeskuksen tiloissa järjestetään mm. Slush, Nordic Business Forum, Assembly, Koiramessut sekä lukuisia kansainvälisiä kongresseja ja yritystapahtumia vuosittain. Messukeskus toi vuonna 2024 pääkaupunkiseudulle 245 miljoonan euron tulovirran ja toiminnan työllisyysvaikutus oli 3335 henkilötyövuotta. Tilat käsittävät 7 hallia, 40 muuntuvaa kokoustilaa, 21 ravintolaa ja oman tapahtumahotellin. Omistajayritys Suomen Messut Oyj perustettiin vuonna 1919. | Messukeskus. The real social media. | www.messukeskus.com @messukeskus
Helsinki Expo and Convention Centre (brand name Messukeskus) hosts Finland’s most inspiring events and exciting encounters. As Finland’s premier experience provider, we organise high-quality events and rent out our facilities for various occasions. Events produced by Messukeskus include, among others, Habitare, the Helsinki Book Fair, Educa, Finnbuild, Matka Nordic Travel Fair, and Helsinki International Boat Show. Messukeskus also hosts guest events such as Slush, Nordic Business Forum, Assembly, International Dog Fair, as well as many international congress and business events every year. In 2024, the events held at the Helsinki Exhibition and Convention Centre brought in a revenue stream of 245 million euros to the Helsinki metropolitan area and created the equivalent of 3,335 full-time jobs. The premises include 7 halls, 40 convertible meeting rooms, 21 restaurants, and the hotel.The Finnish Fair Corporation was founded in 1919. | Messukeskus. The real social media | www.messukeskus.com @messukeskus
