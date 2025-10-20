Viini & Ruoka 2025 yhdistää ruoan, viinin ja kirjallisuuden elämykseksi

"Viini & Ruoka ja Helsingin Kirjamessut muodostavat yhdessä ainutlaatuisen kokonaisuuden, jossa yhdistyvät elämyksellisesti ruoka, viini ja kirjallisuus – kolme suurta intohimoa, jotka täydentävät toisiaan upealla tavalla. Yhteinen tapahtumaviikonloppu tarjoaa kävijöille mahdollisuuden nauttia sekä makujen maailmasta että tarinoista, jotka ruokkivat mieltä. Tämä synergia tekee Messukeskuksesta lokakuun odotetuimman kohtaamispaikan. Tapahtumakokonaisuuden ovat löytäneet viinin ja ruuan ystävät kaikista ikäluokista", toteavat tapahtumasta vastaavat Viinilehden Antti Leistén ja Tanja Pasila Helsingin Messukeskuksesta. ”



Viinitrendit tulevat hyvin esille Viini & Ruoka -messuilla, joissa voi maistella erilaisia viinejä osastoilla ja osallistua tasting-tilaisuuksiin. ”Viinimaailmassa klassiset viinialueet nostavat taas päätään, tosin on huomattavissa, että viineissä haetaan perinteitä unohtamatta hieman modernimpaa tyyliä. Messuilla voit esimerkiksi tutustua maineikkaan tuotantoalueen, Bordeaux’n viinibaariin ja maistella perinteisten makujen lisäksi myös alueen uusia tuulia. Messuilla on myös meidän markkinoillamme hieman tuntemattomampia viinialueita edustettuna. Voit tutustua vaikkapa Kanariansaarten viinihelmiin”, kertoo Viini-lehden asiantuntija Antti Rinta-Huumo.



Uutuuksia ja makuelämyksiä viikonlopun täydeltä



Tänä vuonna tapahtumassa lanseerataan Syö & voi hyvin -alue, jossa yhdistyvät hyvän olon ruokapuheenvuorot, reseptikahakat ja rentouttavat elämykset. Ohjelmassa on muun muassa Skumppajoogaa, sokkomaisteluja, asiantuntijaluentoja ruokavaliosta, sekä KakkuBattle-kisa.



Lauantaina 25.10. klo 19 järjestetään jälleen suosittu Rypäleenpoljennan SM-kilpailu, jossa viinivaikuttajat, somettajat ja alan asiantuntijat ottavat mittaa toisistaan viinirypäleiden parissa. Kisaan osallistuu tänä vuonna kolme joukkuetta: Linnea Vihonen ja Aleksi Vihonen; Viinilehden Viinipodin Samuli Pasanen ja Jonas Sahlberg sekä vaikuttajat Jonathan Heino (jontte.heino) ja Anne-Mari Ijäs (viinijas). Juontajana toimii Ilkka Sirén.

Näytöskeittiössä kirjailijat, kokit ja klassikot

Viikonloppuna Näytöskeittiö täyttyy myös kirjailijavieraista, kun ruoan ja kirjojen ystävät kohtaavat. Lavalla nähdään mm.

Sikke Sumari & Jaakko Lieminen

Saku Tuominen: Kaikki mitä olen oppinut hyvästä viinistä

Sami Kuronen: Kuronen kaikilla mausteilla

Iman & Leena: Arkisafkaa 2

sekä Elina Innanen: Vegaani joulukirja





Perjantaina 24.10. klo 10.30 Lonna-salissa Ruokatoimittajat ry jakaa Vuoden kotimainen keittokirja -palkinnon, joka myönnetään jo seitsemättä kertaa.



Vuoden Kokki & Tarjoilija 2025 -kilpailut – 2024 voittajilta ainutlaatuinen menu

Näytöskeittiössä järjestetään torstaina ja perjantaina 23. – 24.10. alan merkittävimmät kilpailut: Vuoden Kokki 2025 ja Vuoden Tarjoilija 2025. Kilpailujen tavoitteena on nostaa esiin kotimaista ravintolaosaamista ja kehittää suomalaista ruoka- ja juomakulttuuria.

Vuoden 2024 voittajat Simo Harrivaara ja Jannika Tiensuu ovat tänä vuonna tehneet Viini & Ruoka -tapahtumalle oman menun viinisuosituksineen. Se tarjoaa kävijöille ainutlaatuisen mahdollisuuden maistaa Suomen huippuosaajien näkemyksiä lautasella ja lasissa. Reseptit ja viinisuositukset löytyvät www.viiniruoka.fi -sivustolta.



Vuoden Kokki 2025 -kilpailun finalisteja ovat Vuoden Kokki 2025 -finalistit ovat: Piero Silvani, Bistro Ego, Tobias Malm, Restaurant HEJM, Zhao Wen (Gordon) Yam, Restaurant Grön, Otto Hietamies, Lapland Hotels Bulevardi, Kulta kitchen, Ville Neulanen, Ravintola Emo ja Miika Keskitalo, Ravintola Scolare. Vuoden Tarjoilija 2025 -finalistit ovat: Leeni Hyvärinen, Freelancer, Kelvin Tse, Ravintola Vinkkeli, Sallamari Pietilä, Vintero, Katrina Laitinen, BasBas Kulma, Emilia Salminen, Ravintola Pöllöwaari ja Alma Syrjänen, Bon Group. Palkintojen jako on perjantaina 24.10. klo 18 Näytöskeittiössä.

Viini & Ruoka Piazza – maisteluelämys huippuravintoloilta

Tapahtuman sydän on Viini & Ruoka Piazza, jossa voi nauttia annoksia huippuravintoloilta: Bisou bisou, Le Grec, Osteria dei Gusti/Osteria dei Mancini ja Vår. Jälkiruoista vastaa Chjoko. Viinikellarin baarista löytyy kaikille annoksille tarkkaan valitut viiniparit.

Tervetuloa maistelemaan, oppimaan ja inspiroitumaan!

Viini & Ruoka tarjoaa neljä päivää täynnä elämyksiä niin ruoan, viinin kuin kirjallisuudenkin ystäville – saman katon alla Helsingin Messukeskuksessa.



Viini & Ruoka on Suomen suurin ruoka- ja viinitapahtuma. Se järjestetään 23.–26.10.2025 Helsingin Messukeskuksessa samanaikaisesti Helsingin Kirjamessujen kanssa. Tapahtuman järjestävät yhdessä Viinilehti Oy ja Helsingin Messukeskus. Viini & Ruoka -messut on avoinna to 23.10. klo 12-20, pe 24.10. klo 12-21, la 25.10. klo 10-21 ja su 26.10. klo 10-18. Helsingin Kirjamessujen aukioloajat vaihtelevat hiukan näistä. Kirjamessut avautuvat päivittäin klo 10 ja sulkeutuvat to-la klo 20. Liput ennakkoon edullisemmin verkkokaupasta http://shop.messukeskus.com



Lisätietoja: Viinilehti, tapahtumapäällikkö Tuuli Penttilä, puh. 050 466 4682, tuuli.penttila@viinilehti.fi

Helsingin Messukeskus, viestinnän asiantuntija Teija Armanto, puh. 050 376 0804, teija.armanto@messukeskus.com