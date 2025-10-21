Pohde kehittää yhteisöllistä asumista

Tarkastuskäynneillä syksyllä 2024 aluehallintovirasto on havainnut puutteita joidenkin Pohteen yksiköiden toiminnassa. Puutteita havaittiin palvelupäätöksissä, toimitilojen asianmukaisuudessa, sosiaalista kanssakäymistä edistävän toiminnan toteuttamisessa, asiakkaan saamien palveluiden riittävyydessä sekä itsemääräämisoikeuden toteutumisessa. Lisäksi tuli esille, ettei yhteisölliseen asumiseen ollut laadittu omavalvontasuunnitelmaa.

Aluehallintoviranomaisen vuonna 2024 esille nostamat epäkohdat on tunnistettu, ja Pohde on jo tehnyt korjaavia toimenpiteitä yhteisöllisen asumisen kehittämiseksi. Tarkastukset koskivat Ylivieskan palvelukoti Kotikartano 3:a, Oulunsalon palvelukoti Salonkartanoa ja Lumijoen palvelukoti Lumilyhtyä.

“Pohteelle siirryttäessä kunnissa ja kuntayhtymissä oli erilaisia käytäntöjä ikäihmisten asumisessa ja palveluissa. Laki yhteisöllisestä asumisesta tuli voimaan vuonna 2024. Palvelurakenteen ja palvelujen yhdenmukaistaminen vie aikaa ja jatkamme yhteisöllisen asumisen kehittämistä edelleen," toteaa toimialuejohtaja Mervi Koski

Puutteet korjataan kattavasti

Pohde suhtautuu aluehallintoviraston esille nostamiin epäkohtiin vakavasti ja jatkaa palvelun kehittämistä.

Pohde päivittää ja tarkentaa palveluiden hakemiseen käytettävää lomaketta, ja sosiaalihuoltolain mukaisesta yhteisöllistä asumisesta päätöksen tekee viranhaltija. Palveluntarpeen arvioinnin pohjalta tehdään asiakassuunnitelma, jossa sovitaan asiakkaan kotiin annettavat palvelut kuten kotihoito ja tukipalvelut.

Yhteisöllisen asumisen tiloista laaditaan toimenpidesuunnitelma. Lisäksi yksiköissä kehitetään sosiaalista kanssakäymistä edistävää toimintaa Pohteen laatiman palvelukuvauksen mukaiseksi.

Pohde tarkastelee ja arvioi asiakkaiden palveluntarvetta kokonaisvaltaisesti hyödyntäen RAI-toimintakykyarviointia. Lisäksi on kiinnitetty huomiota siihen, että yhteisöllisessä asumisessa olevien asiakkaiden itsemääräämisoikeutta ei voida rajoittaa esimerkiksi nostamalla sängyn laitoja ylös.

Yhteisöllisen asumisen järjestämistavoiksi on linjattu monituottajuus. Sitä voidaan tuottaa jatkossa omana palvelutuotantona tai ostopalveluna. Yhteisöllisen asumisen palvelukuvaus on hyväksytty osana hankintaa ja se sitoo Pohteen omaa ja yksityistä palvelutuotantoa (aluehallitus 14.10.2025).

Pohde on myös laatinut omavalvontasuunnitelman yhteisölliseen asumiseen. Suunnitelma on hyväksytty 18.3.2025, ja se on julkaistu Pohteen nettisivuilla. Suunnitelma täydennetään vastaamaan hyväksyttyä palvelukuvausta.