Susi vei mäyräkoiran suoraan peuranajosta Porissa
Susi nappasi 1,5-vuotiaan mäyräkoiran kesken vilkkaimman peuranajon Porissa 19. lokakuuta.
Koira oli ajamassa peuraa sunnuntaina puolen päivän jälkeen omistajansa Ville Kotkan kanssa Länsi-Porin metsästysalueella aivan taajaman liepeillä, missä on paljon liikennettä.
– Meitä oli siinä metsästysalueen ympärillä useampi koiran kiinniottaja. Rolle otti heti ajon ja toi passiketjuun kaksi peuraa. Ne pääsivät ketjusta läpi ja koira painui perässä.
Rolle jatkoi ajoa metsästysalueen ulkopuolelle. Kotka yritti kiertää metsätietä pitkin autolla sitä vastaan, mutta tie oli suljettu lukitulla puomilla.
– Pysäytin autoni edessä olleen puomin taakse ja lähdin juoksemaan metsätietä pitkin, mutta en ehtinyt tien ylityspaikalle ajoissa. Rolle ehti juosta metsätiestä yli ja 200 metrin päähän, jossa sen haukku loppui, Kotka kuvaa tapahtuman kulkua.
– Jotain kummallista siinä oli, kun koira oli tutkan mukaan paikoillaan, joten lähdin kohti sen paikkatietoa. Kun vihelsin pilliin, paikkatieto lähtikin toiseen suuntaan eli koira oli jo suden suussa, kun se loittoni siitä vielä toiset 200 metriä. Juoksin paikalle, mutta en löytänyt Rollea, vaikka meitä etsijöitä oli lopulta siinä neljä. Viimein koira löytyi kuolleena tutkapanta kaulassa sammalten alta, jonne susi oli sen ehtinyt piilottaa.
Omistaja kertoo, että koiran vatsanpeitteet oli revitty auki ja niska purtu poikki. Kaikki merkit viittasivat suden tekemiksi. Löytöpaikalla oli mukana myös suurpetoyhdyshenkilö. Susihyökkäyksestä on ilmoitettu myös maaseutuelinkeinoviranomaiselle, joka käy paikan päällä toteamassa tapahtuneen.
Hyökkäyksen takana mahdollisesti aiemminkin koiran tappanut susi
Tapahtumapaikalla oleva maasto kasvaa harvaa männikköä, mutta sen pohjalla on korkea heinikko, jonka notkelmasta koira löytyi. Suden iskupaikasta on alle 500 metriä lähimpään taloon.
– Minulla on vahva epäilys, että asialla oli sama susi, joka tappoi metsästyskoiran lähialueella viime vuoden syksyllä, Kotka arvelee.
– Metsänomistajille olisi myös pyyntö, että puomit eivät olisi lukossa, jotta metsäautotietä pääsee ajamaan tällaisissa tilanteissa, hän toivoo.
Rolle oli lupaavin koira omistajansa aiemmista metsästyskoirista, joista kotona odottaa enää yksi.
– Tämä on oikeasti kestämätön tilanne, kun menettää rakkaita perheenjäseniä, Kotka muistuttaa päättäjiä.
Kyseessä on 18. susihyökkäys, josta Metsästäjäliitto on uutisoinut tällä jahtikaudella. Tapaukset on kerätty tälle kartalle.
Metsästäjäliitto: susien esitetty viitearvo kohtuuton
Maa- ja metsätalousministeriö linjasi 10.10.2025 susikannan suojelun viitearvoksi, että susia tulee olla Suomessa vähintään 273. Metsästäjäliiton mielestä se on liian paljon, sillä Ruotsissa viitearvo on 170.
Tieteilijöiden mukaan Ruotsin kannan geneettisen elinvoimaisuuden varmistamiseen riittää, että maahan tulee vähintään yksi susi joka kolmas vuosi. Suomeen susia tulee Venäjältä kymmenittäin joka vuosi, mitä ilmentää mm. poronhoitoalueella poistettujen susien alkuperä.
– Ei ole mitenkään perusteltavissa, että Suomen viitearvo on 103 sutta eli 60 prosenttia suurempi kuin Ruotsissa, kritisoi Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Jaakko Silpola.
