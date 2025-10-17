Työttömyyden alueelliset erot Lapissa huomattavia
Lapissa oli syyskuussa 7 530 työtöntä työnhakijaa. Työttömyyden kehitys jatkui Lapissa yhä koko maata myönteisempänä. Alueelliset kehityserot työttömyydessä ovat Lapissa huomattavia ja työttömien osuus työvoimasta vaihteli kunnittain 6,3–15,4 %:iin. Pitkäaikaistyöttömyys on lisääntynyt myös Lapissa. Avoimissa työpaikoissa näkyy tulevan matkailusesongin työvoimatarpeet.
Syyskuun lopussa Lapissa oli noin 7 530 työtöntä työnhakijaa. Työttömiä oli lähes 180 vähemmän kuin elokuussa, mutta 200 enemmän kuin viime vuoden syyskuussa.
Työttömyyden kehitys verrattuna vuodentakaiseen jatkui Lapissa myönteisempänä kuin koko maassa ja useimmilla muilla ELY-keskusalueilla. Työttömien osuus työvoimasta oli syyskuussa Lapissa 9,3 % ja koko maassa 11,4 %. Lapissa työttömiä oli 3 % ja koko maassa 10 % enemmän kuin vuotta aiemmin.
Kokoaikaisesti lomautettuja oli Lapissa 420. Lomautettuja oli hieman vähemmän kuin elokuussa ja 80 vähemmän kuin vuotta aiemmin
Työttömyydessä suuria alueellisia eroja
Lapin työllisyystilanne vaihtelee seutukunnittain ja erityisesti kunnittain huomattavasti. Seutukunnittain työttömien osuus työvoimasta oli alin Pohjois-Lapissa (7,7 %) ja korkein Itä-Lapissa (11,7 %). Työttömyys väheni vuodentakaisesta Tunturi-Lapissa ja Itä-Lapissa. Rovaniemen seutukunnassa työttömiä oli saman verran kuin vuotta aiemmin. Muissa seutukunnissa työttömyys lisääntyi, eniten kasvua oli Kemi-Tornion seutukunnassa.
Myös kuntien väliset erot työttömyydessä ja sen kehityksessä ovat merkittäviä. Työttömien osuus työvoimasta vaihteli kunnittain 6,3 %:sta jopa 15,4 %:iin. Alimmat osuudet olivat Sodankylässä ja Keminmaassa. 10 % alittui kaiken kaikkiaan yhteensä 13 Lapin kunnassa. Korkein osuus oli Kemissä.
Työttömyyden kehittyminen vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna oli myönteisintä Muoniossa ja Kolarissa, kun taas heikointa se oli Simossa sekä Utsjoella. Kaupungeista paras tilanne oli Torniossa, jossa työttömien osuus työvoimasta oli 8,0 %.
Työttömyydet pitkittyivät
Työttömyydet ovat pitkittyneet ja pitkäaikaistyöttömyys on lisääntynyt myös Lapissa, mutta pitkäaikaistyöttömien osuus on yhä merkittävästi koko maata pienempi. Syyskuussa Lapissa joka kolmas oli ollut työttömänä yli vuoden, kun koko maassa vastaava osuus oli 42 %.
Erityisesti 1–2 vuotta työttömänä olleita oli viimevuotista enemmän, mutta yli kaksi vuotta työttömänä olleiden määrän kasvu on vähäisempää.
Työvoiman kysynnässä näkyy matkailun työvoimatarpeet
Työmarkkinatorille ilmoitettiin Lapissa 2 210 avointa työpaikkaa, mikä on lähes 440 vähemmän kuin viime vuoden syyskuussa. Kaikkiaan Lapissa oli syyskuussa avoinna 4 990 työpaikkaa.
” Työvoiman kysynnässä näkyy selvästi matkailun työvoimatarpeet. Lapissa valmistaudutaan vilkkaaseen talvimatkailukauteen, joka käynnistyy marraskuussa lukuisien suorien lentojen myötä”, kertoo johtaja Marja Perälä Lapin ELY-keskuksesta.
Seuraava työllisyyskatsaus (lokakuu) julkaistaan 25.11.2025.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus:
Johtaja Marja Perälä, 0295 037 050
Johtava asiantuntija Tiina Keränen, 0295 037 830
sähköpostit etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi
Kuvat
Linkit
- Uusin Lapin työllisyyskatsaus
- Tuoreimmat koko maan ja ELY-keskusten työllisyyskatsaukset
- Työllisyyskatsaukset –sivu: Lapin työllisyyskatsaus pdf-versiona (koottuna myös aiempien katsausten pdf-versiot)
- Työnvälitystilaston keskeiset tiedot (koko maa, ELY-keskuksittain, seutukunnittain ja kunnittain) Tilastokeskuksen StatFin-tilastotietokannassa polkua Työmarkkinat / Työnvälitystilasto (KEHA-keskus)
- Työnvälitystilaston tilastokanta
Tietoja julkaisijasta
ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Lapin ELY-keskus
Avustushakuja auki ELY-keskuksissa17.10.2025 10:05:52 EEST | Tiedote
ELY-keskuksissa avautuu 17.10.2025 useita rakennettuun ja luonnonympäristöön liittyviä avustushakuja. Haettavissa on avustuksia muun muassa rakennusperinnön hoitoon, luonnonhoitoon ja vesistöjen kunnostamiseen. Hakuajat päättyvät 1.12.2025.
Lapin teitä uusittiin 210 kilometriä8.10.2025 12:18:17 EEST | Tiedote
Vuoden 2025 päällystysurakat on saatu Lapissa valmiiksi. Teitä päällystettiin ja rakenteita vahvistettiin 210 kilometrin verran. Tänä vuonna Lapin ELY-keskukselle myönnettiin 29,1 miljoonaa teiden ylläpitoon.
Uudet maanteiden hoitourakat käynnistyvät 1.10.202524.9.2025 13:01:54 EEST | Tiedote
Pohjoisella hankinta-alueella on kilpailutettu maanteiden hoidon alueurakoitsijat Sodankylän, Kemijärvi-Posion ja Puolangan hoitourakoihin. Kemijärvi-Posio urakassa urakoitsijana aloittaa Pimara Väyläpalvelut Oy, Sodankylässä ja Puolangalla jatkaa Destia Oy.
Työllisyystilanne jatkui Lapissa parempana kuin koko maassa23.9.2025 08:39:46 EEST | Tiedote
Kausiluontoiseen tapaan työttömien määrä väheni Lapissa elokuun aikana. Elokuun lopussa Lapissa oli noin 7 710 työtöntä työnhakijaa. Työttömyyden kehitys verrattuna vuodentakaiseen jatkui Lapissa myönteisempänä kuin koko maassa. Seutukuntien ja kuntien väliset erot työttömyydessä ja sen kehityksessä jatkuivat huomattavina. Työttömyydet ovat pitkittyneet myös Lapissa ja pitkäaikaistyöttömiä on viimevuotista enemmän. Työmarkkinatorille ilmoitettiin Lapissa lähes 2 970 avointa työpaikkaa.
Lapin yritysten odotukset jäävät jälkeen muusta maasta11.9.2025 10:00:00 EEST | Tiedote
Vuoden 2025 toinen pk-barometri kertoo Lapin yritysten suhdanneodotusten kääntyneen laskuun. Vaikka odotukset pysyvät hitusen positiivisen puolella, ne jäävät ensimmäistä kertaa kolmeen vuoteen valtakunnallisen keskiarvon alapuolelle. Myös arviot työllisyyden määrästä sekä liikevaihdon, kannattavuuden, investointien arvon ja innovaatioiden kehityksestä jäävät jonkin verran koko maan näkymistä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme