Lapin ELY-keskus

Työttömyyden alueelliset erot Lapissa huomattavia

21.10.2025 08:35:35 EEST | Lapin ELY-keskus | Tiedote

Jaa

Lapissa oli syyskuussa 7 530 työtöntä työnhakijaa. Työttömyyden kehitys jatkui Lapissa yhä koko maata myönteisempänä. Alueelliset kehityserot työttömyydessä ovat Lapissa huomattavia ja työttömien osuus työvoimasta vaihteli kunnittain 6,3–15,4 %:iin. Pitkäaikaistyöttömyys on lisääntynyt myös Lapissa. Avoimissa työpaikoissa näkyy tulevan matkailusesongin työvoimatarpeet.

Lapin työllisyyskatsaus, syyskuu 2025. Kuva vapaasti käytettävissä.
Lapin työllisyyskatsaus, syyskuu 2025. Kuva vapaasti käytettävissä.

Syyskuun lopussa Lapissa oli noin 7 530 työtöntä työnhakijaa. Työttömiä oli lähes 180 vähemmän kuin elokuussa, mutta 200 enemmän kuin viime vuoden syyskuussa.

Työttömyyden kehitys verrattuna vuodentakaiseen jatkui Lapissa myönteisempänä kuin koko maassa ja useimmilla muilla ELY-keskusalueilla. Työttömien osuus työvoimasta oli syyskuussa Lapissa 9,3 % ja koko maassa 11,4 %. Lapissa työttömiä oli 3 % ja koko maassa 10 % enemmän kuin vuotta aiemmin. 

Kokoaikaisesti lomautettuja oli Lapissa 420. Lomautettuja oli hieman vähemmän kuin elokuussa ja 80 vähemmän kuin vuotta aiemmin

Työttömyydessä suuria alueellisia eroja

Lapin työllisyystilanne vaihtelee seutukunnittain ja erityisesti kunnittain huomattavasti. Seutukunnittain työttömien osuus työvoimasta oli alin Pohjois-Lapissa (7,7 %) ja korkein Itä-Lapissa (11,7 %). Työttömyys väheni vuodentakaisesta Tunturi-Lapissa ja Itä-Lapissa. Rovaniemen seutukunnassa työttömiä oli saman verran kuin vuotta aiemmin. Muissa seutukunnissa työttömyys lisääntyi, eniten kasvua oli Kemi-Tornion seutukunnassa.

Myös kuntien väliset erot työttömyydessä ja sen kehityksessä ovat merkittäviä. Työttömien osuus työvoimasta vaihteli kunnittain 6,3 %:sta jopa 15,4 %:iin. Alimmat osuudet olivat Sodankylässä ja Keminmaassa. 10 % alittui kaiken kaikkiaan yhteensä 13 Lapin kunnassa. Korkein osuus oli Kemissä.

Työttömyyden kehittyminen vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna oli myönteisintä Muoniossa ja Kolarissa, kun taas heikointa se oli Simossa sekä Utsjoella. Kaupungeista paras tilanne oli Torniossa, jossa työttömien osuus työvoimasta oli 8,0 %.

Työttömyydet pitkittyivät

Työttömyydet ovat pitkittyneet ja pitkäaikaistyöttömyys on lisääntynyt myös Lapissa, mutta pitkäaikaistyöttömien osuus on yhä merkittävästi koko maata pienempi. Syyskuussa Lapissa joka kolmas oli ollut työttömänä yli vuoden, kun koko maassa vastaava osuus oli 42 %.

Erityisesti 1–2 vuotta työttömänä olleita oli viimevuotista enemmän, mutta yli kaksi vuotta työttömänä olleiden määrän kasvu on vähäisempää.

Työvoiman kysynnässä näkyy matkailun työvoimatarpeet

Työmarkkinatorille ilmoitettiin Lapissa 2 210 avointa työpaikkaa, mikä on lähes 440 vähemmän kuin viime vuoden syyskuussa. Kaikkiaan Lapissa oli syyskuussa avoinna 4 990 työpaikkaa.  

” Työvoiman kysynnässä näkyy selvästi matkailun työvoimatarpeet. Lapissa valmistaudutaan vilkkaaseen talvimatkailukauteen, joka käynnistyy marraskuussa lukuisien suorien lentojen myötä”, kertoo johtaja Marja Perälä Lapin ELY-keskuksesta.

Seuraava työllisyyskatsaus (lokakuu) julkaistaan 25.11.2025.

Avainsanat

lappityöllisyyselinkeinotTyöllisyyskatsaus

Yhteyshenkilöt

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus:

Johtaja Marja Perälä, 0295 037 050
Johtava asiantuntija Tiina Keränen, 0295 037 830

sähköpostit etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

Kuvat

Lapin työllisyyskatsaus, syyskuu 2025. Kuva vapaasti käytettävissä.
Lapin työllisyyskatsaus, syyskuu 2025. Kuva vapaasti käytettävissä.
Lataa

Linkit

Tietoja julkaisijasta

ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Lapin ELY-keskus

Työllisyystilanne jatkui Lapissa parempana kuin koko maassa23.9.2025 08:39:46 EEST | Tiedote

Kausiluontoiseen tapaan työttömien määrä väheni Lapissa elokuun aikana. Elokuun lopussa Lapissa oli noin 7 710 työtöntä työnhakijaa. Työttömyyden kehitys verrattuna vuodentakaiseen jatkui Lapissa myönteisempänä kuin koko maassa. Seutukuntien ja kuntien väliset erot työttömyydessä ja sen kehityksessä jatkuivat huomattavina. Työttömyydet ovat pitkittyneet myös Lapissa ja pitkäaikaistyöttömiä on viimevuotista enemmän. Työmarkkinatorille ilmoitettiin Lapissa lähes 2 970 avointa työpaikkaa.

Lapin yritysten odotukset jäävät jälkeen muusta maasta11.9.2025 10:00:00 EEST | Tiedote

Vuoden 2025 toinen pk-barometri kertoo Lapin yritysten suhdanneodotusten kääntyneen laskuun. Vaikka odotukset pysyvät hitusen positiivisen puolella, ne jäävät ensimmäistä kertaa kolmeen vuoteen valtakunnallisen keskiarvon alapuolelle. Myös arviot työllisyyden määrästä sekä liikevaihdon, kannattavuuden, investointien arvon ja innovaatioiden kehityksestä jäävät jonkin verran koko maan näkymistä.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye