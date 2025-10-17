Työttömyyden alueelliset erot Lapissa huomattavia

Syyskuun lopussa Lapissa oli noin 7 530 työtöntä työnhakijaa. Työttömiä oli lähes 180 vähemmän kuin elokuussa, mutta 200 enemmän kuin viime vuoden syyskuussa.

Työttömyyden kehitys verrattuna vuodentakaiseen jatkui Lapissa myönteisempänä kuin koko maassa ja useimmilla muilla ELY-keskusalueilla. Työttömien osuus työvoimasta oli syyskuussa Lapissa 9,3 % ja koko maassa 11,4 %. Lapissa työttömiä oli 3 % ja koko maassa 10 % enemmän kuin vuotta aiemmin.

Kokoaikaisesti lomautettuja oli Lapissa 420. Lomautettuja oli hieman vähemmän kuin elokuussa ja 80 vähemmän kuin vuotta aiemmin

Työttömyydessä suuria alueellisia eroja

Lapin työllisyystilanne vaihtelee seutukunnittain ja erityisesti kunnittain huomattavasti. Seutukunnittain työttömien osuus työvoimasta oli alin Pohjois-Lapissa (7,7 %) ja korkein Itä-Lapissa (11,7 %). Työttömyys väheni vuodentakaisesta Tunturi-Lapissa ja Itä-Lapissa. Rovaniemen seutukunnassa työttömiä oli saman verran kuin vuotta aiemmin. Muissa seutukunnissa työttömyys lisääntyi, eniten kasvua oli Kemi-Tornion seutukunnassa.

Myös kuntien väliset erot työttömyydessä ja sen kehityksessä ovat merkittäviä. Työttömien osuus työvoimasta vaihteli kunnittain 6,3 %:sta jopa 15,4 %:iin. Alimmat osuudet olivat Sodankylässä ja Keminmaassa. 10 % alittui kaiken kaikkiaan yhteensä 13 Lapin kunnassa. Korkein osuus oli Kemissä.

Työttömyyden kehittyminen vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna oli myönteisintä Muoniossa ja Kolarissa, kun taas heikointa se oli Simossa sekä Utsjoella. Kaupungeista paras tilanne oli Torniossa, jossa työttömien osuus työvoimasta oli 8,0 %.

Työttömyydet pitkittyivät

Työttömyydet ovat pitkittyneet ja pitkäaikaistyöttömyys on lisääntynyt myös Lapissa, mutta pitkäaikaistyöttömien osuus on yhä merkittävästi koko maata pienempi. Syyskuussa Lapissa joka kolmas oli ollut työttömänä yli vuoden, kun koko maassa vastaava osuus oli 42 %.

Erityisesti 1–2 vuotta työttömänä olleita oli viimevuotista enemmän, mutta yli kaksi vuotta työttömänä olleiden määrän kasvu on vähäisempää.

Työvoiman kysynnässä näkyy matkailun työvoimatarpeet

Työmarkkinatorille ilmoitettiin Lapissa 2 210 avointa työpaikkaa, mikä on lähes 440 vähemmän kuin viime vuoden syyskuussa. Kaikkiaan Lapissa oli syyskuussa avoinna 4 990 työpaikkaa.

” Työvoiman kysynnässä näkyy selvästi matkailun työvoimatarpeet. Lapissa valmistaudutaan vilkkaaseen talvimatkailukauteen, joka käynnistyy marraskuussa lukuisien suorien lentojen myötä”, kertoo johtaja Marja Perälä Lapin ELY-keskuksesta.

Seuraava työllisyyskatsaus (lokakuu) julkaistaan 25.11.2025.