Työelämän karu todellisuus: Uutuusromaani kertoo tarinan Suomen Wall Streetistä

Teoksesta

Romaani kertoo Aaposta, joka työttömäksi jouduttuaan perustaa yrityksen ja saa mukaansa kollegansa Antin. Antti joutuu oppimaan uutta, pitämään puolensa työyhteisön paineissa ja selviytymään vaimonsa painostuksesta. Kirjan nimi on lainattu sijoitusguru Warren Buffetin lauseesta: "Buy when there's blood in the streets.”

Mänttäri halusi kirjoittaa kirjan, koska työelämää käsitellään kirjallisuudessa liian vähän. Teos tarjoaa samaistuttavan ja palkitsevan tarinan yritysten johtoryhmien työtavoista.

Kirjailijasta

Helsinkiläinen Aki Mänttäri on kokenut yritysjohtaja ja liikkeenjohdon konsultti, joka aktiiviuransa jälkeen auttaa pk-yrityksiä kasvuun ja kansainvälisyyteen. Hän on julkaissut lukuisia kolumneja ja artikkeleita eri lehdissä. Veri virtaa Aleksanterinkadulla on hänen esikoisromaaninsa. Vapaa-ajallaan hän pitää huolta 1500-luvulta saakka suvun omistuksessa olleesta metsästä sekä moottoripyörien ja Tunturi-mopojen parissa askartelusta.

Kirjan tiedot:

Nimi: Veri virtaa Aleksanterinkadulla

Kirjailija: Aki Mänttäri

Kustantaja: Calidris Kustannus / Bookea Finland Oy

Julkaisuvuosi: 2025

Sivumäärä: 315

ISBN: 9789527603123

Saatavilla: kirjakaupoista ja verkkokaupoista kautta maan 21.10.2025

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:



Aki Mänttäri, tekijä

+358408482004

aki.manttari@gmail.com

Calidris Kustannus / Bookea Finland Oy

+35825122172

info@calidriskustannus.fi

https://www.calidriskustannus.fi/