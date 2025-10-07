Vapriikki

KUTSU: Tampereen museot julkistavat 2026 ohjelmansa

21.10.2025 08:39:36 EEST | Vapriikki | Tiedote

Tampereen museot kutsuvat median edustajia museonjohtajien tarjoamalle aamiaiselle Museo Milavidaan Tampereelle tiistaina 4.11. klo 8.30–10.00. Aterioinnin lomassa kuullaan, mitä Tampereen museoissa nähdään vuonna 2026. Samalla kuullaan muista museoiden ajankohtaisista asioista.

Museo Milavida -rakennus puistomaisessa ympäristössä syksyllä.
Museo Milavida sijaitsee Näsinkalliolla Tampereen Hämeenpuiston pohjoispäädyssä. Saarni Säilynoja/Vapriikin kuva-arkisto

Näyttelyistä ja museoiden ajankohtaisista asioista kertovat Vapriikin ja Museo Milavidan johtaja Heidi Rytky, Postimuseon johtaja Sami Louekari, Tampereen taidemuseon ja Muumimuseon johtaja Selma Green sekä Sara Hildénin taidemuseon johtaja Anna Hjorth-Röntynen.

Ilmoitathan tulostasi ja mahdollisesta erityisruokavaliosta/allergioista perjantaina 31.10. kello 14 mennessä sähköpostilla osoitteeseen tahtitalvikki.poikajarvi@tampere.fi

Museo Milavida, Milavidanrinne 8, 33210 Tampere.

Yhteyshenkilöt

Tähtitalvikki PoikajärviViestintäasiantuntija

Puh:050 321 1189

Kuvat

Museo Milavida -rakennus puistomaisessa ympäristössä syksyllä.
Museo Milavida sijaitsee Näsinkalliolla Tampereen Hämeenpuiston pohjoispäädyssä.
Saarni Säilynoja/Vapriikin kuva-arkisto
