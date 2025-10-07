KUTSU: Tampereen museot julkistavat 2026 ohjelmansa

Näyttelyistä ja museoiden ajankohtaisista asioista kertovat Vapriikin ja Museo Milavidan johtaja Heidi Rytky, Postimuseon johtaja Sami Louekari, Tampereen taidemuseon ja Muumimuseon johtaja Selma Green sekä Sara Hildénin taidemuseon johtaja Anna Hjorth-Röntynen.

Ilmoitathan tulostasi ja mahdollisesta erityisruokavaliosta/allergioista perjantaina 31.10. kello 14 mennessä sähköpostilla osoitteeseen tahtitalvikki.poikajarvi@tampere.fi

Museo Milavida, Milavidanrinne 8, 33210 Tampere.