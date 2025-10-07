KUTSU: Tampereen museot julkistavat 2026 ohjelmansa
Tampereen museot kutsuvat median edustajia museonjohtajien tarjoamalle aamiaiselle Museo Milavidaan Tampereelle tiistaina 4.11. klo 8.30–10.00. Aterioinnin lomassa kuullaan, mitä Tampereen museoissa nähdään vuonna 2026. Samalla kuullaan muista museoiden ajankohtaisista asioista.
Näyttelyistä ja museoiden ajankohtaisista asioista kertovat Vapriikin ja Museo Milavidan johtaja Heidi Rytky, Postimuseon johtaja Sami Louekari, Tampereen taidemuseon ja Muumimuseon johtaja Selma Green sekä Sara Hildénin taidemuseon johtaja Anna Hjorth-Röntynen.
Ilmoitathan tulostasi ja mahdollisesta erityisruokavaliosta/allergioista perjantaina 31.10. kello 14 mennessä sähköpostilla osoitteeseen tahtitalvikki.poikajarvi@tampere.fi
Museo Milavida, Milavidanrinne 8, 33210 Tampere.
Tähtitalvikki PoikajärviViestintäasiantuntijaPuh:050 321 1189
Vapriikissa viihtyvät kaikenikäiset museovieraat. Voit tutustua kerralla yli kymmeneen näyttelyyn. Historiaa, luonnontieteitä ja tekniikkaa. Vapriikki kuuluu Tampereen historiallisiin museoihin, joita ovat myös Museo Milavida ja Amurin museokortteli.
