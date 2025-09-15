Abomics kasvattaa tiimiään merkittävästi: tavoitteena kansainvälinen kasvu

Suomalainen Abomics on yksi Euroopan johtavia farmakogenetiikan toimijoita, joka tavoittelee entistä vahvempaa asiakaspohjan laajentamista ja myynnin vahvistamista erityisesti kansainvälisillä markkinoilla.

– Olemme kuluvan vuoden aikana panostaneet voimakkaasti rekrytointiin ja iloksemme olemme saaneet houkuteltua huippunimiä mukaan tiimiimme. Personoidun lääketieteen ratkaisuilla on kysyntää niin kotimaassa kuin kansainvälisillä markkinoilla. Siksi olemme etsineet osaajia erityisesti myyntiin sekä markkinoinnin, lääketieteen ja bioinformatiikan alojen tukitoimintoihin, kertoo Abomicsin toimitusjohtaja Sami Miettinen.

Monipuolista asiantuntemusta hallitukseen

Abomicsin hallituksen kaksi uusinta jäsentä, Timo Veromaa ja Jari Vainio, tuovat mukanaan vahvaa lääketieteen ja liiketoiminnan osaamista. Heidän lisäkseen hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja Jari Forsström sekä Ari Hakkarainen ja Mika Teikari.

Timo Veromaa on lääketieteen tohtori, jonka mittavalle työuralle on kertynyt osaamista muun muassa lääkekehityksen, tutkimuksen, regulaation ja kansainvälisen liiketoiminnan parissa. Hän on toiminut life science- ja terveysteknologia-alan yritysten johtotehtävissä ja hallitustyössä 25 vuoden ajan Suomessa, Yhdysvalloissa, Iso-Britanniassa, Saksassa, Ruotsissa ja Sveitsissä. Veromaa vahvistaa erityisesti hallituksen strategista R&D- ja kaupallistamisosaamista.

Radiologian erikoislääkäri Jari Vainio tuntee terveydenhuollon arjen prosessit ja tuo syvällistä näkemystä terveyspalveluiden kehittämiseen. Vainiolla on runsaasti käytännön kokemusta kliinisestä työstä ja työterveydestä erityisesti työkyvyn tukemisen parissa.

Uutta virtaa lääketieteen, kaupan ja markkinoinnin aloilta

Hallitustulokkaiden lisäksi Abomicsiin on tullut viisi uutta tiimin jäsentä kuluvan vuoden aikana.

– Kehitys ei ole mahdollista ilman oikeanlaista osaamista. Uudet nimitykset varmistavat, että Abomicsin vahva kasvu jatkuu ja että pystymme palvelemaan asiakkaitamme ja kumppaneitamme asiantuntevasti nyt ja tulevaisuudessa, Miettinen sanoo.

Kaupallinen johtaja Henriikka Halinen tuo mukanaan Abomicsiin yli 20 vuoden kokemuksen terveysteknologian ja strategisen liiketoiminnan kehittämisen aloilta. Hänellä on vahvaa osaamista yritysten kehityshankkeiden johtamisesta ja kansainvälisestä markkinakasvusta.

Kaupallinen johtaja Henriikka Halinen tuo mukanaan Abomicsiin yli 20 vuoden kokemuksen terveysteknologian ja strategisen liiketoiminnan kehittämisen aloilta. Hänellä on vahvaa osaamista yritysten kehityshankkeiden johtamisesta ja kansainvälisestä markkinakasvusta.

Liiketoiminnan kehityspäälliköksi on valittu lääketieteen tohtori Justyna Ulanska-Poutanen, jonka tieteellinen tausta on molekyylilääketieteessä. Hän on toiminut kansainvälisissä myyntitehtävissä harvinaissairauksien diagnostiikan parissa ja hänellä on lisäksi laajaa kokemusta kansainvälisestä liiketoiminnan kehityksestä.

Lääketieteelliseen asiantuntijatiimiin liittynyt lääketieteen lisensiaatti Nora Nikander on työskennellyt pitkään Turun yliopistollisen keskussairaalan lääkärinä ja tuo mukanaan vankkaa kokemusta kliinisestä työstä. Uudessa roolissaan Nikander osallistuu farmakogeneettisten työkalujen kehittämiseen ja käyttöönottoon.

Bioinformaatikko Emilia Miettinen on valmistunut maisteriksi Helsingin yliopistosta genetiikan ja molekulaaristen biotieteiden alalta. Hänellä on osaamista muun muassa bioinformatiikasta, genomidatan analysoinnista ja laboratoriotyöstä.

Markkinoinnin asiantuntija ja johdon assistentti Miina Kalso on markkinoinnin asiantuntija, joka on perehtynyt erityisesti digimarkkinointiin ja sisällöntuotantoon. Hänen vahvuusalueitaan ovat asiakaslähtöisyys, brändin mukaisen viestinnän kehittäminen ja verkkosivukokemuksen parantaminen.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Sami Miettinen, Abomics

sami.miettinen@abomics.fi, puh. 040 590 9799