Björn Wahlroos keskustelee tuoreimmasta muistelmateoksestaan Nurkkahuone

23.10.2025 09:00:00 EEST | Hanasaari - ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus | Tiedote

Tiistaina 4.11.2025 pankkiiri Björn Wahlroos keskustelee kansantaloustieteilijä Laura Hartmanin kanssa uusimmasta muistelmateoksestaan Hörnrummet, suomeksi Nurkkahuone. Keskustelu järjestetään Hanaholmenissa ja se on avoin kaikille kiinnostuneille.

Muistelmiensa kolmannessa osassa, nimeltään Hörnrummet, suomeksi Nurkkahuone, Björn Wahlroos kuvailee värikkäästi ruotsalaisia ja suomalaisia yritysjohtajia, vuoden 2008 finanssikriisin seurauksia ja yritysten uudelleenjärjestelyissä vaanivia ansoja.

Kirjan punainen lanka on Sampo Pankin myynti Danske Bankille, ja lukija saa myös seurata Nordean moninaisia vaiheita.

”Björn Wahlroos herättää aina suurta kiinnostusta yleisössä. Hänen muistelmiensa kahta ensimmäistä osaa käsitelleet keskustelut täyttivät auditorion, ja odotamme myös nyt suurta kiinnostusta”, projektipäällikkö Johanna Hannus sanoo.

Johanna on iloinen siitä, että Ruotsissa toimiva suomalainen kansantaloustieteilijä Laura Hartman asettuu Björnin keskustelukumppaniksi.

”Laura on osaava ja terävä keskustelija, joka varmasti edistää antoisaa keskustelua”, Johanna toteaa.

Keskustelu käydään ruotsiksi ja tilaisuuden päätteeksi Wahlroos signeeraa kirjojaan. Förlaget-kustantamon julkaiseman Hörnrummet-teoksen lisäksi Wahlroos signeeraa myös Otavan julkaisemia suomenkielisiä Nurkkahuone-teoksia.

Aika: 4. marraskuuta 2025 klo 18–19. 

Paikka: Hanaholmenin yhteistyö- ja kulttuurikeskus, Espoo. 

Tilaisuus on ilmainen ja kaikille avoin, mutta osallistujien tulee ilmoittautua etukäteen täällä: https://hanaholmen.fi/fi/events/kirjaesittely-wahlroos

Lisätietoja antaa Håkan Forsgård, hakan.forsgard(at)hanaholmen.fi, puh. +358 40 767 7373

Hanasaaren ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus edistää ja kehittää Suomen ja Ruotsin välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä kaikilla yhteiskunnan alueilla. Toteutamme yhteistyönä erilaisia tapahtumia, kursseja, seminaareja ja projekteja, selvitämme kehittämistarpeita sekä teemme aloitteita maiden välisen yhteistyön kehittämiseksi. Hanasaaren kiinteistön omistaa Suomen valtio ja Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto on sen hallinnollinen päämies. 

Muut kielet

