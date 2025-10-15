Björn Wahlroos keskustelee tuoreimmasta muistelmateoksestaan Nurkkahuone
Tiistaina 4.11.2025 pankkiiri Björn Wahlroos keskustelee kansantaloustieteilijä Laura Hartmanin kanssa uusimmasta muistelmateoksestaan Hörnrummet, suomeksi Nurkkahuone. Keskustelu järjestetään Hanaholmenissa ja se on avoin kaikille kiinnostuneille.
Muistelmiensa kolmannessa osassa, nimeltään Hörnrummet, suomeksi Nurkkahuone, Björn Wahlroos kuvailee värikkäästi ruotsalaisia ja suomalaisia yritysjohtajia, vuoden 2008 finanssikriisin seurauksia ja yritysten uudelleenjärjestelyissä vaanivia ansoja.
Kirjan punainen lanka on Sampo Pankin myynti Danske Bankille, ja lukija saa myös seurata Nordean moninaisia vaiheita.
”Björn Wahlroos herättää aina suurta kiinnostusta yleisössä. Hänen muistelmiensa kahta ensimmäistä osaa käsitelleet keskustelut täyttivät auditorion, ja odotamme myös nyt suurta kiinnostusta”, projektipäällikkö Johanna Hannus sanoo.
Johanna on iloinen siitä, että Ruotsissa toimiva suomalainen kansantaloustieteilijä Laura Hartman asettuu Björnin keskustelukumppaniksi.
”Laura on osaava ja terävä keskustelija, joka varmasti edistää antoisaa keskustelua”, Johanna toteaa.
Keskustelu käydään ruotsiksi ja tilaisuuden päätteeksi Wahlroos signeeraa kirjojaan. Förlaget-kustantamon julkaiseman Hörnrummet-teoksen lisäksi Wahlroos signeeraa myös Otavan julkaisemia suomenkielisiä Nurkkahuone-teoksia.
Aika: 4. marraskuuta 2025 klo 18–19.
Paikka: Hanaholmenin yhteistyö- ja kulttuurikeskus, Espoo.
Tilaisuus on ilmainen ja kaikille avoin, mutta osallistujien tulee ilmoittautua etukäteen täällä: https://hanaholmen.fi/fi/events/kirjaesittely-wahlroos
Lisätietoja antaa Håkan Forsgård, hakan.forsgard(at)hanaholmen.fi, puh. +358 40 767 7373
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Håkan ForsgårdViestintäjohtaja/KommunikationsdirektörPuh:+358 40 767 7373hakan.forsgard@hanaholmen.fi
Tietoja julkaisijasta
Hanasaaren ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus edistää ja kehittää Suomen ja Ruotsin välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä kaikilla yhteiskunnan alueilla. Toteutamme yhteistyönä erilaisia tapahtumia, kursseja, seminaareja ja projekteja, selvitämme kehittämistarpeita sekä teemme aloitteita maiden välisen yhteistyön kehittämiseksi. Hanasaaren kiinteistön omistaa Suomen valtio ja Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto on sen hallinnollinen päämies.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Hanasaari - ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus
Vanda stadsdirektör Pekka Timonen ny ordförande i Svenska nu15.10.2025 10:09:53 EEST | Pressmeddelande
Den 17 oktober 2025 samlas Hanaholmens Svenska nu-nätverks delegation till sitt årliga möte. Under mötet övertar Vanda stadsdirektör Pekka Timonen ordförandeklubban från VD Minna Arve, som fungerat som ordförande sedan 2022.
Svenska nu -verkoston uudeksi puheenjohtajaksi Vantaan kaupunginjohtaja Pekka Timonen15.10.2025 10:09:53 EEST | Tiedote
Hanaholmenin Svenska nu -verkoston valtuuskunta kokoontuu vuosikokoukseensa 17.10.2025. Kokouksessa puheenjohtajan nuija siirtyy Vantaan kaupunginjohtaja Pekka Timoselle toimitusjohtaja Minna Arvelta, joka on toiminut puheenjohtajana vuodesta 2022.
Nationella och internationella toppmagiker samlas på Hanaholmen9.10.2025 14:57:55 EEST | Pressmeddelande
Fredagen till söndagen den 10–12 oktober gästas Hanaholmen av nationella och internationella toppmagiker, som bjuder publiken på underhållande och häpnadsväckande trollkonster.
Kotimaiset ja kansainväliset huipputaikurit kokoontuvat Hanaholmeniin9.10.2025 14:57:55 EEST | Tiedote
Perjantaista sunnuntaihin 10.–12. lokakuuta kotimaiset ja kansainväliset huipputaikurit vierailevat Hanaholmenissa tarjoten yleisölle viihdyttäviä ja hämmästyttäviä taikatemppuja.
Nordisk konferens: konst och kultur som samhällsbärande krafter6.10.2025 09:15:16 EEST | Pressmeddelande
Torsdagen den 9 oktober 2025 ordnar Hanaholmen i samarbete med Nordisk kulturkontakt en nordisk konferens med fokus på kulturen som samhällsbärande kraft, välkommen med!
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme