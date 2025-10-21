Naantalin kaupunki

Naantalin pääkirjastossa järjestetään monikielinen muumimaraton

22.10.2025 09:00:00 EEST | Naantalin kaupunki | Tiedote

Jaa

Muumi 80 -juhlavuoden kunniaksi Naantalin kaupunginkirjasto ja Naantalin Kielitupa järjestävät maanantaina 27.10. klo 17–18 Naantalin pääkirjastossa monikielisen muumimaratonin, jossa ulkomailta Naantaliin muuttaneet ihmiset lukevat vuorotellen kappaleen Tove Janssonin Muumit ja suuri tuhotulva -kirjasta omalla äidinkielellään.

Muumihahmoja metsässä Muumi ja suuri tuhotulva -kirjan kannessa.
Muumi ja suuri tuhotulva -kirjan kansikuva. WSOY Kirjasto on saanut luvan kansikuvan käyttöön tapahtuman markkinoinnin yhteydessä Moomin Charactersiltä.

Suomen kielellä kirjaa lukevat Kielituvan ohjaaja Maarit Väänänen ja kirjastonhoitaja Anna Hilska. Tapahtuma on maksuton ja kaikille avoin – lapset voivat halutessaan ottaa mukaan muumileluja.

Naantalin pääkirjastossa maanantaisin kokoontuva Kielitupa on SPR:n vapaaehtoisten vetämä kansainvälinen kohtaamispaikka ulkomailta Naantaliin muuttaneille ihmisille, jotka haluavat kehittää suomen kielen taitojaan.

Avainsanat

muumi 80tapahtumatkirjastonaantalin kirjastot

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Muumihahmoja metsässä Muumi ja suuri tuhotulva -kirjan kannessa.
Muumi ja suuri tuhotulva -kirjan kansikuva.
WSOY Kirjasto on saanut luvan kansikuvan käyttöön tapahtuman markkinoinnin yhteydessä Moomin Charactersiltä.
Lataa

Naantalin kaupunki

Naantali on kasvava yli 20 000:n asukkaan kaupunki vetovoimaisessa Varsinais-Suomessa. Saaristo on vahvasti läsnä: Naantaliin kuuluu jopa tuhat saarta ja tuhat kilometriä rantaviivaa. Asukkaille on tarjolla monipuolisia asumisratkaisuja sekä ainutlaatuisia kulttuuri- ja harrastusmahdollisuuksia. 

Naantali on yrittäjäystävällinen ja kehittyvä satamakaupunki, josta on toimivat yhteydet niin maa- kuin meriteitse. Tällä hetkellä Naantalissa toimii noin 1600 yritystä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Naantalin kaupunki

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye