Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry

Suomen maajoukkue Four Nations-turnaukseen nimetty

21.10.2025 11:59:42 EEST | Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry | Tiedote

Amerikkalaisen jalkapallon maajoukkueen valmennusjohto on julkaissut 45 pelaajan rosterin, jolla Suomi lähtee taistelemaan Euroopan mestaruudesta Saksan Krefeldissä pelattavaan Four Nations-lopputurnaukseen 25.-28.10.2025.

Suomen maajoukkue EM-turnauksessa 2025 (kuvassa Samuli Vehkomäki)
Suomen maajoukkue EM-turnauksessa 2025 (kuvassa Samuli Vehkomäki) Jari Turunen

Suomen valmennusjohto on nimennyt Four Nations -turnaukseen nuoren joukkueen, jossa on mukana kymmenen ensikertalaista ja kaikkiaan 27 2000-luvullä syntynyttä pelaajaa. Joukkueen kokenein pelaaja on tukimiehenä puolustuksessa pelaava Veikka Lehtonen, joka on edustanut Suomea 29 amerikkalaisen jalkapallon maaottelussa. Joukkueen nimekkäin tähti on ex CFL-ammattilainen Chris Mulumba, joka voitti kaudella 2025 ELF-sarjan mestaruuden Stuttgart Surgen riveissä.

Suomen päävalmentaja Mikko Koikkalainen valmistautuu taistelemaan EM-mitaleista toista kertaa. Kauden 2023 päätteeksi hänen johtama maajoukkue ylsi EM-hopealle.

-Odotamme innolla tulevaa Four Nations turnausta. Se on loistava tilaisuus testata itseämme Euroopan parhaita joukkueita vastaan ja nähdä, kuinka pitkälle kova työmme on meidät vienyt. Joukkueemme on harjoitellut tosissaan, sitoutuneena ja suurella motivaatiolla – olemme valmiita laittamaan kaiken osaamisemme ja sydämemme kentälle.

HYÖKKÄYKSEN PELAAJAT

Pelinrakentajat
QB Ambro Urjansson Helsinki Roosters
QB Rasmus Laalo Helsinki Wolverines
Keskushyökkääjät
RB Arttu Blomqvist East City Giants
RB Tuukka Lehtonen Kuopio Steelers
RB Julius Tuominiemi Seinäjoki Crocodiles
Laitahyökkääjät
WR Luukas Eerola Porvoon Butchers
WR Ronny Lindroos East City Giants
WR Tarmo Pitkänen Helsinki Roosters
WR Oskari Suoniemi Lohja Crusaders
WR Janne Särkelä Dresden Monarchs
WR Joel Särkelä Dresden Monarchs
WR Kimi Tuomi Tampere Saints
WR Santtu Vehkomäki Helsinki Roosters
TE Iiro-Pekka Paakki Helsinki Roosters
Hyökkäyslinja
OL Viktor Asklöf Helsinki Roosters
OL Sampo Leppänen Rhein Fire
OL Antti Mannila Pirkkala Spartans
OL Miguel  Mäkinen Seinäjoki Crocodiles
OL Sakari Siltakorpi Porvoon Butchers
OL Oslari Vattu Porvoon Butchers
OL Samuli Vehkomäki Schwäbish Hall Unicorns
Potkaisijat
K Akseli Olin Helsinki Roosters
K Anssi Ruohonen Helsinki Roosters

PUOLUSTUKSEN PELAAJAT

Puolustuslinja
DL Axel Arvila Wasa Royals
DL Christer Berg Helsinki Roosters
DL Henri Hietajärvi Oulu Northern Lights
DL Lauri Illikainen Tampere Saints
DL Henry Lehtonen Kuopio Steelers
DL Chris Mulumba Stuttgart Surge
DL Asko Pajunen Porvoon Butchers
DL Anton Silfver Wasa Royals
DL Julius Vuoksenturja Porvoon Butchers
Tukimiehet
LB Veikka Lehtonen Kuopio Steelers
LB Timi Nuikka Vienna Vikings
LB Ukko Pakkanen Porvoon Butchers
LB Felix Salonen East City Giants
Takapuolustajat
DB Juuso Halonen Porvoon Butchers
DB Onni Kärki Kuopio Steelers
DB Elmeri Laalo Vienna Vikings
DB Viljo Lempinen Vienna Vikings
DB Tuukka Mäkelä Kuopio Steelers
DB Iiro Pekkarinen Kuopio Steelers
DB Jaakko Jokinen Helsinki Roosters
DB Peter Lundström
DB Aatu Tuokko Seinäjoki Crocodiles

EM-lopputurnaukseen osallistuvat Euroopan neljä kärkimaata: Itävalta, Suomi, Italia ja Saksa. Turnauksen välierät pelataan lauantaina 25. lokakuuta, ja pronssi- sekä loppuottelu pelataan tiistaina 28. lokakuuta. Kaikki turnauksen ottelut pelataan Krefeldissä Grotenburgin stadionilla.

Suomi on EM-historian menestynein maa, ainoa, joka on osallistunut kaikkiin 16 lopputurnaukseen ja voittanut eniten mitaleja (14) ja mestaruuksia (5). Vuonna 2023 Suomi sijoittui hopealle Itävallan voittaessa mestaruuden.

Turnauksen ohjelma

  • La 25.10.2025  Välierä 1  Suomi–Italia, klo 14:00
  • La 25.10. 2025 Välierä 2  Itävalta – Saksa, klo 20:00
  • Ti  28.10.2025  Pronssiottelu, klo 14:00
  • Ti  28.10.2025  EM-loppuottelu, klo 20:00

Suomen ottelut tarjoillaan suorina lähetyksinä Ruudussa.

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt: Joukkueenjohtaja Leena Vehkomäki, +358 503795192

Suomen maajoukkue EM-turnauksessa 2025 (kuvassa Samuli Vehkomäki)
Suomen maajoukkue EM-turnauksessa 2025 (kuvassa Samuli Vehkomäki)
Jari Turunen
Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry

Vuonna 1979 perustettu Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry (SAJL) järjestää ja hallinnoi amerikkalaisen jalkapallon ja lippupallon kilpailu- ja harrastustoimintaa Suomessa. Jenkkifutisllitto on Suomen Olympiakomitean sekä amerikkalaisen jalkapallon maailmanliitto IFAF:n jäsen. Vuoden 2025 alussa amerikkalaisen jalkapallon liittoon kuuluu 36 jäsenseuraa ympäri Suomea.

