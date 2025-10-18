Suomen maajoukkue Four Nations-turnaukseen nimetty

Suomen valmennusjohto on nimennyt Four Nations -turnaukseen nuoren joukkueen, jossa on mukana kymmenen ensikertalaista ja kaikkiaan 27 2000-luvullä syntynyttä pelaajaa. Joukkueen kokenein pelaaja on tukimiehenä puolustuksessa pelaava Veikka Lehtonen, joka on edustanut Suomea 29 amerikkalaisen jalkapallon maaottelussa. Joukkueen nimekkäin tähti on ex CFL-ammattilainen Chris Mulumba, joka voitti kaudella 2025 ELF-sarjan mestaruuden Stuttgart Surgen riveissä.

Suomen päävalmentaja Mikko Koikkalainen valmistautuu taistelemaan EM-mitaleista toista kertaa. Kauden 2023 päätteeksi hänen johtama maajoukkue ylsi EM-hopealle.

-Odotamme innolla tulevaa Four Nations turnausta. Se on loistava tilaisuus testata itseämme Euroopan parhaita joukkueita vastaan ja nähdä, kuinka pitkälle kova työmme on meidät vienyt. Joukkueemme on harjoitellut tosissaan, sitoutuneena ja suurella motivaatiolla – olemme valmiita laittamaan kaiken osaamisemme ja sydämemme kentälle.

HYÖKKÄYKSEN PELAAJAT

Pelinrakentajat QB Ambro Urjansson Helsinki Roosters QB Rasmus Laalo Helsinki Wolverines Keskushyökkääjät RB Arttu Blomqvist East City Giants RB Tuukka Lehtonen Kuopio Steelers RB Julius Tuominiemi Seinäjoki Crocodiles Laitahyökkääjät WR Luukas Eerola Porvoon Butchers WR Ronny Lindroos East City Giants WR Tarmo Pitkänen Helsinki Roosters WR Oskari Suoniemi Lohja Crusaders WR Janne Särkelä Dresden Monarchs WR Joel Särkelä Dresden Monarchs WR Kimi Tuomi Tampere Saints WR Santtu Vehkomäki Helsinki Roosters TE Iiro-Pekka Paakki Helsinki Roosters Hyökkäyslinja OL Viktor Asklöf Helsinki Roosters OL Sampo Leppänen Rhein Fire OL Antti Mannila Pirkkala Spartans OL Miguel Mäkinen Seinäjoki Crocodiles OL Sakari Siltakorpi Porvoon Butchers OL Oslari Vattu Porvoon Butchers OL Samuli Vehkomäki Schwäbish Hall Unicorns Potkaisijat K Akseli Olin Helsinki Roosters K Anssi Ruohonen Helsinki Roosters

PUOLUSTUKSEN PELAAJAT

Puolustuslinja DL Axel Arvila Wasa Royals DL Christer Berg Helsinki Roosters DL Henri Hietajärvi Oulu Northern Lights DL Lauri Illikainen Tampere Saints DL Henry Lehtonen Kuopio Steelers DL Chris Mulumba Stuttgart Surge DL Asko Pajunen Porvoon Butchers DL Anton Silfver Wasa Royals DL Julius Vuoksenturja Porvoon Butchers Tukimiehet LB Veikka Lehtonen Kuopio Steelers LB Timi Nuikka Vienna Vikings LB Ukko Pakkanen Porvoon Butchers LB Felix Salonen East City Giants Takapuolustajat DB Juuso Halonen Porvoon Butchers DB Onni Kärki Kuopio Steelers DB Elmeri Laalo Vienna Vikings DB Viljo Lempinen Vienna Vikings DB Tuukka Mäkelä Kuopio Steelers DB Iiro Pekkarinen Kuopio Steelers DB Jaakko Jokinen Helsinki Roosters DB Peter Lundström DB Aatu Tuokko Seinäjoki Crocodiles

EM-lopputurnaukseen osallistuvat Euroopan neljä kärkimaata: Itävalta, Suomi, Italia ja Saksa. Turnauksen välierät pelataan lauantaina 25. lokakuuta, ja pronssi- sekä loppuottelu pelataan tiistaina 28. lokakuuta. Kaikki turnauksen ottelut pelataan Krefeldissä Grotenburgin stadionilla.

Suomi on EM-historian menestynein maa, ainoa, joka on osallistunut kaikkiin 16 lopputurnaukseen ja voittanut eniten mitaleja (14) ja mestaruuksia (5). Vuonna 2023 Suomi sijoittui hopealle Itävallan voittaessa mestaruuden.

Turnauksen ohjelma

La 25.10.2025 Välierä 1 Suomi–Italia, klo 14:00

La 25.10. 2025 Välierä 2 Itävalta – Saksa, klo 20:00

Ti 28.10.2025 Pronssiottelu, klo 14:00

Ti 28.10.2025 EM-loppuottelu, klo 20:00

Suomen ottelut tarjoillaan suorina lähetyksinä Ruudussa.

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt: Joukkueenjohtaja Leena Vehkomäki, +358 503795192