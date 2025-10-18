Suomen maajoukkue Four Nations-turnaukseen nimetty
Amerikkalaisen jalkapallon maajoukkueen valmennusjohto on julkaissut 45 pelaajan rosterin, jolla Suomi lähtee taistelemaan Euroopan mestaruudesta Saksan Krefeldissä pelattavaan Four Nations-lopputurnaukseen 25.-28.10.2025.
Suomen valmennusjohto on nimennyt Four Nations -turnaukseen nuoren joukkueen, jossa on mukana kymmenen ensikertalaista ja kaikkiaan 27 2000-luvullä syntynyttä pelaajaa. Joukkueen kokenein pelaaja on tukimiehenä puolustuksessa pelaava Veikka Lehtonen, joka on edustanut Suomea 29 amerikkalaisen jalkapallon maaottelussa. Joukkueen nimekkäin tähti on ex CFL-ammattilainen Chris Mulumba, joka voitti kaudella 2025 ELF-sarjan mestaruuden Stuttgart Surgen riveissä.
Suomen päävalmentaja Mikko Koikkalainen valmistautuu taistelemaan EM-mitaleista toista kertaa. Kauden 2023 päätteeksi hänen johtama maajoukkue ylsi EM-hopealle.
-Odotamme innolla tulevaa Four Nations turnausta. Se on loistava tilaisuus testata itseämme Euroopan parhaita joukkueita vastaan ja nähdä, kuinka pitkälle kova työmme on meidät vienyt. Joukkueemme on harjoitellut tosissaan, sitoutuneena ja suurella motivaatiolla – olemme valmiita laittamaan kaiken osaamisemme ja sydämemme kentälle.
HYÖKKÄYKSEN PELAAJAT
|Pelinrakentajat
|QB
|Ambro
|Urjansson
|Helsinki Roosters
|QB
|Rasmus
|Laalo
|Helsinki Wolverines
|Keskushyökkääjät
|RB
|Arttu
|Blomqvist
|East City Giants
|RB
|Tuukka
|Lehtonen
|Kuopio Steelers
|RB
|Julius
|Tuominiemi
|Seinäjoki Crocodiles
|Laitahyökkääjät
|WR
|Luukas
|Eerola
|Porvoon Butchers
|WR
|Ronny
|Lindroos
|East City Giants
|WR
|Tarmo
|Pitkänen
|Helsinki Roosters
|WR
|Oskari
|Suoniemi
|Lohja Crusaders
|WR
|Janne
|Särkelä
|Dresden Monarchs
|WR
|Joel
|Särkelä
|Dresden Monarchs
|WR
|Kimi
|Tuomi
|Tampere Saints
|WR
|Santtu
|Vehkomäki
|Helsinki Roosters
|TE
|Iiro-Pekka
|Paakki
|Helsinki Roosters
|Hyökkäyslinja
|OL
|Viktor
|Asklöf
|Helsinki Roosters
|OL
|Sampo
|Leppänen
|Rhein Fire
|OL
|Antti
|Mannila
|Pirkkala Spartans
|OL
|Miguel
|Mäkinen
|Seinäjoki Crocodiles
|OL
|Sakari
|Siltakorpi
|Porvoon Butchers
|OL
|Oslari
|Vattu
|Porvoon Butchers
|OL
|Samuli
|Vehkomäki
|Schwäbish Hall Unicorns
|Potkaisijat
|K
|Akseli
|Olin
|Helsinki Roosters
|K
|Anssi
|Ruohonen
|Helsinki Roosters
PUOLUSTUKSEN PELAAJAT
|Puolustuslinja
|DL
|Axel
|Arvila
|Wasa Royals
|DL
|Christer
|Berg
|Helsinki Roosters
|DL
|Henri
|Hietajärvi
|Oulu Northern Lights
|DL
|Lauri
|Illikainen
|Tampere Saints
|DL
|Henry
|Lehtonen
|Kuopio Steelers
|DL
|Chris
|Mulumba
|Stuttgart Surge
|DL
|Asko
|Pajunen
|Porvoon Butchers
|DL
|Anton
|Silfver
|Wasa Royals
|DL
|Julius
|Vuoksenturja
|Porvoon Butchers
|Tukimiehet
|LB
|Veikka
|Lehtonen
|Kuopio Steelers
|LB
|Timi
|Nuikka
|Vienna Vikings
|LB
|Ukko
|Pakkanen
|Porvoon Butchers
|LB
|Felix
|Salonen
|East City Giants
|Takapuolustajat
|DB
|Juuso
|Halonen
|Porvoon Butchers
|DB
|Onni
|Kärki
|Kuopio Steelers
|DB
|Elmeri
|Laalo
|Vienna Vikings
|DB
|Viljo
|Lempinen
|Vienna Vikings
|DB
|Tuukka
|Mäkelä
|Kuopio Steelers
|DB
|Iiro
|Pekkarinen
|Kuopio Steelers
|DB
|Jaakko
|Jokinen
|Helsinki Roosters
|DB
|Peter
|Lundström
|DB
|Aatu
|Tuokko
|Seinäjoki Crocodiles
EM-lopputurnaukseen osallistuvat Euroopan neljä kärkimaata: Itävalta, Suomi, Italia ja Saksa. Turnauksen välierät pelataan lauantaina 25. lokakuuta, ja pronssi- sekä loppuottelu pelataan tiistaina 28. lokakuuta. Kaikki turnauksen ottelut pelataan Krefeldissä Grotenburgin stadionilla.
Suomi on EM-historian menestynein maa, ainoa, joka on osallistunut kaikkiin 16 lopputurnaukseen ja voittanut eniten mitaleja (14) ja mestaruuksia (5). Vuonna 2023 Suomi sijoittui hopealle Itävallan voittaessa mestaruuden.
Turnauksen ohjelma
- La 25.10.2025 Välierä 1 Suomi–Italia, klo 14:00
- La 25.10. 2025 Välierä 2 Itävalta – Saksa, klo 20:00
- Ti 28.10.2025 Pronssiottelu, klo 14:00
- Ti 28.10.2025 EM-loppuottelu, klo 20:00
Suomen ottelut tarjoillaan suorina lähetyksinä Ruudussa.
Lisätietoja ja haastattelupyynnöt: Joukkueenjohtaja Leena Vehkomäki, +358 503795192
Janne VainioViestintäpäällikköPuh:+358 400400171Puh:+358 400400171janne.vainio@sajl.fi
Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry
Vuonna 1979 perustettu Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry (SAJL) järjestää ja hallinnoi amerikkalaisen jalkapallon ja lippupallon kilpailu- ja harrastustoimintaa Suomessa. Jenkkifutisllitto on Suomen Olympiakomitean sekä amerikkalaisen jalkapallon maailmanliitto IFAF:n jäsen. Vuoden 2025 alussa amerikkalaisen jalkapallon liittoon kuuluu 36 jäsenseuraa ympäri Suomea.
