Viikkokatsaus 27.–31.10.2025

Yhteistiedote ja webinaari ma 27.10.

Suomella on vielä mahdollisuus saavuttaa hiilineutraalisuus – ratkaisevat päätökset puhtaista teknologioista ja maankäytöstä tarvitaan nyt

VTT:n, Suomen ympäristökeskuksen, GTK:n ja Luken yhteistiedote, jonka jakelee VTT.

Aiheesta järjestetään webinaari 27.10.

Lisätiedot: Pepita Wakkola, VTT ja kehittämispäällikkö Sampo Soimakallio, Syke

Blogikirjoitus ma 27.10.

Työkoneiden puhdas siirtymä on Suomelle vientimahdollisuus

Erityisasiantuntija Karoliina Auvisen blogikirjoitus julkaistaan osoitteessa hiilineutraalisuomi.fi.

Lisätiedot: erityisasiantuntija Karoliina Auvinen

Tiedote ti 28.10.

Suomen kuntien välillä eroja ilmastonmuutokseen sopeutumisessa - riskejä ei arvioida riittävästi

Valtaosa Suomen kunnista on ryhtynyt toimiin ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi. Kuitenkin vain alle puolet kunnista on asettanut tavoitteita tai laatinut toimintasuunnitelmia ilmastonmuutokseen sopeutumista varten, selviää Suomen ympäristökeskuksen (Syke) tekemästä tuoreesta kyselystä. Syke arvioi vastausten pohjalta kuntien tilannetta sen mukaan, kuinka pitkälle ne ovat edistyneet ilmastonmuutokseen sopeutumisessa.

Lisätiedot: ryhmäpäällikkö Johan Munck af Rosenschöld, Suomen ympäristökeskus

Hiilineutraali-webinaari ti 28.10. klo 15–16

Energiaköyhyys kaupungeissa ja maaseudulla Suomessa

Webinaarissa tarkastellaan, miten suomalaisten kokema energian kustannusrasite jakautuu alueellisesti ja kotitaloustyypeittäin tilastoidun tiedon valossa. Esillä on myös energiaköyhyyden syyt infrastruktuurien näkökulmasta ja miten maantieteellisesti vaihtelevat energian hinnat ja rakennuskannan kunto tuottavat tai ylläpitävät energiaköyhyyttä. Webinaari on kaikille avoin.

Lue lisää osoitteessa hiilineutraalisuomi.fi ja tule kuulolle.

Lisätiedot: erikoistutkija Santtu Karhinen ja viestintäasiantuntija Ulla Ala-Ketola

Tiedote ja raportti ke 29.10.

Yhteistyöstä voimaa virkistyskäytön suunnitteluun

Suomen ympäristökeskus (Syke) julkaisee oppaan luonnon virkistyskäytön huomioimisesta alueiden käytön suunnittelussa. Opas tarjoaa käytännön työkaluja ja inspiraatiota kaavoittajille, suunnittelijoille ja muille tahoille, jotka toimivat luonnon virkistyskäytön parissa.

Lisätiedot: tutkija Maija Tiitu ja viestintäasiantuntija Matti Lindholm

Tiedote to 27.10.

Entiset turvetuotantoalueet kosteikoiksi – luonto ja ilmasto kiittävät

Käytöstä poistuneen turvetuotantoalueen vesittäminen kosteikoksi parantaa luonnon monimuotoisuuttaa ja vähentää ilmastopäästöjä selvisi tutkimushankkeessa, jossa tarkasteltiin turvetuotannon jatkokäyttöä Pohjois-Pohjanmaalla.

Lisätiedot: tutkija Mirkka Visuri ja viestintäasiantuntija Matti Lindholm

Webinaari to 30.10. klo 16–17

Exploring the Biodiversity Nexus – Methodologies and New Insights

Biodiversiteetti on kaiken perusta - se vaikuttaa ruoantuotantoon ja kulutukseen, veden laatuun ja saatavuuteen, ilmaston säätelyyn, ihmisten ja ekosysteemien terveyteen, energiantuotantoon ja jopa liikkumisen ratkaisuihin. Näiden yhteyksien tarkastelu tarjoaa keskeisen työkalun kestävyyshaasteiden ymmärtämiseen ja ratkaisemiseen. Tässä webinaarissa tarkastelemme uusia tutkimusmenetelmiä ja tuoreita näkökulmia, jotka osoittavat, miten näiden yhteyksien huomioinen voi auttaa rakentamaan luontopositiivisia tulevaisuuksia. Lue lisää osoitteessa bionext-project.eu

Lisätiedot: viestintäasiantuntija Jukka-Pekka Ronkainen

Tiedote pe 31.10.

Ennallistamista tarvitaan järvien ja virtavesien heikentyneen lajiston elvyttämiseksi

Suomen järvien ja virtavesien lajiston monimuotoisuuden tilaa on arvioitu ensimmäistä kertaa koko Suomen tasolla ja alueellisesti. Tulosten mukaan sisävesien lajisto on merkittävästi heikentynyt. Muutokset ilmenevät alueellisena lajikatona. Monimuotoisuutta olisi kuitenkin mahdollista turvata ennallistamissuunnitelman avulla.

Lisätiedot: tutkija Anna Suuronen ja erikoistutkija Jukka Aroviita

Sosiaalisessa mediassa

Maailman kaupunkien päivä perjantaina 31.10.





Tulossa

METSO-ohjelman päätösseminaari ti 12.11.

Vapaaehtoisen metsien suojelun METSO-ohjelman toteutuskausi on päättymässä. Seminaarissa tarkastellaan METSOn tuotoksia, kokemuksia ja oppeja kuluneilta vuosilta. Myös METSOn tulevaisuuteen kurkistetaan. Tervetuloa osallistumaan joko paikan päälle tai etänä. Lue lisää ja ilmoittaudu viimeistään 4.11. (metsonpolku.fi)

