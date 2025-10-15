Viikkokatsaus 27.–31.10.2025
Yhteistiedote ja webinaari ma 27.10.
Suomella on vielä mahdollisuus saavuttaa hiilineutraalisuus – ratkaisevat päätökset puhtaista teknologioista ja maankäytöstä tarvitaan nyt
VTT:n, Suomen ympäristökeskuksen, GTK:n ja Luken yhteistiedote, jonka jakelee VTT.
Aiheesta järjestetään webinaari 27.10.: Lisätiedot ja ilmoittautuminen (VTT.fi)
Lisätiedot: Pepita Wakkola, VTT ja kehittämispäällikkö Sampo Soimakallio, Syke, puh. 029 525 1803, sähköpostiosoite muotoa etunimi.sukunimi@syke.fi
Blogikirjoitus ma 27.10.
Työkoneiden puhdas siirtymä on Suomelle vientimahdollisuus
Erityisasiantuntija Karoliina Auvisen blogikirjoitus julkaistaan osoitteessa hiilineutraalisuomi.fi.
Lisätiedot: erityisasiantuntija Karoliina Auvinen, puh. 029 525 1235, sähköpostiosoite etunimi.sukukunimi@syke.fi
Tiedote ti 28.10.
Suomen kuntien välillä eroja ilmastonmuutokseen sopeutumisessa - riskejä ei arvioida riittävästi
Valtaosa Suomen kunnista on ryhtynyt toimiin ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi. Kuitenkin vain alle puolet kunnista on asettanut tavoitteita tai laatinut toimintasuunnitelmia ilmastonmuutokseen sopeutumista varten, selviää Suomen ympäristökeskuksen (Syke) tekemästä tuoreesta kyselystä. Syke arvioi vastausten pohjalta kuntien tilannetta sen mukaan, kuinka pitkälle ne ovat edistyneet ilmastonmuutokseen sopeutumisessa.
Lisätiedot: ryhmäpäällikkö Johan Munck af Rosenschöld, Suomen ympäristökeskus, puh. +358 29 525 1513. Aineistot embargolla: viestintäasiantuntija Ulla Ala-Ketola, puh. 050 565 9743, sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@syke.fi
Hiilineutraali-webinaari ti 28.10. klo 15–16
Energiaköyhyys kaupungeissa ja maaseudulla Suomessa
Webinaarissa tarkastellaan, miten suomalaisten kokema energian kustannusrasite jakautuu alueellisesti ja kotitaloustyypeittäin tilastoidun tiedon valossa. Esillä on myös energiaköyhyyden syyt infrastruktuurien näkökulmasta ja miten maantieteellisesti vaihtelevat energian hinnat ja rakennuskannan kunto tuottavat tai ylläpitävät energiaköyhyyttä. Webinaari on kaikille avoin.
Lue lisää osoitteessa hiilineutraalisuomi.fi ja tule kuulolle.
Lisätiedot: erikoistutkija Santtu Karhinen, puh. 029 525 1889 ja viestintäasiantuntija Ulla Ala-Ketola, puh. 029 525 2355, sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@syke.fi
Tiedote ja raportti ke 29.10.
Yhteistyöstä voimaa virkistyskäytön suunnitteluun
Suomen ympäristökeskus (Syke) julkaisee oppaan luonnon virkistyskäytön huomioimisesta alueiden käytön suunnittelussa. Opas tarjoaa käytännön työkaluja ja inspiraatiota kaavoittajille, suunnittelijoille ja muille tahoille, jotka toimivat luonnon virkistyskäytön parissa.
Lisätiedot: tutkija Maija Tiitu, puh. 029 525 1695 ja viestintäasiantuntija Matti Lindholm, puh. 029 525 1380, sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@syke.fi
Tiedote to 27.10.
Entiset turvetuotantoalueet kosteikoiksi – luonto ja ilmasto kiittävät
Käytöstä poistuneen turvetuotantoalueen vesittäminen kosteikoksi parantaa luonnon monimuotoisuuttaa ja vähentää ilmastopäästöjä selvisi tutkimushankkeessa, jossa tarkasteltiin turvetuotannon jatkokäyttöä Pohjois-Pohjanmaalla.
Lisätiedot: tutkija Mirkka Visuri, puh. 029 525 1024 ja viestintäasiantuntija Matti Lindholm, puh. 029 525 1380, sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@syke.fi
Webinaari to 30.10. klo 16–17
Exploring the Biodiversity Nexus – Methodologies and New Insights
Biodiversiteetti on kaiken perusta - se vaikuttaa ruoantuotantoon ja kulutukseen, veden laatuun ja saatavuuteen, ilmaston säätelyyn, ihmisten ja ekosysteemien terveyteen, energiantuotantoon ja jopa liikkumisen ratkaisuihin. Näiden yhteyksien tarkastelu tarjoaa keskeisen työkalun kestävyyshaasteiden ymmärtämiseen ja ratkaisemiseen. Tässä webinaarissa tarkastelemme uusia tutkimusmenetelmiä ja tuoreita näkökulmia, jotka osoittavat, miten näiden yhteyksien huomioinen voi auttaa rakentamaan luontopositiivisia tulevaisuuksia. Lue lisää osoitteessa bionext-project.eu
Lisätiedot: viestintäasiantuntija Jukka-Pekka Ronkainen, puh. 029 525 2333, sähköposti etunimi.sukunimi@syke.fi
Tiedote pe 31.10.
Ennallistamista tarvitaan järvien ja virtavesien heikentyneen lajiston elvyttämiseksi
Suomen järvien ja virtavesien lajiston monimuotoisuuden tilaa on arvioitu ensimmäistä kertaa koko Suomen tasolla ja alueellisesti. Tulosten mukaan sisävesien lajisto on merkittävästi heikentynyt. Muutokset ilmenevät alueellisena lajikatona. Monimuotoisuutta olisi kuitenkin mahdollista turvata ennallistamissuunnitelman avulla.
Lisätiedot: tutkija Anna Suuronen, puh. 029 525 2231 ja erikoistutkija Jukka Aroviita, puh. 029 525 1222, sähköposti etunimi.sukunimi@syke.fi
- Maailman kaupunkien päivä perjantaina 31.10.
Tulossa
METSO-ohjelman päätösseminaari ti 12.11.
Vapaaehtoisen metsien suojelun METSO-ohjelman toteutuskausi on päättymässä. Seminaarissa tarkastellaan METSOn tuotoksia, kokemuksia ja oppeja kuluneilta vuosilta. Myös METSOn tulevaisuuteen kurkistetaan. Tervetuloa osallistumaan joko paikan päälle tai etänä. Lue lisää ja ilmoittaudu viimeistään 4.11. (metsonpolku.fi)
