Hyvinvointialueiden mainetutkimus: Keusote suurin nousija
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) on tehnyt merkittävän loikan hyvinvointialueiden Luottamus & Maine 2025 -tutkimuksessa. Keusote nousi tämän vuoden tutkimuksen suurimmaksi mainenousijaksi kaikista Suomen hyvinvointialueista.
Reputation and Trust Analyticsin toteuttamassa tutkimuksessa Keusoten maine nousi jopa 0,31 yksikköä viime vuodesta ollen nyt tasolla 2,76. Tutkimuksen mukaan tällaiset maineloikat ovat harvinaisia ja osoitus määrätietoisesta kehittämistyöstä.
“On ilo nähdä, että Keusoten maine ja luottamuksen taso ovat selvässä nousussa. Tämä kertoo siitä, että tekemämme työ palveluiden kehittämiseksi ja henkilöstön tukemiseksi näkyy jo asukkaiden kokemuksissa. Vaikka parannettavaakin on, tulokset osoittavat, että olemme oikealla tiellä ja meillä on vahva perusta rakentaa entistä parempaa hyvinvointialuetta yhdessä asukkaiden kanssa”, kiittää hyvinvointialuejohtaja Raija Kontio.
Keusote suurin nousija usealla maineen osa-alueella.
Keusote on onnistunut parantamaan tulostaan muita hyvinvointialueita enemmän neljällä maineen osa-alueella: innovaatioissa, tuotteissa ja palveluissa, vuorovaikutuksessa ja hallinnossa.
Erityisesti vuorovaikutuksen (3,00) ja työpaikan (2,98) arviot erottuvat myönteisesti, mikä kertoo avoimuudesta ja yhteisöllisyydestä. Johtamisen ja talouden osa-alueilla on myös nähtävissä selkeä parannus, mikä heijastaa viime vuosien määrätietoista kehitystyötä ja uutta johtamiskulttuuria.
Tutkimuksen mukaan asukkaiden halukkuus käyttää Keusoten palveluita on noussut hyvälle tasolle, ja myös luottamus hyvinvointialueeseen on vahvistunut. Asukkaiden suhtautuminen alueen palveluihin ja toimintaan on parantunut merkittävästi.
Maineen kasvussa on pysyvä positiivinen kehityssuunta: maine on kasvanut hyvinvointialueiden perustamisen jälkeen vuodesta 2023 joka vuosi. Se on hieno osoitus, että kehitämme toimintaamme oikeaan suuntaan. Maine rakentuu arjessa, kohtaamisissa ja siinä, miten pystymme yhdessä vastaamaan alueen ihmisten odotuksiin.
Taustaa tutkimuksesta
Hyvinvointialueiden Luottamus&Maine-tutkimuskierroksen tavoitteena oli selvittää kaikkien 21 hyvinvointialueen maine asukkaiden keskuudessa. Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin sähköisellä kyselylomakkeella elokuussa 2025.
Organisaatioita arvioitiin Reputation and Trust Analyticsin (aiemmin T-Media) Luottamus&Maine-tutkimusmallilla, jossa organisaation saama mainepistemäärä muodostuu kahdeksan eri osa-alueen keskiarvona. Osa-alueet ovat yrityksen hallinto, talous, johtaminen, innovatiivisuus, vuorovaikutus, tuotteet & palvelut, työpaikka ja vastuullisuus.
Tutkimuksessa käytettiin viisiportaista arviointiasteikkoa (1–5). Tutkimukseen osallistui 4 307 suomalaista. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat kunkin hyvinvointialueen 15–74-vuotiaat asukkaat.
Raija Kontio
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimen ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan ja Mäntsälän alueella.
