Kempower ja Catec toimittavat ensimmäisen latausaseman BYD:n yritysasiakkaille Dubaissa

Kempower toimittaa yhteistyössä Catecin kanssa Dubain ensimmäisen julkisen sähköautojen latausaseman Kempowerin satelliittijärjestelmällä. Alueen ensimmäisen julkisen latausaseman 550 kW:n laitteisto on suunniteltu tarjoamaan nopeaa ja tehokasta sähköauton latausta BYD:n yritysasiakkaille, pääasiassa limusiinipalvelujen tarjoajille, ja tukemaan Dubain kasvavaa sähköisen liikenteen markkinaa.

BYD:n yritysasiakkaiden uusi latauskeskus sijaitsee yhdellä Dubain arvostetuimmista alueista. Se on varustettu Kempowerin modulaarisella ja skaalautuvalla Kempower Satellite -latausjärjestelmällä, joka koostuu yhdestä Kempowerin 550 kW:n tehoyksiköstä ja kymmenestä Kempowerin lataussatelliitista. Asema on Kempowerin ensimmäinen julkinen asennus alueella, ja se tarjoaa luotettavan ja käyttäjäystävällisen latauskokemuksen Arabiemiraattien kasvavalle sähköautomarkkinalle. Arabiemiraatit tavoittelevat nollapäästöjä vuoteen 2050 mennessä sekä sähköautojen 50 %:n osuutta ajoneuvoista.

Sähköautojen lataaminen Dubaissa

Dubai on Yhdistyneiden arabiemiraattien sähköisen liikenteen muutoksen eturintamassa, ja muutosta vauhdittavat kunnianhimoiset hallituksen aloitteet ja yksityisen sektorin investoinnit. Kaupungin Green Mobility Strategy 2030 -strategian tavoitteena on nopeuttaa sähköautojen käyttöönottoa laajentamalla latausinfrastruktuuria ja tarjoamalla kannustimia sähköautojen kuljettajille. Dubain sähkö- ja vesilaitoksen DEWA:n "EV Green Charger" -aloite on ollut ratkaisevassa roolissa julkisten latausasemien määrän kasvussa varmistaen latauksen saatavuuden sekä asukkaille että vierailijoille. Kestävään kehitykseen voimakkaasti keskittyvä Dubai panostaa vahvasti puhtaiden energiaratkaisujen edistämiseen ja luotettavan sähköisen liikenteen ekosysteemin rakentamiseen.

Johtava sähköautojen infrastruktuurin asiantuntija Catec teki projektin toteuttamiseksi tiivistä yhteistyötä Kempowerin kanssa suunnitellakseen ja toteuttaakseen ratkaisun, joka on räätälöity BYD:in lataustarpeisiin. BYD:n limusiinikalustolle kehitetty kokoonpano mahdollistaa dynaamisen tehonjaon koko latausasemalla, optimoi latausajan ja mahdollistaa useiden ajoneuvojen samanaikaisen lataamisen.

"Kempowerin ja Catecin yhteistyönä olemme asettamassa uusia standardeja latausinfrastruktuurille Arabiemiraateissa. Tämä hanke tukee ajoneuvokannan sähköistymisen kasvua ja osoittaa, kuinka ratkaisu huomioi lämmönhallinnan, joka on kriittinen tekijä sähköautojen lataamiselle alueen korkeissa lämpötiloissa", sanoo Kempowerin uusien markkinoiden johtaja Carlo Cecchi.

Linjassa Dubain ajoneuvokannan sähköistämistä koskevien tavoitteiden kanssa

Latausasema tukee suoraan Dubain ajoneuvokannan sähköistämistä koskevia sääntelytavoitteita. Liikenneviranomaisen (RTA) määräyksen mukaan 90 % limusiinikannasta on hybridi- tai sähköajoneuvoja vuoteen 2026 mennessä, ja laajemmassa strategiassa tavoitteena on 100 %:n sähkö- tai vetyajoneuvojen osuus vuoteen 2040 mennessä – mikä on linjassa Arabiemiraattien Net Zero 2050 -tavoitteiden sekä Dubain sitoumuksen kanssa vähentää päästöjä 50 % vuoteen 2030 mennessä. Mahdollistamalla limusiiniliikenteen harjoittajien siirtymisen laajamittaiseen puhtaaseen liikkuvuuteen latausasema tukee merkittävästi kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttamisessa.

Dubain latauskeskus on tärkeä askel Arabiemiraattien kestävän kehityksen tiellä, kun maa jatkaa investointeja sähköautojen infrastruktuuriin tukemaan kasvavaa sähköautokantaa. Kempowerin tehoyksikkö ja lataussatelliitit valittiin, koska järjestelmä on joustava, skaalautuvaja sopeutuu saumattomasti tulevaan laajentumiseen.



