Kempower ja Catec toimittavat ensimmäisen latausaseman BYD:n yritysasiakkaille Dubaissa
Kempower toimittaa yhteistyössä Catecin kanssa Dubain ensimmäisen julkisen sähköautojen latausaseman Kempowerin satelliittijärjestelmällä. Alueen ensimmäisen julkisen latausaseman 550 kW:n laitteisto on suunniteltu tarjoamaan nopeaa ja tehokasta sähköauton latausta BYD:n yritysasiakkaille, pääasiassa limusiinipalvelujen tarjoajille, ja tukemaan Dubain kasvavaa sähköisen liikenteen markkinaa.
BYD:n yritysasiakkaiden uusi latauskeskus sijaitsee yhdellä Dubain arvostetuimmista alueista. Se on varustettu Kempowerin modulaarisella ja skaalautuvalla Kempower Satellite -latausjärjestelmällä, joka koostuu yhdestä Kempowerin 550 kW:n tehoyksiköstä ja kymmenestä Kempowerin lataussatelliitista. Asema on Kempowerin ensimmäinen julkinen asennus alueella, ja se tarjoaa luotettavan ja käyttäjäystävällisen latauskokemuksen Arabiemiraattien kasvavalle sähköautomarkkinalle. Arabiemiraatit tavoittelevat nollapäästöjä vuoteen 2050 mennessä sekä sähköautojen 50 %:n osuutta ajoneuvoista.
Sähköautojen lataaminen Dubaissa
Dubai on Yhdistyneiden arabiemiraattien sähköisen liikenteen muutoksen eturintamassa, ja muutosta vauhdittavat kunnianhimoiset hallituksen aloitteet ja yksityisen sektorin investoinnit. Kaupungin Green Mobility Strategy 2030 -strategian tavoitteena on nopeuttaa sähköautojen käyttöönottoa laajentamalla latausinfrastruktuuria ja tarjoamalla kannustimia sähköautojen kuljettajille. Dubain sähkö- ja vesilaitoksen DEWA:n "EV Green Charger" -aloite on ollut ratkaisevassa roolissa julkisten latausasemien määrän kasvussa varmistaen latauksen saatavuuden sekä asukkaille että vierailijoille. Kestävään kehitykseen voimakkaasti keskittyvä Dubai panostaa vahvasti puhtaiden energiaratkaisujen edistämiseen ja luotettavan sähköisen liikenteen ekosysteemin rakentamiseen.
Johtava sähköautojen infrastruktuurin asiantuntija Catec teki projektin toteuttamiseksi tiivistä yhteistyötä Kempowerin kanssa suunnitellakseen ja toteuttaakseen ratkaisun, joka on räätälöity BYD:in lataustarpeisiin. BYD:n limusiinikalustolle kehitetty kokoonpano mahdollistaa dynaamisen tehonjaon koko latausasemalla, optimoi latausajan ja mahdollistaa useiden ajoneuvojen samanaikaisen lataamisen.
"Kempowerin ja Catecin yhteistyönä olemme asettamassa uusia standardeja latausinfrastruktuurille Arabiemiraateissa. Tämä hanke tukee ajoneuvokannan sähköistymisen kasvua ja osoittaa, kuinka ratkaisu huomioi lämmönhallinnan, joka on kriittinen tekijä sähköautojen lataamiselle alueen korkeissa lämpötiloissa", sanoo Kempowerin uusien markkinoiden johtaja Carlo Cecchi.
Linjassa Dubain ajoneuvokannan sähköistämistä koskevien tavoitteiden kanssa
Latausasema tukee suoraan Dubain ajoneuvokannan sähköistämistä koskevia sääntelytavoitteita. Liikenneviranomaisen (RTA) määräyksen mukaan 90 % limusiinikannasta on hybridi- tai sähköajoneuvoja vuoteen 2026 mennessä, ja laajemmassa strategiassa tavoitteena on 100 %:n sähkö- tai vetyajoneuvojen osuus vuoteen 2040 mennessä – mikä on linjassa Arabiemiraattien Net Zero 2050 -tavoitteiden sekä Dubain sitoumuksen kanssa vähentää päästöjä 50 % vuoteen 2030 mennessä. Mahdollistamalla limusiiniliikenteen harjoittajien siirtymisen laajamittaiseen puhtaaseen liikkuvuuteen latausasema tukee merkittävästi kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttamisessa.
Dubain latauskeskus on tärkeä askel Arabiemiraattien kestävän kehityksen tiellä, kun maa jatkaa investointeja sähköautojen infrastruktuuriin tukemaan kasvavaa sähköautokantaa. Kempowerin tehoyksikkö ja lataussatelliitit valittiin, koska järjestelmä on joustava, skaalautuvaja sopeutuu saumattomasti tulevaan laajentumiseen.
Kempower lyhyesti
Suunnittelemme ja valmistamme luotettavia ja käyttäjäystävällisiä DC-pikalatausratkaisuja sähköajoneuvoille. Visiomme on luoda maailman halutuimmat EV-latausratkaisut kaikille, kaikkialla. Tuotekehityksemme ja tuotantomme sijaitsevat Suomessa ja Yhdysvalloissa, ja suurin osa materiaaleistamme ja komponenteistamme on paikallista alkuperää. Keskitymme kaikkiin sähköisen liikenteen alueisiin, sähköautoista, kuorma-autoista ja busseista koneisiin ja merenkulkuun. Modulaarinen ja skaalautuva latausjärjestelmämme ja maailmanluokan ohjelmistomme on suunniteltu sähköautojen kuljettajille sähköautojen kuljettajien toimesta, mikä mahdollistaa parhaan käyttökokemuksen asiakkaillemme ympäri maailmaa. Kempowerin osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Ltd:ssä. kempower.com
Lue lisää julkaisijalta Kempower Oyj
Kempower and Catec deliver the first charging hub for BYD fleet customers in Dubai21.10.2025 10:00:00 EEST | Press release
Kempower partners with Catec to supply Dubai’s first public EV charging hub with the Kempower Satellite charging system. The 550kW installation is the first of its kind in the region, designed to provide fast and efficient EV charging for BYD’s B2B customers, primarily limousine operators, supporting the city’s growing e-mobility market.
Kempower delivers distributed megawatt charging solution to Norway’s largest grocery retailer ASKO’s depot in Vestby16.10.2025 13:00:40 EEST | Press release
Kempower is supporting ASKO, Norway’s largest grocery retailer and one of the largest Norwegian transport companies, in becoming fossil-free in its own transport. With Kempower’s distributed charging system, ASKO’s trucks can charge at up to 1.2 MW, enabling dynamic charging between two MCS and four CCS2 high-power Kempower Mega Satellites – fast enough to fill the batteries during the drivers' statutory rest period of 45 minutes. The facility is the first of its kind in Norway.
Kempower toimittaa hajautetun megawattilatausjärjestelmän Norjan suurimman päivittäistavaratukkukauppa ASKO:n rekkavarikolle Vestbyssä16.10.2025 13:00:00 EEST | Tiedote
Kempower tukee Norjan suurinta päivittäistavaratukkukauppa ASKO:a tavoitteessa luopua fossiilisista polttoaineista omissa kuljetuksissaan. ASKO on myös yksi Norjan suurimmista kuljetusyrityksistä. Kempowerin hajautetun megawattilatausjärjestelmän avulla ASKO:n rekat voivat ladata jopa 1,2 MW:n teholla. Kempowerin latausjärjestelmä mahdollistaa dynaamisen latauksen kahden MCS- ja neljän CCS2- Kempower Mega Satellite -lataussatelliitin välillä suurteholatauksella, jotta rekkojen akut täyttyvät kuljettajien lakisääteisen 45 minuutin lepoajan aikana. Latausasema on ensimmäinen laatuaan Norjassa.
Kempower jatkaa hajautetun sähköautolataamisen johtajana laajentamalla dynaamisen tehonjaon 12 latauspisteeseen MORE Plugs -ratkaisulla7.10.2025 09:30:00 EEST | Tiedote
Sähköautojen hajautetun lataustekniikan edelläkävijä Kempower toi ensimmäisenä markkinoille dynaamisen tehonjaon kahdeksan latauspisteen kautta jo vuonna 2019. Nyt Kempower on laajentanut tehonjaon kahteentoista latauspisteeseen, mikä kertoo yhtiön vahvasta panostuksesta tuotekehitykseen ja sitoutumisesta markkinoiden kasvuun yhdessä asiakkaiden kanssa.
Kempower continues to lead distributed EV charging with MORE Plugs, expanding dynamic power distribution up to 12 charging points7.10.2025 09:30:00 EEST | Press release
As a pioneer of distributed EV charging technology, Kempower was the first in the market to provide dynamic power distribution through 8 charging points back in 2019. By expanding the amount of charging points up to 12, Kempower once again shows product leadership and commitment to grow in the market with its customers.
