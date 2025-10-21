Henkilöstön lomautukset vaikuttavat palveluihin loppuvuoden aikana
Keski-Suomen hyvinvointialue lomauttaa osana sopeuttamistoimia henkilöstöään loppuvuoden aikana. Lomautukset pyritään järjestämään ajanjaksoille, jolloin asiakastyössä voi olla rauhallisempaa.
Lomautukset voivat vaikuttaa loppuvuoden aikana asiakkaiden ja potilaiden saamiin palveluihin. Joissakin palveluissa tämä voi näkyä tilapäisesti heikentyneenä palveluna, supistuneina palveluaikoina tai pidentyneinä hoito- ja jonotusaikoina, koska kiireettömiä vastaanottoaikoja on tarjolla normaalia vähemmän.
Hyvinvointialue lomauttaa henkilöstöään vakavassa taloustilanteessa 1–8 päiväksi loppuvuoden 2025 aikana. Tämän lisäksi hyvinvointialueen johdolle oli määritelty jo aikaisemmin seitsemän päivän palkaton vapaa. Lisäksi Keski-Suomen hyvinvointialue on päättänyt luopua vuokratyövoiman käytöstä, jolla on vaikutuksia muun muassa lääkäripalveluiden saatavuuteen.
Sosiaali- ja terveysasemien vastaanottopalveluissa kiireettömään hoitoon pääsy voi ajoittain viivästyä, koska kiireettömiä vastaanottoaikoja on vähemmän tarjolla. Sosiaali- ja terveysasemien kiirevastaanoton palveluissa on muutoksia. Lokakuun alusta lähtien Karstulan asiakkaiden päiväaikainen kiirevastaanotto on järjestetty Saarijärven sosiaali- ja terveysasemalla ja Pihtiputaan asiakkaiden vastaava palvelu Viitasaaren sosiaali- ja terveysasemalla. Suunterveydenhuollon palveluissa hoitoon pääsy voi pidentyä, erityisesti Jyväskylän suun terveydenhuollon toimipisteissä.
Mielenterveys- ja päihdepalveluissa joidenkin asiakkaiden hoidon aloitus voi viivästyä. Jyväskylän Kyllön walk-in palvelu on suljettuna loppuvuoden ajan. Palveluajat voivat myös pidentyä kiireettömässä erikoissairaanhoidossa.
Aikuisten sosiaalipalveluiden kuntouttava työtoiminta on suljettuna vielä 18.–19.11. ja 26.–27.11. Jyväskylässä sijaitseva selviämisasema on suljettuna sunnuntaista 19.10. kello 20.30 perjantaihin 24.10. kello 7.30 sekä sunnuntaista 9.11. kello 20.30 perjantaihin 14.11. klo 7.30.
Ikääntyneiden ja vammaisten palveluissa lomautuksia ei kohdistu ikääntyneiden kotihoitoon ja asumispalveluihin eikä vammaisten asumispalveluihin. Palvelutarpeen arviointi voi viivästyä ja päivätoiminnan ryhmiä voidaan joutua perumaan.
Perhe- ja sosiaalipalveluissa voi esiintyä viivettä palveluun pääsyssä, esimerkiksi neuvola- ja opiskeluterveydenhuollon palveluissa jonotusajat palveluihin voivat kasvaa. Lastensuojelun laitoshoidon palveluissa lomautukset eivät vaikuta akuuttiin asiakastyöhön. Lastensuojelun jälkihuollon palveluissa ajanjaksoilla 18.–21.11. ja 9.–12.12. asiakkaat saavat päivystyksellisesti työntekijän kiinni, mutta eivät omaa työntekijää. Jälkihuollon tuetun asumisen palvelut toimivat supistetusti.
Asiakkaita on ohjattu vahvemmin digitaalisten palveluiden käyttöön.
Akuutit ja kriittiset hyvinvointialueen palvelut turvataan. Sosiaali- ja kriisipäivitys palvelee normaalisti ympäri vuorokauden puhelinnumerossa 014 266 0149. Ensihoidon toimintaan lomautuksilla ei ole vaikutuksia. Päivystystoiminta myös turvataan, mutta päivystyksessä voi kuitenkin esiintyä jonoja. Keski-Suomen pelastuslaitos on toimintavalmiudessa ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä, eikä lomautuksilla ole vaikutusta pelastustoimintaan.
– Pyrimme palvelemaan asiakkaita ja potilaita edelleen mahdollisimman hyvin. Lomautukset ja vuokratyövoimasta luopuminen heijastuvat kuitenkin asiakkaidemme ja potilaidemme palveluihin heikentävästi, mikä näkyy esimerkiksi kiireettömään hoitoon pääsyn hidastumisena. Akuutit ja kriittiset palvelut hoidamme kaikissa tilanteissa, kertoo sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialajohtaja Kati Kallimo.
Keski-Suomen hyvinvointialue varautuu vuokratyövoiman käytön vähentämiseen, muun muassa lääkäreiden rekrytointiin tullaan panostamaan.
– Ellei vuokralääkäreiden tilalle saada nopeasti rekrytoitua virkalääkäreitä, voi muutos ainakin aluksi todennäköisesti heikentää lääkäri- ja sosiaali- ja terveysasemien palveluja. Uskon, että pidemmällä aikavälillä hyvinvointialueen lääkäripalvelut voivat kuitenkin parantua, koska saamme todennäköisesti lääkäreitä rekrytoitua vakituisiin tehtäviin hyvinvointialueellemme, sanoo Kallimo.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kati Kallimotoimialajohtaja, sosiaali- ja terveyspalvelut
Keski-Suomen hyvinvointialue
Titta FrantsilaKeski-Suomen hyvinvointialuePuh:0401396261titta.frantsila@hyvaks.fi
Tuija KoivistoVastuualuejohtaja, ikääntyneiden ja vammaisten palvelut
Keski-Suomen hyvinvointialue
Päivi KalilainenVt. vastuualuejohtaja, lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja terveyspalvelut ja aikuisten sosiaalipalvelut
Keski-Suomen hyvinvointialue
Sanna-Riikka KoponenViestintäpäällikköViestintäpalvelut
Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen yhteistyössä kuntien, järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta on maan kärkeä. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue,YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue
#hyvaks #hyväarkikaikille
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Alle 25-vuotiaiden maksuttoman ehkäisyn valmisteiden tilaus siirtyy digiasiointiin – uusia noutoautomaatteja ja -pisteitä on otettu käyttöön21.10.2025 12:19:30 EEST | Tiedote
Alle 25-vuotiaat keskisuomalaiset ja Keski-Suomessa opiskelevat nuoret voivat tilata ja noutaa maksuttoman ehkäisyn valmisteita entistä helpommin tästä viikosta alkaen, kun tilaus ja noutoajan varaus siirtyvät digiasiointiin. Samalla otetaan käyttöön noutoautomaatit myös Jämsässä ja Äänekoskella. Nouto onnistuu ajanvarauksella myös useiden kuntien neuvoloista.
Keski-Suomen monikulttuurisuusfoorumi aloittaa 17.11.2025 – ilmoittaudu mukaan21.10.2025 09:38:34 EEST | Tiedote
Keski-Suomen monikulttuurisuusfoorumin ensimmäinen tapaaminen on maanantaina 17.11.2025 kello 17–19 Jyväskylän kaupungintalon valtuustosalissa, osoitteessa Vapaudenkatu 32. Tilaisuuteen ilmoittaudutaan etukäteen.
Uusi digipolku tarjoaa luotettavaa ja ajantasaista tietoa raskausdiabeteksen hoidosta ja seurannasta20.10.2025 15:19:13 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue ottaa käyttöön neuvolapalveluissa Raskausdiabetes-digipolun 20. lokakuuta alkaen. Digipolun saavat käyttöönsä asiakkaat, joilla todetaan raskausdiabetes, sekä ne raskaana olevat, joilla diagnoosi jo on.
Keski-Suomen Biopankki juhlii 10-vuotista taivaltaan – kaikille avoin juhlaseminaari Sairaala Novassa 20.11.202520.10.2025 14:27:26 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueella toimiva Keski-Suomen Biopankki juhlii tänä vuonna kymmenvuotista taivaltaan kaikille avoimessa, maksuttomassa juhlaseminaarissa Sairaala Novassa 20.11.2025 kello 10-15.30. Biopankki on ollut perustamisestaan lähtien mukana edistämässä terveysalan tutkimusta ja innovaatiotoimintaa ja nyt on aika pysähtyä juhlaseminaarin merkeissä katsomaan, mihin olemme tulleet ja mitä uutta on horisontissa. Ilmoittaudu juhlaseminaariin viimeistään tiistaina 18.11.2025 verkossa osoitteessa https://www.hyvaks.fi/sairaala-nova/biopankki10v, josta löydät myös juhlaseminaarin ohjelman.
Keski-Suomen hyvinvointialueen palvelustrategia- ja palveluverkkoesityksiä voi arvioida 5.11. asti, asukastilaisuuksia tällä ja ensi viikolla20.10.2025 12:04:23 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelustrategia- ja palveluverkkoesitysten vaikutuksia voi arvioida 8.10.–5.11. välisenä aikana.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme