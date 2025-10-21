Henkilöstön lomautukset vaikuttavat palveluihin loppuvuoden aikana

Lomautukset voivat vaikuttaa loppuvuoden aikana asiakkaiden ja potilaiden saamiin palveluihin. Joissakin palveluissa tämä voi näkyä tilapäisesti heikentyneenä palveluna, supistuneina palveluaikoina tai pidentyneinä hoito- ja jonotusaikoina, koska kiireettömiä vastaanottoaikoja on tarjolla normaalia vähemmän.

Hyvinvointialue lomauttaa henkilöstöään vakavassa taloustilanteessa 1–8 päiväksi loppuvuoden 2025 aikana. Tämän lisäksi hyvinvointialueen johdolle oli määritelty jo aikaisemmin seitsemän päivän palkaton vapaa. Lisäksi Keski-Suomen hyvinvointialue on päättänyt luopua vuokratyövoiman käytöstä, jolla on vaikutuksia muun muassa lääkäripalveluiden saatavuuteen.

Sosiaali- ja terveysasemien vastaanottopalveluissa kiireettömään hoitoon pääsy voi ajoittain viivästyä, koska kiireettömiä vastaanottoaikoja on vähemmän tarjolla. Sosiaali- ja terveysasemien kiirevastaanoton palveluissa on muutoksia. Lokakuun alusta lähtien Karstulan asiakkaiden päiväaikainen kiirevastaanotto on järjestetty Saarijärven sosiaali- ja terveysasemalla ja Pihtiputaan asiakkaiden vastaava palvelu Viitasaaren sosiaali- ja terveysasemalla. Suunterveydenhuollon palveluissa hoitoon pääsy voi pidentyä, erityisesti Jyväskylän suun terveydenhuollon toimipisteissä.

Mielenterveys- ja päihdepalveluissa joidenkin asiakkaiden hoidon aloitus voi viivästyä. Jyväskylän Kyllön walk-in palvelu on suljettuna loppuvuoden ajan. Palveluajat voivat myös pidentyä kiireettömässä erikoissairaanhoidossa.

Aikuisten sosiaalipalveluiden kuntouttava työtoiminta on suljettuna vielä 18.–19.11. ja 26.–27.11. Jyväskylässä sijaitseva selviämisasema on suljettuna sunnuntaista 19.10. kello 20.30 perjantaihin 24.10. kello 7.30 sekä sunnuntaista 9.11. kello 20.30 perjantaihin 14.11. klo 7.30.

Ikääntyneiden ja vammaisten palveluissa lomautuksia ei kohdistu ikääntyneiden kotihoitoon ja asumispalveluihin eikä vammaisten asumispalveluihin. Palvelutarpeen arviointi voi viivästyä ja päivätoiminnan ryhmiä voidaan joutua perumaan.

Perhe- ja sosiaalipalveluissa voi esiintyä viivettä palveluun pääsyssä, esimerkiksi neuvola- ja opiskeluterveydenhuollon palveluissa jonotusajat palveluihin voivat kasvaa. Lastensuojelun laitoshoidon palveluissa lomautukset eivät vaikuta akuuttiin asiakastyöhön. Lastensuojelun jälkihuollon palveluissa ajanjaksoilla 18.–21.11. ja 9.–12.12. asiakkaat saavat päivystyksellisesti työntekijän kiinni, mutta eivät omaa työntekijää. Jälkihuollon tuetun asumisen palvelut toimivat supistetusti.

Asiakkaita on ohjattu vahvemmin digitaalisten palveluiden käyttöön.

Akuutit ja kriittiset hyvinvointialueen palvelut turvataan. Sosiaali- ja kriisipäivitys palvelee normaalisti ympäri vuorokauden puhelinnumerossa 014 266 0149. Ensihoidon toimintaan lomautuksilla ei ole vaikutuksia. Päivystystoiminta myös turvataan, mutta päivystyksessä voi kuitenkin esiintyä jonoja. Keski-Suomen pelastuslaitos on toimintavalmiudessa ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä, eikä lomautuksilla ole vaikutusta pelastustoimintaan.



– Pyrimme palvelemaan asiakkaita ja potilaita edelleen mahdollisimman hyvin. Lomautukset ja vuokratyövoimasta luopuminen heijastuvat kuitenkin asiakkaidemme ja potilaidemme palveluihin heikentävästi, mikä näkyy esimerkiksi kiireettömään hoitoon pääsyn hidastumisena. Akuutit ja kriittiset palvelut hoidamme kaikissa tilanteissa, kertoo sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialajohtaja Kati Kallimo.



Keski-Suomen hyvinvointialue varautuu vuokratyövoiman käytön vähentämiseen, muun muassa lääkäreiden rekrytointiin tullaan panostamaan.

– Ellei vuokralääkäreiden tilalle saada nopeasti rekrytoitua virkalääkäreitä, voi muutos ainakin aluksi todennäköisesti heikentää lääkäri- ja sosiaali- ja terveysasemien palveluja. Uskon, että pidemmällä aikavälillä hyvinvointialueen lääkäripalvelut voivat kuitenkin parantua, koska saamme todennäköisesti lääkäreitä rekrytoitua vakituisiin tehtäviin hyvinvointialueellemme, sanoo Kallimo.