SGS Fimkolle myönnetty IVD-asetuksen mukainen ilmoitetun laitoksen asema

SGS Fimko Oy on nyt valtuutettu arvioimaan in vitro diagnostisten lääkinnällisten laitteiden vaatimustenmukaisuutta IVDR:n mukaan oman pätevyysalueensa mukaisesti. SGS Fimkon pätevyysalue on nähtävissä eurooppalaisessa Nando-tietokannassa. SGS Fimko Oy:n ilmoitetun laitoksen tunnus on 0598.



IVD-asetus tuli voimaan toukokuussa 2017 ja sitä alettiin soveltaa täysimääräisesti 26. toukokuuta 2022. Asetus tuo mukanaan tiukempia vaatimuksia tuotteiden turvallisuudelle, suorituskyvylle ja kliiniselle arvioinnille. Ilmoitetun laitoksen aseman saaminen on osoitus SGS Fimkon korkeasta asiantuntemuksesta ja kyvystä toimia vaativassa sääntely-ympäristössä.



"IVDR-asetuksen mukaisen ilmoitetun laitoksen aseman myöntäminen vahvistaa asemaamme johtavana vaatimustenmukaisuuden arvioijana sekä Suomessa että kansainvälisesti," sanoo SGS Fimko Oy:n sertifiointijohtaja Markus Ahvenus. "Olemme ylpeitä voidessamme tarjota asiakkaillemme kattavat arviointi- ja sertifiointipalvelut, jotka tukevat tuotteiden pääsyä Euroopan markkinoille."



Tämä merkkipaalu tukee laajempaa strategiaamme laajentaa palveluita lääkinnällisten laitteiden ja in vitro -diagnostiikkalaitteiden alalla. Globaali verkostomme mahdollistaa asiakkaillemme laajan asiantuntemuksen ja korkealaatuiset palvelut kaikilla keskeisillä markkinoilla.



IVD-asetuksen mukaisen ilmoitetun laitoksen aseman myötä SGS Fimkolla on nyt yhteensä 11 ilmoitetun laitoksen asemaa muiden muassa lääkinnällisiä laitteita, sähkömagneettista yhteensopivuutta ja radiolaitteita koskevien asetusten mukaisesti.



SGS Fimko Oy tarjoaa myös FINAS akkreditoitua*) laatujärjestelmien sertifiointipalvelua. Voit tutustua palveluvalikoimaamme FINAS-akkreditointipalvelun sivuilla.





*)SGS Fimko Oy on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima sertifiointielin S009, akkreditointivaatimus SFS/EN ISO/IEC 17021-1:2015