Väitöstutkimus selvitti PARP14-entsyymin merkitystä suoliston limakalvon suojelussa tulehduksen aikana
MSc Madhukar Vedanthamin väitöstutkimuksessa selvitettiin, miten PARP14-entsyymi vaikuttaa suoliston limakalvon kykyyn kestää tulehdusta sekä pitkäaikaissairauksissa että infektioissa.
Kun suolistossa on tulehdus – oli kyse sitten tulehduksellisesta suolistosairaudesta (IBD) tai esimerkiksi salmonellainfektiosta – ensimmäisenä vaurioituu ohut epiteelikerros, joka erottaa suoliston sisällön muusta kehosta.
Turun yliopistossa tarkastettu väitöskirja osoittaa, että PARP14-entsyymillä on aktiivinen rooli tässä suojaavassa kudoksessa ja että sen puuttuminen pahentaa tulehdusvaurioita kokeellisissa malleissa.
Väitöskirjatutkija Madhukar Vedantham analysoi Auria-biopankin kudosnäytteitä ihmisen paksusuolesta selvittääkseen, missä PARP14 sijaitsee ihmisen paksusuolessa ja miten sen määrä muuttuu tulehduksellisen suolistosairauden aikana. Lisäksi hän käytti kahta vakiintunutta hiirimallia, kemiallisesti aiheutettua koliittia ja Salmonella enterica Typhimurium -bakteerin aiheuttamaa infektiota.
Tutkimuksessa tarkasteltiin kolmea tutkimuskysymystä: missä PARP14 sijaitsee elimistössämme, miten sen ilmentyminen muuttuu sairauden aikana ja mitä tapahtuu, jos entsyymi puuttuu kokonaan.
Immunohistokemiallisten ja RNA-sekvensointiin perustuvien analyysien mukaan PARP14 sijaitsee pääasiassa suoliston epiteelisoluissa ja sen määrä kasvaa tulehduksen aikana.
Entsyymin puuttuminen johti hiirillä laajempaa epiteelisolukon vaurioon, limaa erittävien pikarisolujen vähenemiseen ja voimakkaampaan tulehdusreaktioon sekä koliitin että infektion yhteydessä. Geenien ilmentymisen analyysi osoitti, että ilman PARP14-entsyymiä tulehdukseen, solujen kiinnittymiseen, solurakenteen ylläpitoon ja kudoskorjaukseen liittyvät säätelyreitit häiriintyivät. Suolistomikrobisto ja immuunisolujen päätyypit sen sijaan pysyivät pääosin samanlaisina kuin verrokeilla, mikä viittaa siihen, että muutokset liittyivät kudoksen sisäisiin eroihin stressitilanteessa.
– Tulokset viittaavat siihen, että PARP14 auttaa suoliston limakalvoa kestämään tulehdusta vaikuttamalla epiteelin kykyyn korjata vaurioita. Taustalla olevat vaikutusmekanismit on kuitenkin vielä selvitettävä, Vedantham sanoo.
Väitöstutkimus tuo uutta tietoa suoliston epiteelin roolista tulehduksessa ja toipumisessa. Se ei vielä määritä tarkkaa toimintamekanismia, mutta nostaa PARP14:n esiin tärkeänä tutkimuskohteena ja mahdollisena lähtökohtana tuleville biomarkkeri- ja lääketutkimuksille. Mahdollisten kliinisten sovellusten kehittäminen edellyttää kuitenkin lisätutkimuksia.
Väitöstilaisuus perjantaina 24. lokakuuta
MSc Madhukar Vedantham esittää väitöskirjansa “Gut inflammation: physiological and molecular insights on poly(adp-ribose) polymerase 14 in inflammatory bowel disease and salmonellosis” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 24.10.2025 klo 12.00 (Turun yliopisto, Calonia, Cal1, Caloniankuja 3, Turku).
Yleisön on mahdollista osallistua väitökseen myös etäyhteyden kautta.
Vastaväittäjänä toimii professori Tuure Kinnunen (Itä-Suomen yliopisto) ja kustoksena dosentti Arto Pulliainen (Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen. Väitöksen alana on lääketieteellinen mikrobiologia ja immunologia.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Madhukar VedanthamVäitöskirjatutkijaTurun yliopistoPuh:+358 41 572 1939maveda@utu.fiwww.utu.fi/fi/ihmiset/madhukar-vedantham
Turun yliopiston viestintäviestinta@utu.fiwww.utu.fi/medialle
Linkit
Turun yliopisto on 25 000 opiskelijan ja työntekijän innostava ja kansainvälinen akateeminen yhteisö. Rakennamme kestävää tulevaisuutta monitieteisellä tutkimuksella, koulutuksella ja yhteistyöllä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Turun yliopisto
Vakavaa mielenterveyshäiriötä sairastavat jäävät ilman fyysisen terveyden seurantaa – väitöstutkimus esittelee keinoja terveysseulonnan parantamiseksi21.10.2025 08:30:00 EEST | Tiedote
Vakavaa mielenterveyshäiriötä sairastavilla henkilöillä fyysisen terveyden seuranta jää usein psyykkisen hoidon varjoon. Uusi väitöstutkimus osoittaa, että fyysisen terveyden arviointi on tärkeää mielenterveyshoidossa – mutta vaatii aikaa ja tukea.
Jonna Alanko palkittiin Skandinavian Immunologiayhdistyksen nuoren tutkijan palkinnolla17.10.2025 09:30:54 EEST | Tiedote
Turun yliopiston tutkija Jonna Alanko on saanut Skandinavian Immunologiayhdistyksen nuoren tutkijan palkinnon. Palkinto myönnetään korkealaatuisesta immunologisesta tutkimuksesta ja immunologian alan edistämisestä. Alanko tutkii puolustussolujen liikkumista kudoksissa.
Professori Riitta Lahesmaalle Barndiabetesfondin tunnustuspalkinto16.10.2025 11:00:00 EEST | Tiedote
Turun yliopiston professorille Riitta Lahesmaalle on myönnetty ruotsalaisen Barndiabetesfonden-säätiön Johnny Ludvigsson -palkinto. Palkinto myönnetään vuosittain pohjoismaiselle tutkijalle, joka on tehnyt uraauurtavaa tutkimusta tyypin 1 diabeteksesta.
800 tarinaa Turun historiasta – Turun yliopiston tutkijoiden uusi sivusto tarjoaa kiinnostavia välähdyksiä vuosisatojen varrelta16.10.2025 07:45:00 EEST | Tiedote
800 tarinaa -sivusto antaa mahdollisuuden tutustua Suomen vanhimman kaupungin vaiheisiin ja elämänmenoon, kertoo kulttuurihistorian professori Hannu Salmi. Turun kaupungin juhlavuotta vietetään vuonna 2029.
Äidin elimistön PFAS-pitoisuudet ovat yhteydessä lapsen aivojen rakenteeseen ja toimintaan15.10.2025 09:20:46 EEST | Tiedote
Turun yliopiston ja Turun yliopistollisen sairaalan sekä ruotsalaisen Örebron yliopiston tutkijat havaitsivat, että raskauden aikana äidin verestä mitatut PFAS-pitoisuudet ovat yhteydessä lapsen aivojen rakenteeseen ja toimintaan.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme