Samla Hotels -rahasto hakeutui konkurssiin
The Hotel Mariaa aiemmin omistanut Samla Hotels Ky -rahasto on hakeutunut konkurssiin. Rahaston velat ovat 31 miljoonaa euroa, eikä rahasto kykene suoriutumaan veloistaan. Koska yhtiöllä ei ole merkittävää omaisuutta eikä tuloja velkojen hoitamiseksi, konkurssimenettely on ainoa mahdollinen tapa purkaa yhtiö.
Velat ovat muodostuneet Helsingissä sijaitsevan The Hotel Marian kehittämisestä, rakentamisesta ja toiminnan käynnistämisestä syntyneistä kustannuksista, jotka olivat ennakoitua selvästi korkeammat. Toiminnan käynnistämistä vaikeuttivat ratkaisevasti usean markkina- ja kustannusriskin samanaikainen toteutuminen.
Samla Hotels -rahaston suurimmat velkojat ovat Samla Asunnot Ky -rahasto ja Samla Toimitilat II Ky -rahasto yhteensä noin 27 miljoonan euron saatavillaan. Lisäksi ryhmällä juniorilainoittajia on Samla Hotels rahastosta noin 3,5 miljoonan euron saatavat. Hotellirahastolla on varoja noin 16 000 euroa.
Samassa yhteydessä Samla Hotels -rahaston vastuunalaisena yhtiömiehenä toiminut Samla Rahastot Oy hakeutui konkurssiin hotellirahaston velkojen siirryttyä sen vastuulle. Yhtiö on varaton.
Samla Capitalin hallinnoimat Samla Asunnot -rahasto ja Samla Toimitilat II -rahasto ovat jo keväällä kirjanneet alas ennakoitavissa olleet tappiot ja jatkavat toimintaansa normaalisti olemassa olevien kohteiden osalta. Samla Capitalilla on hallinnoitavanaan myös Samla Toimitilat -rahasto, jolla ei ole yhteyttä hotelliin tai siihen sijoittaneeseen rahastoon.
Samla Capital Oy
Samla Capital on vuonna 2015 perustettu vaihtoehtorahastojen hoitaja, ja se hallinnoi kolmea kiinteistösijoituksiin keskittyvää vaihtoehtorahastoa, jotka ovat Samla Toimitilat Ky, Samla Asunnot Ky ja Samla Toimitilat II Ky. Samla Capitalin hallinnoimien rahastojen arvo on 86 miljoonaa euroa (GAV). Rahastoissa on n. 350 sijoittajaa. Samla Capitalilla on vaihtoehtorahastojen hoitajan toimilupa ja sen toimintaa valvoo Finanssivalvonta
