Samla Hotels -rahasto hakeutui konkurssiin

Velat ovat muodostuneet Helsingissä sijaitsevan The Hotel Marian kehittämisestä, rakentamisesta ja toiminnan käynnistämisestä syntyneistä kustannuksista, jotka olivat ennakoitua selvästi korkeammat. Toiminnan käynnistämistä vaikeuttivat ratkaisevasti usean markkina- ja kustannusriskin samanaikainen toteutuminen.

Samla Hotels -rahaston suurimmat velkojat ovat Samla Asunnot Ky -rahasto ja Samla Toimitilat II Ky -rahasto yhteensä noin 27 miljoonan euron saatavillaan. Lisäksi ryhmällä juniorilainoittajia on Samla Hotels rahastosta noin 3,5 miljoonan euron saatavat. Hotellirahastolla on varoja noin 16 000 euroa.

Samassa yhteydessä Samla Hotels -rahaston vastuunalaisena yhtiömiehenä toiminut Samla Rahastot Oy hakeutui konkurssiin hotellirahaston velkojen siirryttyä sen vastuulle. Yhtiö on varaton.

Samla Capitalin hallinnoimat Samla Asunnot -rahasto ja Samla Toimitilat II -rahasto ovat jo keväällä kirjanneet alas ennakoitavissa olleet tappiot ja jatkavat toimintaansa normaalisti olemassa olevien kohteiden osalta. Samla Capitalilla on hallinnoitavanaan myös Samla Toimitilat -rahasto, jolla ei ole yhteyttä hotelliin tai siihen sijoittaneeseen rahastoon.