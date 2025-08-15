Lempäälän kunta tarjoaa haettavaksi uusia tontteja – haku käynnistyy lokakuun lopussa

Lempäälän kunta tarjoaa haettavaksi uusia omakotitontteja sekä rivi- ja paritalotontteja.

Tonttihaku käynnistyy maanantaina 27.10.2025 ja se päättyy sunnuntaina 16.11.

Haettavana on kaksi omakotitonttia Kiviahosta ja yksi omakotitontti Kuljusta. Rivi- ja paritalotontteja on neljä kappaletta, ja ne sijaitsevat Puusepäntiellä, Harjastiellä ja Mäkisenkujalla.

Omakotitontteja voivat hakea yksityishenkilöt, muut tontit on tarkoitettu rakennusliikkeiden haettavaksi. Tontit luovutetaan hintakilpailun perusteella korkeimman tarjouksen tehneille. Tontit asetetaan ainoastaan ostettaviksi.

Lempäälän kunnan viimeaikaiset tonttihaut ovat herättäneet laajasti kiinnostusta.

”Viime kevään Humalamäen tonttihaun hakijamäärä osoitti, että Lempäälässä on kysyntää tonteille. On mukavaa, että saamme nyt syksylläkin yksittäisiä tontteja jakoon”, sanoo tontti-insinööri Anton Korkki.

Lisätietoa:

Jukka Suhonen

tonttipäällikkö

jukka.suhonen@lempaala.fi

puh. 050 383 3778

Anton Korkki

tontti-insinööri

anton.korkki@lempaala.fi

puh. 040 351 0359