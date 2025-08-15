Lempäälän kunta

Lempäälän kunta tarjoaa haettavaksi uusia tontteja – haku käynnistyy lokakuun lopussa

21.10.2025 13:00:00 EEST | Lempäälän kunta | Tiedote

Jaa
Kaksi lasta kävelee käsi kädessä.

Lempäälän kunta tarjoaa haettavaksi uusia omakotitontteja sekä rivi- ja paritalotontteja. 

Tonttihaku käynnistyy maanantaina 27.10.2025 ja se päättyy sunnuntaina 16.11.

Haettavana on kaksi omakotitonttia Kiviahosta ja yksi omakotitontti Kuljusta. Rivi- ja paritalotontteja on neljä kappaletta, ja ne sijaitsevat Puusepäntiellä, Harjastiellä ja Mäkisenkujalla.

Omakotitontteja voivat hakea yksityishenkilöt, muut tontit on tarkoitettu rakennusliikkeiden haettavaksi. Tontit luovutetaan hintakilpailun perusteella korkeimman tarjouksen tehneille. Tontit asetetaan ainoastaan ostettaviksi. 

Lempäälän kunnan viimeaikaiset tonttihaut ovat herättäneet laajasti kiinnostusta. 

”Viime kevään Humalamäen tonttihaun hakijamäärä osoitti, että Lempäälässä on kysyntää tonteille. On mukavaa, että saamme nyt syksylläkin yksittäisiä tontteja jakoon”, sanoo tontti-insinööri Anton Korkki.

Lisätietoa: 

Jukka Suhonen
tonttipäällikkö
jukka.suhonen@lempaala.fi
puh. 050 383 3778

Anton Korkki
tontti-insinööri
anton.korkki@lempaala.fi
puh. 040 351 0359

Avainsanat

lempäälätontittonttihakuasuminen

Yhteyshenkilöt

Linkit

Lempäälän kunta

Lempäälä on 25 000 asukkaan vetovoimainen ja kasvava kunta Tampereen kaupunkiseudulla. Sijaintimme Suomen kasvukäytävällä luo hyvän perustan kuntamme tulevaisuudelle.

Lempäälässä on tutkitusti hyvä asua, tehdä työtä ja yrittää. Tärkein tehtävämme on huolehtia kuntalaisten hyvinvoinnista kaikissa elämänkaaren vaiheissa.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Lempäälän kunta

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye