Lempäälän kunta tarjoaa haettavaksi uusia tontteja – haku käynnistyy lokakuun lopussa
Lempäälän kunta tarjoaa haettavaksi uusia omakotitontteja sekä rivi- ja paritalotontteja.
Tonttihaku käynnistyy maanantaina 27.10.2025 ja se päättyy sunnuntaina 16.11.
Haettavana on kaksi omakotitonttia Kiviahosta ja yksi omakotitontti Kuljusta. Rivi- ja paritalotontteja on neljä kappaletta, ja ne sijaitsevat Puusepäntiellä, Harjastiellä ja Mäkisenkujalla.
Omakotitontteja voivat hakea yksityishenkilöt, muut tontit on tarkoitettu rakennusliikkeiden haettavaksi. Tontit luovutetaan hintakilpailun perusteella korkeimman tarjouksen tehneille. Tontit asetetaan ainoastaan ostettaviksi.
Lempäälän kunnan viimeaikaiset tonttihaut ovat herättäneet laajasti kiinnostusta.
”Viime kevään Humalamäen tonttihaun hakijamäärä osoitti, että Lempäälässä on kysyntää tonteille. On mukavaa, että saamme nyt syksylläkin yksittäisiä tontteja jakoon”, sanoo tontti-insinööri Anton Korkki.
Lisätietoa:
Jukka Suhonen
tonttipäällikkö
jukka.suhonen@lempaala.fi
puh. 050 383 3778
Anton Korkki
tontti-insinööri
anton.korkki@lempaala.fi
puh. 040 351 0359
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sini Kantola
Viestintäpäällikkö / Lempäälän kunta
Puh: 050 383 0560
sini.kantola@lempaala.fi
Linkit
Lempäälän kunta
Lempäälä on 25 000 asukkaan vetovoimainen ja kasvava kunta Tampereen kaupunkiseudulla. Sijaintimme Suomen kasvukäytävällä luo hyvän perustan kuntamme tulevaisuudelle.
Lempäälässä on tutkitusti hyvä asua, tehdä työtä ja yrittää. Tärkein tehtävämme on huolehtia kuntalaisten hyvinvoinnista kaikissa elämänkaaren vaiheissa.
