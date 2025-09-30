Euroopan unionin DiscoverEU-junamatkakortit tarjoavat 18-vuotiaille seikkailun Eurooppaan
Euroopan unioni jakaa vuosittain DiscoverEU-junamatkakortteja Euroopassa asuville 18-vuotiaille nuorille. Vuonna 2025 juhlitaan 40-vuotiasta Schengenin sopimusta, joka mahdollistaa vapaan liikkumisen EU-maiden välillä. Juhlavuoden kunniaksi jaossa on nyt yhteensä 40 000 matkakorttia eurooppalaisille nuorille.
DiscoverEU on EU:n Erasmus+ -ohjelmaan kuuluva toiminto, joka tarjoaa nuorille mahdollisuuden tutustua Euroopan monimuotoisuuteen, kulttuureihin ja historiaan sekä uusiin ihmisiin. Matkakortit mahdollistavat 1–30 päivää kestävän raidematkan Euroopassa. Keväisin ja syksyisin järjestettävään hakuun voi Suomessa osallistua jokainen 18 vuotta täyttänyt tai pian 18 vuotta täyttävä nuori, jolla on Suomen kansalaisuus, tai jonka asuinpaikka on Suomi.
Tarjolla on unohtumaton matka Eurooppaan ja eurooppalaisuuteen
Junamatka on monelle nuorelle elämää rikastuttava kokemus, joka avartaa maailmankuvaa ja kerryttää itsevarmuutta ja monenlaista osaamista.
– Opin paljon suunnittelutaitoja ja mukautumista muuttuviin tilanteisiin, edellisellä hakukierroksella matkakortin voittanut nuori kertoo.
Toinen DiscoverEU-matkalla ollut nuori kertoo matkan aikana oppineensa kohtaamaan uusia ihmisiä ja paikkoja entistä avoimemmin. Moni kokee reissussa itsenäistyneensä sekä oppineensa suunnittelutaitoja ja mukautumista muuttuviin tilanteisiin.
Matkakortin avulla Eurooppa aukeaa edullisesti.
– Se on upea mahdollisuus päästä kokemaan pienellä budjetilla omannäköinen seikkailu.
DiscoverEU tutustuttaa nuoria eurooppalaisuuden ja Euroopan unionin lisäksi ympäristövastuullisempaan matkustamiseen. Lentomatkustamisen arkipäiväistyttyä nuorilla ei välttämättä ole aiempaa kokemusta kansainvälisestä junamatkustamisesta.
– Reilaaminen on ainutlaatuinen matkustusmuoto, joka mahdollisti vierailun viidessä maassa kahden viikon aikana.
Matkakorttia voi hakea yksin tai 1–4 kaverin kanssa samassa ryhmässä, jos myös he täyttävät matkakortin hakuehdot.
Eurooppalaisella nuorisokortilla alennuksia matkakortin voittaneille
Matkakortin voittaneet nuoret saavat lisäksi eurooppalaisen nuorisokortin, jolla saa alennusta esimerkiksi kulttuurikohteista, liikuntapaikoista, paikallisliikenteestä, majoituspaikoista ja ravintoloista. Matkan aikana nuoret voivat myös osallistua DiscoverEU-matkalla olevien nuorten yhteisiin Meet up -tapaamisiin eri puolilla Eurooppaa. Matkalle lähteville nuorille järjestetään heidän kotimaissaan myös lähtijäinfoja, joissa saa hyödyllisiä vinkkejä matkaa varten.
Suomessa asuville nuorille on jaossa lähes 500 matkakorttia
Seuraava hakukierros alkaa 30.10.2025 klo 13 Suomen aikaa ja päättyy 13.11.2025 klo 13 Suomen aikaa. Hakemuksen pääsee tekemään Euroopan nuorisoportaalissa.
Hakea voivat kaikki 1.1.2007–31.12.2007 (nämä päivämäärät mukaan luettuina) syntyneet nuoret. Suomessa asuville 18-vuotiaille on tässä haussa jaossa lähes 500 matkakorttia. Matkakortteja haetaan Euroopan nuorisoportaalin kautta.
– Toivomme, että mahdollisimman moni nuori saa tietoa DiscoverEU-matkakorttien hausta ja löytää tämän upean mahdollisuuden tutustua eurooppalaisuuteen ja omaan itseensä, Opetushallituksen ohjelma-asiantuntija Ari Huotari toteaa.
Opetushallitus toimii Erasmus+ ja Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmien kansallisena toimistona Suomessa ja jakaa tietoa DiscoverEU:sta nuorille ja nuorten kanssa työskenteleville.
DiscoverEU pähkinänkuoressa
- DiscoverEU-matkakortin voittaneet pääsevät 1–30 päivää kestävälle junamatkalle Eurooppaan.
- Matkakorttia voivat hakea 18-vuotiaat nuoret, joilla on asunpaikka tai kansalaisuus jossakin EU:n jäsenmaassa tai Erasmus+ -ohjelmaan assosioituneessa EU:n ulkopuolisessa maassa (Islanti, Liechtenstein, Norja, Pohjois-Makedonia, Serbia ja Turkki).
- Seuraava hakukierros alkaa 30.10.2025.
- Matkakorttia voi hakea yksin tai korkeintaan 5 nuoren ryhmänä.
- Mikäli nuorella on vamma tai muu terveydellinen rajoite, matkalle voidaan tehdä erityisjärjestelyjä.
- DiscoverEU-toiminto käynnistyi vuonna 2018. Sen avulla jo tuhannet suomalaisnuoret ovat tutustuneet Eurooppaan, junamatkustamiseen ja samalla myös itseensä.
- DiscoverEU-matkakortin haku Euroopan nuorisoportaalissa
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ari Huotariohjelma-asiantuntijaOpetushallitusPuh:+358 29 533 1157ari.huotari@oph.fi
Opetushallitus on opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla toimiva virasto, joka vastaa koulutuksen, varhaiskasvatuksen ja jatkuvan oppimisen kehittämisestä sekä kansainvälisyyden edistämisestä.
- puh. 0295 331 703 media@oph.fi
- Opetushallituksen verkkopalvelu: Medialle
- Tietosuojaseloste
