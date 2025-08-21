Loihde Oyj

Loihde julkistaa tammi-syyskuun 2025 liiketoimintakatsauksen 29.10.2025

21.10.2025 10:49:02 EEST | Loihde Oyj | Tiedote

Loihde Oyj julkistaa tammi-syyskuun liiketoimintakatsauksen keskiviikkona 29.10.2025 noin klo 8.00.

Loihteen toimitusjohtaja Samu Konttinen esittelee tuloksen webcast-tiedotustilaisuudessa samana päivänä klo 11.00. Lähetystä voi seurata osoitteessa https://loihde.events.inderes.com/q3-2025.

Esitysmateriaali ja tallenne webcastista tulevat myöhemmin saataville yhtiön verkkosivuille osoitteeseen https://www.loihde.com/sijoittajille/raportit-ja-esitykset.

Yhteyshenkilöt

Viestintäjohtaja Tiina Nieminen, puh. 044 411 3480, tiina.nieminen@loihde.com

Loihde on liiketoiminnan jatkuvuuden mahdollistaja. Autamme asiakkaitamme luomaan kestävää kilpailukykyä datan, tekoälyn ja digitalisaation avulla, hyötymään pilven mahdollisuuksista ja suojautumaan sekä fyysisen että verkkomaailman uhilta. Näiden osaamistemme yhdistäminen tekee Loihteesta ainutlaatuisen ja kokonaisvaltaisen kumppanin. Asiantuntijoita meillä on noin 760, ja Loihteen liikevaihto vuonna 2024 oli 140 miljoonaa euroa. loihde.com

