Loihde julkistaa tammi-syyskuun 2025 liiketoimintakatsauksen 29.10.2025
Loihde Oyj julkistaa tammi-syyskuun liiketoimintakatsauksen keskiviikkona 29.10.2025 noin klo 8.00.
Loihteen toimitusjohtaja Samu Konttinen esittelee tuloksen webcast-tiedotustilaisuudessa samana päivänä klo 11.00. Lähetystä voi seurata osoitteessa https://loihde.events.inderes.com/q3-2025.
Esitysmateriaali ja tallenne webcastista tulevat myöhemmin saataville yhtiön verkkosivuille osoitteeseen https://www.loihde.com/sijoittajille/raportit-ja-esitykset.
Yhteyshenkilöt
Viestintäjohtaja Tiina Nieminen, puh. 044 411 3480, tiina.nieminen@loihde.com
Loihde on liiketoiminnan jatkuvuuden mahdollistaja. Autamme asiakkaitamme luomaan kestävää kilpailukykyä datan, tekoälyn ja digitalisaation avulla, hyötymään pilven mahdollisuuksista ja suojautumaan sekä fyysisen että verkkomaailman uhilta. Näiden osaamistemme yhdistäminen tekee Loihteesta ainutlaatuisen ja kokonaisvaltaisen kumppanin. Asiantuntijoita meillä on noin 760, ja Loihteen liikevaihto vuonna 2024 oli 140 miljoonaa euroa. loihde.com
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Loihde Oyj
Johan Wikström nimitetty Loihteen data- ja analytiikkapalveluiden johtajaksi21.8.2025 12:03:32 EEST | Tiedote
Johan Wikström on aloittanut Loihteella data- ja analytiikkapalveluiden johtajana. Tehtävässään hän vastaa data- ja analytiikkapalveluita tuottavan yksikön johtamisesta ja sen tarjooman kehittämisestä.
Loihde julkistaa tammi-kesäkuun 2025 puolivuosikatsauksen 18.7.20259.7.2025 14:33:48 EEST | Tiedote
Loihde Oyj julkistaa tammi-kesäkuun 2025 puolivuosikatsauksen perjantaina 18.7.2025 noin klo 8.00. Loihteen toimitusjohtaja Samu Konttinen esittelee tuloksen webcast-tiedotustilaisuudessa samana päivänä klo 11.00. Lähetystä voi seurata osoitteessa https://loihde.events.inderes.com/q2-2025. Esitysmateriaali ja tallenne webcastista tulevat myöhemmin saataville yhtiön verkkosivuille osoitteeseen https://www.loihde.com/sijoittajille/raportit-ja-esitykset.
Yksi turvallisuus -johtajaksi nimitetty Jaakko Niinivirta: Verkottuneessa maailmassa meillä ei ole varaa turvallisuuden siiloihin25.6.2025 08:56:38 EEST | Tiedote
Jaakko Niinivirta on nimitetty Loihteen Yksi turvallisuus -kokonaisuudesta vastaavaksi johtajaksi 1.8.2025 alkaen. Uudessa tehtävässään hän kehittää edelleen Loihteen ainutlaatuista Yksi turvallisuus® -konseptia ja johtaa sen myyntiä.
Jarno Karvonen Loihteen turvaratkaisuiden myyntijohtajaksi25.6.2025 08:56:02 EEST | Tiedote
Jarno Karvonen on nimitetty Loihteen Turvaratkaisut-liiketoiminnan myyntijohtajaksi 1.8.2025 alkaen. Tällä hetkellä hän työskentelee Loihteen Yksi turvallisuus -palvelun johtajana sekä vastaa palveluna tuotettavien turvaratkaisuiden myynnistä.
Turun kaupunki valitsi Loihteen tietoliikennekumppanikseen21.5.2025 09:54:05 EEST | Tiedote
Turun kaupunki on valinnut Loihteen tietoliikennepalveluiden palvelutoimittajakseen vastaamaan kokonaisvaltaisesti kaupungin tietoliikenteestä̈ ja tietoliikenteen tietoturvasta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme