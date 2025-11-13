Uutta viikonloppuviihdettä luvassa! Thank God, sä tulit! alkaa MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla lauantaina 24.1.2026

MTV:llä lauantaina 24.1. alkava Thank God, sä tulit! on lauantai-illan vauhdikasta sketsiviihdettä parhaimmillaan. Vierailevat tähtiesiintyjät heitetään keskelle tilanteita, joiden kulusta heillä ei ole etukäteen aavistustakaan. Tulevasta kohtauksesta he saavat vihjeen ainoastaan rooliasunsa kautta – asun, joka puetaan heidän ylleen vain hetkeä ennen sketsin alkua.

Ohjelman vakionäyttelijät Elena Leeve, Minna Koskela, Sampo Sarkola, Joonas Kääriäinen, Anna-Sofia Tuominen ja Carlos Orjuela vievät sketsiä eteenpäin käsikirjoituksen avulla, joka pidetään visusti salassa vierailijoilta. Sketsit kuljettavat tähtivieraat mitä erilaisimpiin maailmoihin – esimerkiksi viikinkien kriisipalaveriin tai comebackia tekevän ysäribändin lehdistötilaisuuteen. Yhteistä kaikille kohtauksille on vain yksi asia: ne alkavat aina repliikillä "Thank God, sä tulit!".

Improvisaatiotehtäviä tuomaroi legendaarinen Kari Ketonen ja ohjelmaa luotsaa säteilevä Jenni Poikelus.

KARI KETONEN

Kari Ketonen on arvostettu näyttelijä, käsikirjoittaja ja ohjaaja, tunnettu laajasta ilmaisukyvystään ja kyvystään liikkua saumattomasti komedian ja draaman välillä. Hänen tunnistettava läsnäolonsa ja inhimillinen herkkyytensä tekevät hänestä yhden suomalaisen viihteen ja teatterin kestotähdistä.

Ketosen tuoreimpiin töihin kuuluvat päärooli suositussa sarjassa ja elokuvassa Luottomies sekä draamakomediassa Kurjen kirous. Hän on kouluttautunut myös psykoterapeutiksi ja tuo esiintymisiinsä syvää ihmistuntemusta ja hienovaraista herkkyyttä. Ammattitaitonsa ja laajan uransa ansiosta Kari Ketonen on yksi kotimaisen näyttämö- ja ruutuviihteen arvostetuimmista kasvoista, jonka roolit jäävät katsojien mieleen.

"Thank God, sä tulit! -rupeama oli intensiivinen mutta antoisa. Hirmuinen määrä erilaisia osallistujia ja sketsejä tuli ainakin nähtyä", Kari Ketonen kertoo.

"Luvassa on hermoilua, sekoilua ja yllättäviä oivalluksia."

JENNI POIKELUS

Jenni Poikelus on huumorin, läsnäolon ja luovuuden mestari, valovoimainen mediapersoona, juontaja ja käsikirjoittaja, jonka energia ja oivaltava ote ovat tehneet hänestä yleisön suosikin. Jenni on tuttu niin radiosta kuin televisiosta, muun muassa YleX:n aamuohjelmasta Poikelus, Pehkonen ja Parikka sekä Masked Singer Suomi -ohjelman paneelijäsenenä. Jenni toimi myös käsikirjoittajana ja esiintyjänä omassa sketsisarjassaan Nyt Riittaa!, jossa arkiset havainnot ja oivaltava huumori yhdistyvät terävään käsikirjoitukseen. Jenni yhdistää esiintyjänä terävän huumorin, improvisaatiokyvyn ja vahvan lavapresenssin.

Energisyytensä, huumorintajunsa ja monipuolisen osaamisensa ansiosta Jenni Poikelus on yksi Suomen valovoimaisimmista mediakasvoista, jonka esiintyminen saa yleisön hyvälle tuulelle.

"Thank God, sä tulit! -kauden aikana on luvassa yllätyksiä, järkytyksiä, kiusallisia hetkiä ja ennen kaikkea hallitsematonta naurua. Lisäksi paljon ideoita ja inspiraatiota esimerkiksi remontointiin, lemmikkienhoitoon ja parisuhteisiin. Lisäksi näemme ehkä uuden artistin synnyn ja varman tavan päästä taivaaseen", Jenni Poikelus kertoo.

"Oli mahtavaa hypätä uuteen ja päästä jakso toisensa jälkeen näkemään, miten Suomen ykkösesiintyjät selviytyvät kiipelistä ja parhaimmillaan vielä todella oivaltavalla ja hauskalla tavalla."

TUTUSTU VAKIONÄYTTELIJÖIHIN:

ELENA LEEVE

Elena Leeve on yksi sukupolvensa vaikuttavimmista suomalaisista näyttelijöistä. Hän on tehnyt mieleenpainuvia rooleja niin teatterissa kuin elokuvissa ja televisiossakin, ja hänet nähdään esimerkiksi nimiroolissa sarjassa Maria Kallio.

ANNA-SOFIA TUOMINEN

Anna-Sofia Tuominen on monipuolinen näyttelijä, joka kuuluu Q-teatterin ensembleen. Hän tuo jokaiseen rooliinsa aitoutta ja raikasta energiaa, ja hänen vahva kameraläsnäolonsa sekä tarkka komiikan taju tekevät hänestä vangitsevan esiintyjän.

SAMPO SARKOLA

Sampo Sarkola on kokenut näyttelijä, joka tunnetaan vahvasta draaman ja hienovaraisen huumorin hallinnasta. Hän tuo jokaiseen rooliinsa syvyyttä ja uskottavuutta, oli kyse sitten pääroolista tai pienestä sivuhahmosta.



MINNA KOSKELA

Minna Koskela on suomalaisen television ja teatterin rakastettu konkari. Hän on tarkka ja lämmin näyttelijä, jonka luonnollinen läsnäolo ja herkkyys tekevät jokaisesta roolista koskettavan ja mieleenpainuvan.

CARLOS ORJUELA

Carlos Orjuela on uuden polven energinen näyttelijä, joka on tehnyt vaikutuksen monipuolisilla roolisuorituksillaan sekä kiitetyllä omalla monologillaan. Hänen luonteva esiintymisensä tuo tarinoihin oman erityisen sävynsä.

JOONAS KÄÄRIÄINEN

Joonas Kääriäinen on vahvan läsnäolon ja hienovireisen ilmaisun näyttelijä. Hän on tunnettu rohkeista roolivalinnoistaan, fyysisestä ilmaisustaan ja intensiivisestä esiintymisestään lavalla ja kameran edessä.

Vierailevina tähtiesiintyjinä improvisaatiohaasteen vastaan ottavat Amira Khalifa, Anna-Maija Tuokko, Chike Ohanwe, Eino Heiskanen, Elias Westerberg, Gogi Mavromichalis, Hanna Kinnunen, Hannes Suominen, Helmi-Leena Nummela, Iikka Forss, Jani Toivola, Jarkko Miettinen, Jenni Kokander, Joona Hellman, Köpi Kallio, Leena Pöysti, Lina Schiffer, Miiko Toivianen, Miila Virtanen, Mikko Penttilä, Mimosa Willamo, Pamela Tola, Paula Noronen, Riitta Havukainen, Robin Packalen, Roope Salminen, Saara Kotkaniemi, Sanna Stellan, Santtu Karvonen, Sari Siikander, Shirly Karvinen ja Ylermi Rajamaa.

#thankgodsätulit

Thank God, sä tulit! -ohjelman MTV:lle tuottaa Fremantle Finland.

Thank God, sä tulit! alkaa MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla la 24.1. klo 19.30.



