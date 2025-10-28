Inari Sandell: Total Control, HAM galleria 15.11.2025–11.1.2026
Inari Sandellin näyttely HAM galleriassa tutkii vallankäytön välineitä esineiden, yhteiskunnallisten rakenteiden ja tiedontuotannon tasoilla.
Hermostunut kehoni haluaisi liikkua; heijata paikallaan, hymistä, naputtaa sormia ja jalkaa ympäröiviin pintoihin. Tunnen ja tiedän, että stimmaus rauhoittaisi kuormittuneita aisteja, auttaisi olemaan tässä tilassa. Opin kuitenkin jo kauan sitten, että tarkkailun alainen keho on tyyni, kuuliainen, ja kulkee vain suorinta reittiä kohti päämääräänsä.
Valvonta- ja lämpökamerakuvaa hyödyntävä videoteos pohjaa taiteilijan omakohtaiseen kokemukseen normatiivisesta vallankäytöstä museotilassa, ja kysyy, onko kaikenlaisilla kehoilla turvallinen pääsy taiteen äärelle.
Videon äänisuunnittelun on toteuttanut Jussi Hertz.
--
Inari Sandell (s. 1991) on monialaisesti kuvan, tilan ja materiaalin kanssa työskentelevä helsinkiläinen kuvataiteilija. Hänen työssään keskeistä on omakohtainen ja aineistolähtöinen työskentely neurokirjon teemojen parissa. Sandell valmistui kuvataiteen maisteriksi Taideyliopiston Kuvataideakatemiasta vuonna 2023. Hänen töitään on esitetty kansainvälisesti museoissa ja gallerioissa, muun muassa Fundació Joan Miróssa Barcelonassa, UKS Oslossa, Hafnarborg Centre of Culture and Fine Artissa Hafnarfjörðurissa, Suomen New Yorkin kulttuuri-instituutissa sekä Titanikissa Turussa.
--
Taiteilijan työskentelyä ovat tukeneet Taiteen edistämiskeskus sekä Olga ja Vilho Linnamon Säätiö.
Vuonna 2025 kaikkia HAM gallerian näyttelyitä tukee Museovirasto.
--
Inari Sandell: Total Control, HAM galleria 15.11.2025–11.1.2026
--
Kuraattori Milja Liimatainen
