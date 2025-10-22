Juha Töyrylä myyntijohtajaksi Rapportiin — "Konsepti on kiehtova"

Juha Töyrylä on nimitetty Rapport Media Oy:n interim myyntijohtajaksi ja hän aloittaa tehtävässä keskiviikkona 22. lokakuuta.

Töyrylä tuo mukanaan laajan kokemuksen yhteiskunnallisen vaikuttamisen, strategisen viestinnän ja liiketoiminnan rajapinnoista. Töyrylä on työskennellyt aiemmin Ellun Kanojen varatoimitusjohtajana sekä useissa viestintä- ja johtotehtävissä järjestö- ja yrityssektoreilla.

Rapportilla Töyrylän erityisenä tehtävänä on kehittää vaikuttavia yhteistyö- ja kumppanuusmalleja ratkaisuina asiakkaiden tarpeisiin.

– Juha on poikkeuksellinen yhdistelmä yhteiskunnallista ymmärrystä, viestinnällistä näkemystä ja kaupallista ajattelua. Hän tietää, miten sisältöä käytetään vaikuttavasti muutoksen välineenä, sanoo Rapport Media Oy:n hpj. Seppo Honkanen.

Töyrylä näkee Rapportin edustavan uudenlaista innovatiivista ajattelua, jossa laatu, vastuullinen viestintä ja vaikuttavuus kohtaavat.

– Konsepti on kiehtova. Tuomme yhteen ykkösrivin toimittajat, yritykset, yhteisöt ja yleisöt tavalla, joka rakentaa ymmärrystä ja luottamusta. On hienoa päästä kehittämään tätä mallia ja kasvattamaan sen vaikuttavuutta, Töyrylä toteaa.

Rapport Media Oy on suomalainen media-alan startup, joka tuottaa merkityksellisiä kampanjoita yhteisöjen tarpeisiin. Rapport-kokonaisuuteen kuuluu myös erillinen toimituksellinen puoli, jossa lukijat maksavat suoraan tekijöille.

Rapportin tavoitteena on syventää ymmärrystä maailmasta.