Akkukontit ilmestyvät maisemaan - energian varastointi muuttaa maankäyttöä

21.10.2025 11:45:51 EEST | Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry | Tiedote

Vuoden 2025 aikana akkukonttien maanvuokraus on yleistynyt vauhdilla, ja moni maanomistaja kohtaa nyt ensimmäistä kertaa tarjouksen, joka voi sitoa maat vuosikymmeniksi. MTK korostaa, että jokainen sopimus on yksilöllinen – ja maanomistajan oikeuksien turvaaminen vaatii huolellista harkintaa ja neuvottelua.

Akkukontti
Akkukontti Saara Lainio / MTK

Akkukontit ovat sähköenergian varastointiyksiköitä, joiden tehtävänä on tasata sääriippuvaisten tuotantomuotojen – kuten tuuli- ja aurinkovoiman – vaihteluita. Ne varastoivat sähköä silloin, kun tuotanto ylittää kulutuksen, ja purkavat sitä, kun kysyntä on suurimmillaan. Tämä parantaa sähkön saatavuutta ja vakauttaa hintavaihteluita.

”MTK:n jäsenet ovat alkaneet saada yhä enemmän tarjouksia akkukonttisopimuksista, ja ala on lähtenyt kunnolla käyntiin vuoden 2025 aikana. Akkukontit sijoitetaan usein tuuli- ja aurinkovoimaloiden yhteyteen, mutta niitä voidaan rakentaa myös itsenäisesti strategisiin paikkoihin sähkönsiirron kannalta”, MTK:n juristi Jenni Hunnakko taustoittaa.

Uusiutuvan energian tuotanto on luonteeltaan vaihtelevaa, ja siksi sähkön varastointi on kriittinen osa energiavarmuutta. Akkukontit voivat olla ratkaiseva tekijä siinä, että Suomi pystyy siirtymään kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa ilman katkoksia sähkön saatavuudessa.

Uusiutuvan energian rakennushankkeet kohdistuvat usein yksityisille maille. Maanomistajille rakentaminen tarjoaa mahdollisuuksia myös vuokratuloille.

”Akkukontit tarjoavat monipuolisuutta maankäyttöön ja ne onkin otettu melko positiivisesti vastaan jäsenien keskuudessa. Akkukonttien sekä yleisesti uusituvan energian maanvuokrasopimuksiin liittyvissä asioissa kannattaa kuitenkin olla aktiivinen”, Hunnakko kommentoi.

Maanomistajalle tärkeää tietoa ennen sopimuksen allekirjoittamista

Akkukonttien maanvuokrasopimukset muistuttavat pitkälti tuuli- ja aurinkovoiman sopimuksia, mutta niissä on erityispiirteitä, jotka maanomistajan tulee huomioida:

  • Koko vuokra-alue siirtyy usein vuokralaisen käyttöön, mikä voi rajoittaa maanomistajan mahdollisuuksia käyttää aluettaan vuosikymmeniksi.
  • Turvallisuusnäkökulmat korostuvat: akkukontteihin liittyy korkeampi riski tulipaloille ja räjähdyksille, joten vakuutusturva ja riskienhallinta on syytä varmistaa.
  • Sopimuksen sisältöön kannattaa vaikuttaa aktiivisesti – ensimmäistä versiota ei tule allekirjoittaa sellaisenaan.
  • Asiantuntija-apu on suositeltavaa: MTK kannustaa jäseniään käyttämään lakimiehen tai muun asiantuntijan apua neuvotteluissa. MTK:n maksuttoman lakineuvonnan piirissä annamme yleistä oikeudellista neuvontaa jäsenillemme. Yksittäisten vuokrasopimuksen neuvotteluasioissa MTK suosittelee Arvolex-lakitoimiston palveluita.

Lisätietoja:

Jenni Hunnakko, juristi, MTK, jenni.hunnakko@mtk.fi, p. +358 50 301 5638

Leena Kristeri, elinvoimajohtaja,MTK, leena.kristeri@mtk.fi, +358 40 507 4088

Vuoden 2025 kasvukausi oli viljelijöiden mukaan poikkeuksellisen haastava. Kevään kylmyys, kesän kuivuus ja syksyn sateet laskivat sato-odotuksia useimmilla tiloilla. Suurin osa 422 kasvukausikyselyyn vastanneesta viljelijästä arvioi sadon määrän ja laadun olevan tavanomaista tasoa tai sitä heikompaa. Sääolosuhteiden lisäksi myös tilojen taloudellinen tilanne oli monilla tuotantosuunnilla keskimääräistä heikompi. Haasteista huolimatta osa tiloista raportoi myös onnistumisia, erityisesti marjakasvien, kuivaheinän ja syysviljojen osalta.

