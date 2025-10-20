Lähes 700 000 euroa humanistiseen tutkimukseen Suomalaiselta Tiedeakatemialta
Suomalainen Tiedeakatemia jakoi lokakuussa lähes 700 0000 euroa humanistiseen ja yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen. Apurahoilla kartoitetaan muun muassa koulukiusaamisen vaikutuksia aivoihin, Suomen kuvaa turkkilaisessa mediassa NATO-jäsenyysprosessin aikana sekä tekoälyn ja robottien mahdollisuuksia oppimisen tukena.
Apurahat jaettiin Tiedeakatemian hallinnoimista Eino Jutikkalan rahastosta ja Emil Öhmannin Säätiöstä. Myönnettävät apurahat kattavat laajalti humanististen ja yhteiskuntatieteellisten alojen kenttää.
Eino Jutikkalan rahastosta myönnetään apurahoja humanistiseen ja yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen. Kaikki apurahat myönnetään alkuvaiheessa oleville väitöskirjantekijöille. Apurahoja myönnettiin tänä vuonna 22 hakijalle, yhteensä reilut 630 000 euroa.
Emil Öhmannin Säätiö myöntää vuosittain apurahoja saksan kielen, kääntämisen ja saksankielisen kirjallisuuden tutkimukseen. Apurahoja myönnettiin tänä vuonna kuudelle hakijalle, yhteensä noin 60 000 euroa. Lisäksi kahdelle hakijalle myönnettiin erillisen haun kautta Instituutti-apuraha lyhytaikaiseen tutkimustyöskentelyyn Suomen Saksan-instituutissa Berliinissä.
Apurahat julkistettiin Suomalaisen Tiedeakatemian Ilta tieteelle -tilaisuudessa 20. lokakuuta 2025. Apurahansaajien lista löytyy kokonaisuudessaan Tiedeakatemian verkkosivuilta.
Yhteyshenkilöt
Irina HaltsonenViestintäpäällikköSuomalainen TiedeakatemiaPuh:+358 50 587 6527irina.haltsonen@acadsci.fi
Pekka AulapääsihteeriSuomalainen TiedeakatemiaPuh:040 7030 952pekka.aula@acadsci.fi
Suomalainen Tiedeakatemia
Suomalainen Tiedeakatemia on vuonna 1908 perustettu yleistieteellinen seura, jonka tehtävänä on edistää tieteellistä tutkimusta ja toimia tutkijoiden yhdyssiteenä. Järjestämme tapahtumia, edistämme tutkittuun tietoon pohjautuvaa päätöksentekoa, kustannamme tieteellisiä julkaisuja ja annamme lausuntoja tiedettä ja tieteenharjoittajia koskevissa kysymyksissä. Jaamme vuosittain yli 2,5 miljoonaa euroa apurahoina ja palkintoina suomalaiselle tieteelle. Tiedeakatemian jäseniksi kutsutaan ansioituneita tieteenharjoittajia Suomesta ja ulkomailta.
