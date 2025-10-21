Alle 25-vuotiaiden maksuttoman ehkäisyn valmisteiden tilaus siirtyy digiasiointiin – uusia noutoautomaatteja ja -pisteitä on otettu käyttöön

Kun nuorella on voimassa oleva ehkäisyresepti eikä seurantakäynti seksuaaliterveyspalveluissa tai opiskeluterveydenhuollossa ole ajankohtainen, hän voi täyttää maksuttoman ehkäisyn tilauslomakkeen Keski-Suomen hyvinvointialueen mobiilisovelluksessa (OmaHyvaks) tai digiasioinnin selainversiossa, johon pääsee www.hyvaks.fi/asioi-verkossa -sivulta. Digiasiointiin tulee tunnistautua pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Maksuttoman ehkäisyn tilauslomake löytyy terveyspalvelujen kiireettömän asioinnin kautta, tai jos nuori on toisen asteen opiskelija, voi tilauslomakkeelle siirtyä myös valitsemalla digiasioinnista koulu- ja opiskeluterveydenhuollon asioinnin.

Tilauslomakkeella voi tilata muiden ehkäisyvalmisteiden lisäksi myös kondomeja.

– Palvelu on kiireetön eli tilatut ehkäisyvalmisteet ovat noudettavissa valitusta noutopisteestä noin viiden arkipäivän kuluessa, kertoo neuvola- ja seksuaaliterveyspalveluiden palveluvastaava Niina Romo.

Kiireellisissä tapauksissa tulee olla yhteydessä puhelimitse neuvola- ja seksuaaliterveyspalveluihin. Toisen asteen opiskelijat voivat käydä opiskeluterveydenhuollon keskitetyn toimipisteen ajanvarauksettomalla aamuvastaanotolla Sepänkadulla maanantaista perjantaihin kello 8–11.

Jos ehkäisyresepti ei ole voimassa tai ehkäisyvalmisteen käyttöön liittyy ongelmia, ohjataan nuori ottamaan yhteyttä

neuvola- ja seksuaaliterveyspalvelujen puhelinpalveluun p. 014 266 0141, joka palvelee maanantaista perjantaihin kello 8–14 tai

toisen asteen opiskelijana opiskeluterveydenhuollon keskitettyyn puhelinpalveluun p. 014 266 2260, joka palvelee maanantaista torstaihin kello 8–16 ja perjantaisin kello 8–13.

Uusia ehkäisyvalmisteiden noutopisteitä on otettu käyttöön

Maksuttoman ehkäisyn valmisteiden noutopaikka valitaan digiasioinnissa tilauslomaketta täytettäessä. Valmisteiden noutoon on otettu käyttöön lisää noutoautomaatteja: Kyllön sosiaali- ja terveysaseman lisäksi noutoautomaatti löytyy nyt myös Jämsän ja Äänekosken sosiaali- ja terveyskeskusten pääauloista sekä Jyväskylän opiskeluterveydenhuollon tiloista Sepänkadulta.

Noutoautomaattien lisäksi maksuttoman ehkäisyn valmisteita voi noutaa ajanvarauksella Hankasalmen, Joutsan, Karstulan, Keuruun, Korpilahden, Laukaan kirkonkylän, Leppäveden, Lievestuoreen, Muuramen, Petäjäveden, Pihtiputaan, Saarijärven, Tikkakosken, Toivakan, Uuraisten, Vihtavuoren ja Viitasaaren neuvoloista. Valmisteiden neuvolasta noutoa varten nuoren tulee varata itselleen sopiva noutoaika verkkoajanvarauksesta, johon pääset www.hyvaks.fi/asioi-verkossa -sivulta.

Myös muista neuvolayksiköistä on edelleen mahdollista saada maksuttoman ehkäisyn valmisteita entiseen tapaan. Tällöin on oltava yhteydessä neuvola- ja seksuaaliterveyspalvelujen keskitettyyn puhelinpalveluun ajan varaamiseksi.