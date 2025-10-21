Alle 25-vuotiaiden maksuttoman ehkäisyn valmisteiden tilaus siirtyy digiasiointiin – uusia noutoautomaatteja ja -pisteitä on otettu käyttöön
Alle 25-vuotiaat keskisuomalaiset ja Keski-Suomessa opiskelevat nuoret voivat tilata ja noutaa maksuttoman ehkäisyn valmisteita entistä helpommin tästä viikosta alkaen, kun tilaus ja noutoajan varaus siirtyvät digiasiointiin. Samalla otetaan käyttöön noutoautomaatit myös Jämsässä ja Äänekoskella. Nouto onnistuu ajanvarauksella myös useiden kuntien neuvoloista.
Kun nuorella on voimassa oleva ehkäisyresepti eikä seurantakäynti seksuaaliterveyspalveluissa tai opiskeluterveydenhuollossa ole ajankohtainen, hän voi täyttää maksuttoman ehkäisyn tilauslomakkeen Keski-Suomen hyvinvointialueen mobiilisovelluksessa (OmaHyvaks) tai digiasioinnin selainversiossa, johon pääsee www.hyvaks.fi/asioi-verkossa -sivulta. Digiasiointiin tulee tunnistautua pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Maksuttoman ehkäisyn tilauslomake löytyy terveyspalvelujen kiireettömän asioinnin kautta, tai jos nuori on toisen asteen opiskelija, voi tilauslomakkeelle siirtyä myös valitsemalla digiasioinnista koulu- ja opiskeluterveydenhuollon asioinnin.
Tilauslomakkeella voi tilata muiden ehkäisyvalmisteiden lisäksi myös kondomeja.
– Palvelu on kiireetön eli tilatut ehkäisyvalmisteet ovat noudettavissa valitusta noutopisteestä noin viiden arkipäivän kuluessa, kertoo neuvola- ja seksuaaliterveyspalveluiden palveluvastaava Niina Romo.
Kiireellisissä tapauksissa tulee olla yhteydessä puhelimitse neuvola- ja seksuaaliterveyspalveluihin. Toisen asteen opiskelijat voivat käydä opiskeluterveydenhuollon keskitetyn toimipisteen ajanvarauksettomalla aamuvastaanotolla Sepänkadulla maanantaista perjantaihin kello 8–11.
Jos ehkäisyresepti ei ole voimassa tai ehkäisyvalmisteen käyttöön liittyy ongelmia, ohjataan nuori ottamaan yhteyttä
- neuvola- ja seksuaaliterveyspalvelujen puhelinpalveluun p. 014 266 0141, joka palvelee maanantaista perjantaihin kello 8–14 tai
- toisen asteen opiskelijana opiskeluterveydenhuollon keskitettyyn puhelinpalveluun p. 014 266 2260, joka palvelee maanantaista torstaihin kello 8–16 ja perjantaisin kello 8–13.
Uusia ehkäisyvalmisteiden noutopisteitä on otettu käyttöön
Maksuttoman ehkäisyn valmisteiden noutopaikka valitaan digiasioinnissa tilauslomaketta täytettäessä. Valmisteiden noutoon on otettu käyttöön lisää noutoautomaatteja: Kyllön sosiaali- ja terveysaseman lisäksi noutoautomaatti löytyy nyt myös Jämsän ja Äänekosken sosiaali- ja terveyskeskusten pääauloista sekä Jyväskylän opiskeluterveydenhuollon tiloista Sepänkadulta.
Noutoautomaattien lisäksi maksuttoman ehkäisyn valmisteita voi noutaa ajanvarauksella Hankasalmen, Joutsan, Karstulan, Keuruun, Korpilahden, Laukaan kirkonkylän, Leppäveden, Lievestuoreen, Muuramen, Petäjäveden, Pihtiputaan, Saarijärven, Tikkakosken, Toivakan, Uuraisten, Vihtavuoren ja Viitasaaren neuvoloista. Valmisteiden neuvolasta noutoa varten nuoren tulee varata itselleen sopiva noutoaika verkkoajanvarauksesta, johon pääset www.hyvaks.fi/asioi-verkossa -sivulta.
Myös muista neuvolayksiköistä on edelleen mahdollista saada maksuttoman ehkäisyn valmisteita entiseen tapaan. Tällöin on oltava yhteydessä neuvola- ja seksuaaliterveyspalvelujen keskitettyyn puhelinpalveluun ajan varaamiseksi.
palveluvastaava Niina Romo, neuvola- ja seksuaaliterveyspalvelut, Keski-Suomen hyvinvointialue, p. 040 515 8720, niina.romo@hyvaks.fi
palveluvastaava Elina Ylönen, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, Keski-Suomen hyvinvointialue, p. 050 340 9904, elina.ylonen@hyvaks.fi
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen yhteistyössä kuntien, järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta on maan kärkeä. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
