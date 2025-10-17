Naantalin kaupunki

Naantalin pääkirjastossa vietetään lauantaina Harry Potter -päivää Kielletyssä metsässä

21.10.2025 14:20:00 EEST | Naantalin kaupunki | Tiedote

Tulevana lauantaina 25.10. Naantalin pääkirjaston Harry Potter -teemapäivässä seikkaillaan Tylypahkan linnan lähistöllä sijaitsevaan Kiellettyyn metsään.

Harry Potter -teema on esillä Naantalin kirjaston ja nuorisopalveluiden järjestämässä tapahtumassa. Pauliina Hagelberg

Naantalin kirjasto ja nuorisopalvelut järjestävät lauantaina 25.10. klo 10.00–14.00 Harry Potter-kirjoihin pohjautuvan tapahtuman Naantalin pääkirjastossa, Tullikatu 11.

Tällä kertaa teemana on Kielletty metsä, ja toimintapisteissä pääsee muun muassa ratkomaan Hämäkäkin arvoitusta ja kaksintaistelemaan Kuolonsyöjää vastaan. Ennustajalta taas voi hankkia oman suojeliuksen, ja pajassa voi valmistaa omien toiveiden taikasauvan. Näiden lisäksi kirjastossa on tarjolla piirtämis- ja etsimistehtäviä sekä Kielletyn metsän tietovisa.

Tapahtumaan ovat tervetulleita kaikenikäiset Potter-fanit. Osallistua voi koko tapahtuma-ajan tai käydä paikalla osan ajasta.

Naantalin kaupunginkirjasto ja nuorisopalvelut järjestävät Harry Potter -teemaisen tapahtuman nyt kolmatta kertaa. Tapahtuma on osa Luonnonvoimaa – ympäristöasiaa ja ekotekoja -hanketta.

