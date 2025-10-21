Uni tukee painonhallintaa

Helsingin yliopiston ja HUS:n tutkijaryhmä analysoi Painonhallintatalon Terveyslaihdutusvalmennukseen osallistuneiden yli 1800 aikuisen kokemuksia unesta ja vireydestä osana vuoden mittaista digitaalista elämäntapainterventiota. Tutkimuksessa tarkasteltiin unen kestoa, uniapnean esiintyvyyttä, päivärytmiä, päiväaikaista vireyttä sekä näiden yhteyttä painon kehittymiseen ohjelman aikana.

Tulokset osoittivat, että alle seitsemän tunnin yöunet liittyivät heikompaan painonpudotustulokseen. Paras laihtumistulos saavutettiin 7–9 tunnin yöunilla, mikä vastaa kansallisia ja kansainvälisiä näkemyksiä keskimääräisestä terveyttä edistävästä unimäärästä. Aamuihmisillä laihtuminen onnistui keskimäärin paremmin kuin iltavirkuilla. Lisäksi uniapnea ennusti vähäisempää laihtumista, kun taas hyvä päiväaikainen vireystaso liittyi suurempaan painonpudotukseen.

Ohjelman aikana havaittiin myös myönteisiä uneen liittyviä muutoksia, kun osallistujien päiväaikainen vireys lisääntyi, säännöllinen unirytmi yleistyi ja iltavirkuiksi itsensä mieltävien osuus väheni. Tämä viittaa siihen, että digitaalinen elämäntapavalmennus voi auttaa ihmisiä tunnistamaan ja muuttamaan myös unikäyttäytymistään, mikä tukee painonhallintaa.

– Tulokset vahvistavat, että uni on keskeinen osa painonhallintaa. Kun huomioimme yksilön kokonaisuutena, mahdollisuudet saavuttaa ja ylläpitää tuloksia kasvavat, Painonhallintatalon ylilääkäri Kirsi Pietiläinen sanoo.

Digitaalinen Terveyslaihdutusvalmennus tarjoaa paitsi yksilöllistä tukea osallistujille myös potentiaalia laajamittaiseen ja kustannustehokkaaseen painonhallinnan tukemiseen koko väestölle.