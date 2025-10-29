Kehon politiikka, ympäristön tila ja pelikulttuuri nousevat Vaasan museoiden näyttelyohjelmistosta vuodelle 2026

Vaasan kaupunki - Vasa stad

Vaasan museoiden näyttelyvuosi 2026 tarjoaa monipuolisen kattauksen kotimaista ja kansainvälistä taidetta. Näyttelyt tarkastelevat kehon politiikkaa, ympäristön tilaa ja pelikulttuuria, mutta myös yhteisöjen historiaa. Esille nousevat myös Suomen ensimmäisen taiteilijasiirtokunnan jäsenet sekä Vaasan hovioikeuden 250-vuotinen taival.

Amoako Boafo: Body Politics 3, 2016 akryyli kankaalle, kuva: Amoako Boafo, Courtesy Miettinen Collection (yksityiskohta)

Näyttelyvuoden avaa 24.1.–4.4.2026 Miettinen Collection: Body Politics -taidekokoelmaa esittelevä kokonaisuus Kuntsin modernin taiteen museossa. Se tarkastelee ihmiskehoa vallan, identiteetin ja yhteiskunnallisten rakenteiden näkökulmasta. Esillä on noin 100 teosta sekä suomalaisilta että kansainvälisesti tunnetuilta nykytaiteilijoilta, kuten ghanalaiselta Amoako Boafolta.

Näyttely tarjoaa mahdollisuuden pohtia ihmisyyttä ja kehon poliittisuutta eri kulttuurisissa yhteyksissä. Timo Miettinen on perheessä toisen polven taiteenkeräilijä. Miettisen kokoelma on laajentunut vuodesta 2004 lähtien nykytaiteeseen ja sisältää nykyisin noin 1500 teosta.

Kuntsin modernin taiteen museo on mukana kansainvälisessä museonäyttelyiden kiertueessa. Miettinen Collection saapuu Vaasaan Saksassa kiertäneiden ja Helsingin taidehallissa esillä olleen näyttelyn päätepisteenä.

Maailmanloppuja ja mutantteja

Kuntsilla nähdään kesänäyttelynä 16.5.–29.8.2026 Vaasassa asuvan taiteilija Marcus Lerviksin ja saksalaistaiteilija Florian Tuercken yhteisnäyttely Apocalypse Now. Näyttely tuo esiin ihmisen ja luonnon välisen suhteen äänen, videon ja installaatioiden kautta. Kokonaisuus tutkii ihmiskunnan pyrkimystä hallita ympäristöään ja kutsuu katsojan pohtimaan koskemattoman luonnon kokemusta.

Pohjanmaan museossa avautuu keväällä nabbteerin yksityisnäyttely 9.5.–20.9.2026. Närpiön Ylimarkussa työskentelevän kollektiivin muodostavat Janne Nabb ja Maria Teeri, jotka ovat työskennelleet yhdessä vuodesta 2008 lähtien. Heidän näyttelynsä rakentuu diaprojektoreista koostuvan installaation ympärille. Teos tuo esiin hyönteisten ja selkärangattomien maailmaa ja pohtii vierauden hyväksymistä sekä taiteen ekologisia ulottuvuuksia. Kokeellisuudesta ja paikkasidonnaisuudesta tunnettu nabbteeri on edustanut Suomea mm. Venetsian biennaalissa vuonna 2019 ja teos Parahultainen isäntä (2025) nähtiin osana tämän vuoden Helsinki biennaalia.

Syyskauden näyttelyt

Tikanojan taidekodin taidehistoriallinen näyttely Önningebyn taiteilijasiirtokunnasta esittelee Suomen ensimmäisen taiteilijasiirtokunnan keskeisiä jäseniä painopisteenään erityisesti naispuoliset taiteilijat, kuten Nina Ahlstedtin, Elin Danielson-Gambogin ja Hanna Rönnbergin. Myös perustajajäsen Victor Westerholmin teoksia on mukana näyttelyssä. Erityistä huomiota tavoitellaan teoskartoituksella pohjalaistaustaisten Elin Alfhild Nordlundin ja Eva Topelius Acken tuotantoihin. Näyttely valottaa siirtokunnan merkitystä ulkoilmamaalauksen kehityksessä. Näyttely on esillä 10.10.2026–20.2.2027.

Pelikulttuuria tarkasteleva ryhmänäyttely työnimellä Gaming käsittelee pelitaiteen yhteiskunnallisia heijastumia ja pelien kulttuurihistoriaa. Se nostaa esiin merkittäviä suomalaisia nykytaiteilijoita, joiden taiteellinen työskentely avaa pelien maailmaa. Näyttely nähdään Pohjanmaan museossa 7.11.2026–7.3.2027 ja mukana ovat muun muassa taiteilijat Harold Hejazi, Marita Liulia, Reija Meriläinen ja vaasalaistaiteilija Maria Nordbäck.

Historiallinen näyttely Vaasan hovioikeuden vaiheista

Vaasan hovioikeus täyttää ensi vuonna 250 vuotta. Historiallinen näyttely kertoo Vaasan hovioikeuden varhaisvaiheista ja sen vaikutuksesta koko Pohjanmaan kehitykseen. Hovioikeus perustettiin vuonna 1775 ja aloitti toimintansa Vanhan Vaasan alueella seuraavana vuonna. Näyttely Vanhan Vaasan museossa 7.5.–29.8.2026 avaa oikeuslaitoksen arkea ja sen yhteiskunnallista merkitystä.

Alkuvuodesta luontokuvaajat Benjam Pöntinen ja Jukka Risikko tuovat Pohjanmaan museon Terranovaan 3.12.2025–29.3.2026 näyttelyn Yön ja päivän kulkijat, jossa ketut, pöllöt ja liito-oravat johdattavat katsojan eteläpohjalaisen luonnon ytimeen. Kuvia vaihdetaan kuukausittain, joten näyttely tarjoaa jokaisella käyntikerralla uutta nähtävää.

Kiertonäyttelyt vievät taiteen maakuntaan

Kiertonäyttely Jan Olof Mallander – Valokuvia esittelee taiteilija, galleristi ja keräilijä Jan Olof Mallanderin valokuvia, jotka on otettu hänen pitkän uransa varrella. Vuoden 2026 aikana näyttely nähdään muun muassa Korsnäsin kirjastossa, Raatihuonegalleriassa Uudessakaarlepyyssä sekä Kristiinankaupungin Kulttuuritalo Duxissa.

Lundgrenin sisarusten teoksia esittelevä näyttely Lundgrenin sisarusten Pohjanmaa kiertää vuonna 2026 Vaasan kaupunginkirjastossa. Sisarukset Ebba, Ellen ja Eva Lundgren kuvasivat pohjalaisia maisemia romanttisella otteella, mutta jäivät omana aikanaan vähälle huomiolle. Näyttely tuo esiin heidän taiteensa osana Vaasan kulttuurihistoriaa.

Näyttelykalenteri 2026

Kuntsin modernin taiteen museo

  • Miettinen Collection: Body Politics 24.1.–4.4.2026
  • Marcus Lerviks ja Florian Tuercke: Apocalypse Now 16.5.–29.8.2026
  • Näyttely (ilmoitetaan myöhemmin): 19.9.2026–9.1.2027

Pohjanmaan museo

  • Lay Of(f) the Land: pohjoismainen ryhmänäyttely 29.11.2025-12.4.2026
  • Yön ja päivän kulkijat (Terranova) 3.12.2025–29.3.2026
  • nabbteeri: Haaskaeläinten puutarha yksityisnäyttely 9.5.–20.9.2026
  • Työnimi: Gaming ryhmänäyttely 7.11.2026–7.3.2027

Tikanojan taidekoti

  • Minä en pelkää – suomalaista nykykuvittajia 23.5.2026 saakka
  • Työnimi: Önningebyn taiteilijasiirtokunta 10.10.2026–20.2.2027

Vanhan Vaasan museo

  • Vaasan hovioikeus 250 vuotta 7.5.–29.8.2026

Kiertonäyttelyt 2026

  • Jan Olof Mallander – valokuvia
  • Lundgrenin sisarusten Pohjanmaa

Muutokset näyttelyohjelmaan ovat mahdollisia.

Yhteyshenkilöt

näyttelypäällikkö Maaria Salo, puh. 040 353 7377, maaria.salo@vaasa.fi

alueelliset näyttelyt: aluetaideamanuenssi Silvia Rinne, puh. 040 621 3046, silvia.rinne@vaasa.fi

