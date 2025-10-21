Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha

Tutkimus Turussa: parantaako päiväkodissa rokottaminen lasten influenssarokotuskattavuutta?

Turussa tutkitaan syksyllä 2025, voiko päiväkodeissa annettavalla influenssarokotuksella parantaa 2–6-vuotiaiden lasten rokotuskattavuutta. Muilla paikkakunnilla asuvat ja muut influenssan riskiryhmiin kuuluvat lapset ja nuoret saavat tuttuun tapaan rokotuksen neuvoloissa, kouluissa tai oppilaitoksissa. Myös lasten influenssarokotusten ajan voi varata Varha-sovelluksessa.

Influenssarokotukset päiväkodeissa – vain nenäsumuterokote

Turun päiväkodeissa tehtävässä tutkimuksessa satunnaistetaan päiväkodit interventioryhmään ja vertailuryhmään. Interventiopäiväkotien lasten on mahdollisuus saada nenäsumutteena annettava, rokotusohjelman mukainen influenssarokote omassa päiväkodissa. Vertailupäiväkotien lapset saavat rokotteen normaalisti neuvoloissa.

Lasten rokotukset järjestetään päiväkotipäivän päätteeksi, vanhemman läsnä ollessa. Rokotusta varten perheiden ei tarvitse varata erillistä aikaa, sillä päiväkotirokotukset toteutetaan pop up -tyyppisesti erikseen ilmoitettuna ajankohtana. Rokotukset järjestetään loka–joulukuussa 2025. Rokotuspäiviä on päiväkodeissa rajoitetusti, ja perheitä suositellaan myös hyödyntämään neuvoloiden tarjoama rokotusmahdollisuus.

Turun päiväkodeissa hoidettavana olevien 2–6-vuotiaiden lasten huoltajat saavat päiväkotien sähköisen viestintäjärjestelmän kautta tiedotteen, jossa kerrotaan, kuuluuko lapsen päiväkoti interventio- vai vertailuryhmään, milloin rokotus on mahdollista saada, sekä muut tutkimukseen liittyvät lisätiedot. Tutkimuksen toteuttavat yhteistyössä Turun yliopisto ja Varsinais-Suomen hyvinvointialue.

Katso päiväkotien rokotusaikataulu kuntalistauksesta Turun kohdalta: varha.fi/influenssa ja valitse "6 kk–6-vuotiaiden rokotukset".

Lasten influenssarokotukset Varhan alueella

Influenssan riskiryhmään kuuluvat lapset ja alle 6 kuukauden ikäisten lasten vanhemmat saavat influenssarokotuksen joko oman neuvolakäynnin yhteydessä, erikseen neuvolaan varatulla rokotusajalla tai neuvoloissa järjestettävissä rokotustapahtumissa.

Ajan rokotukseen voi varata sähköisesti Varha-sovelluksessa. Ajanvaraus tapahtuu puolesta asioinnin kautta. (Lisätiedot: varha.fi/varha-sovellus) Puhelimitse ajan voi varata pääsääntöisesti omalta terveydenhoitajalta.

Rokote on pistoksena annettava Vaxigrip-influenssarokote. Fluenz-nenäsumuterokotteen voivat vaihtoehtoisesti saada 2–6-vuotiaat lapset.

Katso tarkemmat tiedot rokotuksista mm. kuntakohtaiset tiedot rokotustapahtumien ajankohdista ja rokotuspaikoista: varha.fi/influenssa ja valitse "6 kk–6-vuotiaiden rokotukset".

Koululaisten ja opiskelijoiden influenssarokotukset

Influenssarokotuksia tarjotaan riskiryhmiin kuuluville oppilaille ja toisen asteen opiskelijoille (lukiolaiset ja ammattioppilaitosten opiskelijat) kouluterveydenhuollossa tai yleisissä rokotustapahtumissa.

Lisätiedot varha.fi/influenssa ja valitse "Koululaiset ja opiskelijat"

Myös lasten ja nuorten koronarokotukset ovat käynnissä. Tarkemmat tiedot löytyvät Varha verkkosivuilta www.varha.fi/korona.

Varsinais-Suomen hyvinvointialue

"Turvaamme, parannamme, pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä."
Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää varsinaissuomalaisten sote- ja pelastuspalvelut. Verkkopalvelumme: varha.fi

