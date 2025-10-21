Tutkimus Turussa: parantaako päiväkodissa rokottaminen lasten influenssarokotuskattavuutta?
Turussa tutkitaan syksyllä 2025, voiko päiväkodeissa annettavalla influenssarokotuksella parantaa 2–6-vuotiaiden lasten rokotuskattavuutta. Muilla paikkakunnilla asuvat ja muut influenssan riskiryhmiin kuuluvat lapset ja nuoret saavat tuttuun tapaan rokotuksen neuvoloissa, kouluissa tai oppilaitoksissa. Myös lasten influenssarokotusten ajan voi varata Varha-sovelluksessa.
Influenssarokotukset päiväkodeissa – vain nenäsumuterokote
Turun päiväkodeissa tehtävässä tutkimuksessa satunnaistetaan päiväkodit interventioryhmään ja vertailuryhmään. Interventiopäiväkotien lasten on mahdollisuus saada nenäsumutteena annettava, rokotusohjelman mukainen influenssarokote omassa päiväkodissa. Vertailupäiväkotien lapset saavat rokotteen normaalisti neuvoloissa.
Lasten rokotukset järjestetään päiväkotipäivän päätteeksi, vanhemman läsnä ollessa. Rokotusta varten perheiden ei tarvitse varata erillistä aikaa, sillä päiväkotirokotukset toteutetaan pop up -tyyppisesti erikseen ilmoitettuna ajankohtana. Rokotukset järjestetään loka–joulukuussa 2025. Rokotuspäiviä on päiväkodeissa rajoitetusti, ja perheitä suositellaan myös hyödyntämään neuvoloiden tarjoama rokotusmahdollisuus.
Turun päiväkodeissa hoidettavana olevien 2–6-vuotiaiden lasten huoltajat saavat päiväkotien sähköisen viestintäjärjestelmän kautta tiedotteen, jossa kerrotaan, kuuluuko lapsen päiväkoti interventio- vai vertailuryhmään, milloin rokotus on mahdollista saada, sekä muut tutkimukseen liittyvät lisätiedot. Tutkimuksen toteuttavat yhteistyössä Turun yliopisto ja Varsinais-Suomen hyvinvointialue.
Katso päiväkotien rokotusaikataulu kuntalistauksesta Turun kohdalta: varha.fi/influenssa ja valitse "6 kk–6-vuotiaiden rokotukset".
Lasten influenssarokotukset Varhan alueella
Influenssan riskiryhmään kuuluvat lapset ja alle 6 kuukauden ikäisten lasten vanhemmat saavat influenssarokotuksen joko oman neuvolakäynnin yhteydessä, erikseen neuvolaan varatulla rokotusajalla tai neuvoloissa järjestettävissä rokotustapahtumissa.
Ajan rokotukseen voi varata sähköisesti Varha-sovelluksessa. Ajanvaraus tapahtuu puolesta asioinnin kautta. (Lisätiedot: varha.fi/varha-sovellus) Puhelimitse ajan voi varata pääsääntöisesti omalta terveydenhoitajalta.
Rokote on pistoksena annettava Vaxigrip-influenssarokote. Fluenz-nenäsumuterokotteen voivat vaihtoehtoisesti saada 2–6-vuotiaat lapset.
Katso tarkemmat tiedot rokotuksista mm. kuntakohtaiset tiedot rokotustapahtumien ajankohdista ja rokotuspaikoista: varha.fi/influenssa ja valitse "6 kk–6-vuotiaiden rokotukset".
Koululaisten ja opiskelijoiden influenssarokotukset
Influenssarokotuksia tarjotaan riskiryhmiin kuuluville oppilaille ja toisen asteen opiskelijoille (lukiolaiset ja ammattioppilaitosten opiskelijat) kouluterveydenhuollossa tai yleisissä rokotustapahtumissa.
Lisätiedot varha.fi/influenssa ja valitse "Koululaiset ja opiskelijat"
Myös lasten ja nuorten koronarokotukset ovat käynnissä. Tarkemmat tiedot löytyvät Varha verkkosivuilta www.varha.fi/korona.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ville PeltolaOsastonylilääkäri, professori (lasten infektiotaudit)Varsinais-Suomen hyvinvointialuePuh:02 313 2415ville.peltola@varha.fi
Krista Salo-TuominenVäitöskirjatutkijaTurun yliopistokrista.salo-tuominen@utu.fi
Ny boendeenhet för äldre klar i Loimaa21.10.2025 08:30:00 EEST | Pressmeddelande
Boendeenheten Kuukanpelto, som tas i bruk av Egentliga Finlands välfärdsområde, förbättrar avsevärt boendeservicen för äldre i Loimaaregionen. De moderna lokalerna erbjuder en trivsam och trygg miljö för äldre inom serviceboende med heldygnsomsorg samt gemenskapsboende.
Loimaan uusi ikääntyneiden asumisyksikkö on valmistunut21.10.2025 08:30:00 EEST | Tiedote
Varsinais-Suomen hyvinvointialueen käyttöön tuleva Kuukanpellon asumisyksikkö parantaa merkittävästi Loimaan seudun ikääntyneiden asumispalveluita. Nykyaikaiset tilat tarjoavat viihtyisän ja turvallisen ympäristön ikääntyneiden ympärivuorokautiseen palveluasumiseen sekä yhteisölliseen asumiseen.
Varhan aluehallituksen 20.10.2025 kokouksen tarkastamaton pöytäkirja20.10.2025 14:59:36 EEST | Tiedote
Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha) tänään kokoontuneen aluehallituksen kokouksen tarkastamaton pöytäkirja julkaistaan tämän tiedotteen liitteenä.
Varhas välfärdsområdesfullmäktiges föredragningslistan har publicerats17.10.2025 14:18:19 EEST | Pressmeddelande
Välfärdsområdesfullmäktige ansvarar för ekonomin och verksamheten och utöver den högsta beslutanderätten i välfärdfärdsområdet.
Varhan aluevaltuuston 22.10.2025 kokouksen esityslista julkaistu17.10.2025 14:18:19 EEST | Tiedote
Aluevaltuusto vastaa koko Varhan alueen taloudesta ja toiminnasta sekä käyttää hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa.
