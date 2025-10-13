HJK:n K60 Klubi tuo liikkeen, ilon ja yhteisön elämänvaiheeseen, jossa sitä tarvitaan
Helsingin Jalkapalloklubin K60 Klubi kutsuu yli 60-vuotiaat liikkumaan, nauramaan ja voimaan paremmin yhdessä muiden kanssa. Elokuussa käynnistynyt toiminta on jo tuonut Bolt Arenalle joka arkiaamu ilon ja liikkeen täyttämiä hetkiä.
HJK:n K60 Klubi on yli 60-vuotiaiden oma liikunta- ja hyvinvointikokonaisuus, joka tarjoaa varttuneemmille mahdollisuuden liikkua, ylläpitää toimintakykyä ja viettää aikaa yhdessä muiden ikäistensä kanssa.
K60 Klubi on kokoontunut elokuusta alkaen joka arkiaamu Bolt Arenalle. Aamu alkaa yhteisellä kahvihetkellä ja vapaamuotoisella seurustelulla, minkä jälkeen suunnataan tunnin yhteiseen liikuntatuokioon. Ohjaajan johdolla tehtävät harjoitukset on suunniteltu tukemaan ikääntyvien fyysistä hyvinvointia sekä auttamaan arjessa jaksamista.
– Meillä on yhteisöllinen ja innostunut porukka kasassa. Liikuntatuokioissa on liikuttu monipuolisesti: olemme tehneet muun muassa porrastreeniä, kuntopiiriä, kehonhuoltoa, venyttelyä ja tanssia. Ennen aktiviteettejä on esimerkiksi pelattu bingoa ja kuunneltu asiantuntijoiden luentoja unesta ja ravitsemuksesta, HJK ry:n K60 Klubin vastuuohjaaja Sara Salmi kertoo.
– Haluamme jatkossa tavoittaa enemmän myös heitä, jotka eivät muuten harrasta liikuntaa. K60 Klubin tapahtumissa aiempaa liikuntataustaa ei tarvita. Tärkeintä on into liikkua ja olla mukana yhteisöllisissä tapahtumissa, Salmi sanoo.
K60 Klubi vahvistaa HJK:n lupausta hyvinvoinnin lisäämisestä
HJK ry on sitoutunut strategiassaan edistämään yksilöiden ja yhteiskunnan hyvinvointia. Toimintaa kehitetään etenkin niillä osa-alueilla, joilla seuran toiminnalla on suurimmat hyvinvointivaikutukset. K60 Klubi on osa Helsingin kaupungin ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, joiden tavoitteena on lisätä kotona asuvien iäkkäiden ihmisten liikkumista ja toimintakykyä.
– Suomen ikärakenne ja sosiaalipalveluiden kuormitus huomioiden on selvää, että ikääntyvien ikäryhmä on kasvavissa määrin riippuvainen myös kolmannen sektorin tuottamista palveluista. Tukemalla toimintakykyä ja vahvistamalla sosiaalisia verkostoja lisäämme yksilöiden hyvinvointia ja samalla ennaltaehkäisemme sosiaali- ja terveydenhoidon kustannuksia, HJK ry:n yhteiskuntavastuupäällikkö Timo Muurinen painottaa.
Elokuussa käynnistynyt K60 Klubi on tavoittanut jo lyhyessä ajassa kymmeniä toiminnasta innostuneita. Positiivisten kokemusten perusteella toiminta saa jatkoa myös kevätkaudella, eivätkä suunnitelmat pääty siihen.
– Jos ja kun lunastamme K60 Klubin kautta myös varttuneemman ikäryhmän luottamuksen, haluamme jatkaa ikäihmistoimintamme kehittämistä keskittyen juuri niihin toiminnan muotoihin, joilla on suurimmat hyvinvointivaikutukset. Jatkossa voisimme esimerkiksi tarjota ikäihmisille palvelua, joka mahdollistaa henkilökohtaisen ulkoilukaverin, Muurinen paljastaa.
Lisätietoja:
Timo Muurinen, yhteiskuntavastuupäällikkö, HJK ry
timo.muurinen@hjk.fi | 050 543 8082
Sara Salmi, vastuuohjaaja, HJK:n K60 Klubi
Tasja Salinviestinnän asiantuntija, HJK ryHJK ryPuh:0505348244tasja.salin@hjk.fi
