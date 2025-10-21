Puolangan Vaarinkankaan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus nähtäville (Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa)
Haarasuonkankaan Tuulipuisto Ky on toimittanut Kainuun ELY-keskukselle ympäristövaikutusten arviointiselostuksen (YVA-selostus) Puolangan Vaarinkankaan tuulivoimahankkeesta. Puolangan kunnan lounaisosaan sijoittuvalle hankealueelle ollaan suunnittelemassa enintään 12 voimalaa. Ympäristövaikutusten arviointiselostus on nähtävillä 1.12. saakka. Hankkeen yleisötilaisuus pidetään 11.11.2025 Puolankajärven koululla.
Vaarinkankaan tuulivoimahanke sijoittuu Puolangan kunnan lounaisosaan, Vaalan kuntarajalle. Hankealue sijaitsee noin 24 kilometriä Puolangan taajamasta lounaaseen ja noin 22 kilometriä Vaalan taajama-alueesta koilliseen. Tuulivoima-alueen pinta-ala on noin 2200 hehtaaria.
Hankealueelle suunnitellaan enintään 12 voimalaa, joiden kokonaiskorkeus enintään 300 metriä ja yksikköteho 6–14 MW. Ulkoisen sähkönsiirron vaihtoehtoina tarkastellaan kolmea vaihtoehtoa. Vaihtoehdoissa SVE1 ja SVE2 tuulivoimapuisto liitetään uudella 400 kilovoltin voimajohdolla Fingridin suunnittelemaan Nuojuankangas–Seitenoikea 400+110 kV -voimajohtoon. Voimajohtoreittivaihtoehdot SVE1 ja SVE2 sijoittuvat pääosin Puolangan kunnan alueelle. Sähkönsiirron reittivaihtoehdossa SVE3 tuulivoimapuisto liitetään viereisen Haarasuonkankaan tuulivoimahankkeen alueelle suunnitteilla olevalle uudelle sähköasemalle.
YVA-selostus liitteineen ja sitä koskeva kuulutus on nähtävillä mielipiteiden ja lausuntojen esittämistä varten hankkeen verkkosivulla osoitteessa: www.ymparisto.fi/vaarinkangastuulivoimaYVA ja hankkeen kuulemisaikana 22.10. –1.12.2025 Kainuun ELY-keskuksen aulapalvelussa sekä hankkeen todennäköisen vaikutusalueen kunnissa Puolangalla, Paltamossa ja Vaalassa.
Arviointiselostuksesta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne Kainuun ELY-keskukseen 1.12.2025 mennessä sähköpostitse kirjaamo.kainuu@ely-keskus.fi tai postitse: Kainuun ELY-keskus, PL 115, 87101 Kajaani. Viitteeksi KAIELY/ 241 /2023.
Hanketta, sen arviointiselostusta ja kaavaluonnosta käsittelevä yleisötilaisuus järjestetään tiistaina 11.11.2025 Puolankajärven koululla klo 17.00–19.00 (kahvitus klo 16.30), osoitteessa Koulukatu 2, 89200 Puolanka. Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etäyhteyksin. Linkki yleisötilaisuuteen lisätään hankkeen verkkosivulle www.ymparisto.fi/vaarinkangastuulivoimaYVA .
Yhteyshenkilöt
YVA-menettelyn yhteysviranomainen:
Kainuun Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus,
ympäristöasiantuntija Emma Keränen,
puh. 0295 027 626, emma.keranen@ely-keskus.fi
Hankevastaava:
Haarasuonkankaan Tuulipuisto Ky,
Tomi Mäkipelto, p. 050 370 4092, tomi.makipelto(at)pohjanvoima.fi ja
Pauli Maaninka, p. 050 527 5550, pauli.maaninka(at)taaleri.com
YVA-konsultti:
AFRY Finland Oy,
YVA-projektipäällikkö Tarja Ojala,
p. 044 347 5610, tarja.ojala@afry.com
Tietoja julkaisijasta
Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. Liikenteeseen ja infrastruktuuriin liittyvät palvelut Kainuun alueelle tarjoaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.
