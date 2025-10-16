Linda Sällström päättää historiallisen uransa – “On aika kiittää yhteisestä matkasta”
Maajoukkueen kaikkien aikojen ottelu- ja maaliennätyksiä hallussaan pitävä Linda Sällström ilmoitti pelaajauransa päättymisestä tiistaina Tammelan Stadionilla järjestetyssä lehdistötilaisuudessa.
Linda Sällström pelaa viimeistä kertaa kotiyleisön edessä tulevana perjantaina 24. lokakuuta Tampereen Tammelan Stadionilla, kun Helmarit kohtaa Tanskan Nations Leaguen nousukarsintaottelussa.
Sällström on 155 A-maaottelullaan ja 64 A-maaottelumaalillaan kaikkien aikojen eniten maaotteluita pelannut ja maaleja tehnyt suomalainen jalkapalloilija.
– Minulla oli nuorempana tavoitteena jättää jälkeni suomalaisen jalkapallon historiaan. Nyt olen melko varma siitä, että Suomen historian suurimmista jalkapalloilijoista puhuttaessa ei voida jättää minun nimeäni keskustelun ulkopuolelle, Sällström sanoo.
– Toivon, että mahdollisimman moni saapuu jakamaan tämän viimeisen hetken kanssani perjantaina. Tehdään siitä ikimuistoinen ilta yhdessä – meille kaikille.
Viimeisen maaottelunsa Sällström pelaa tiistaina 28. lokakuuta, kun Suomi ja Tanska kohtaavat Kööpenhaminassa nousukarsintojen ratkaisuottelussa.
Maajoukkueen lisäksi Sällström jättää jäähyväisensä seurajoukkuejalkapallolle kuluvan kauden päätteeksi. Viimeisen ottelun hän pelaa Vittsjö GIK:n riveissä Damallsvenskanin päätöskierroksella 16. marraskuuta.
UEFA Nations Leaguen nousukarsinnat käynnistyvät Helmareiden kotiottelulla Tampereella Tammelan Stadionilla perjantaina 24. lokakuuta kello 19.00. Jälkimmäinen ottelu pelataan Kööpenhaminassa Parkenilla tiistaina 28. lokakuuta kello 19.00 Suomen aikaa.
Otteluparin voittaja pelaa tulevissa MM-karsinnoissa A-liigassa ja varmistaa samalla paikan MM-jatkokarsinnoissa. Häviäjä pelaa MM-karsinnat B-liigassa.
Akkreditointi nousukarsintaotteluun Suomi – Tanska (24.10.) >>
Lisätiedot:
NAISTEN A-MAAJOUKKUE
Eveliina Parikka, tiedottaja
040 732 3708
eveliina.parikka@palloliitto.fi
SUOMEN PALLOLIITTO
Roope Kuisma, tiedottaja
040 729 8473
roope.kuisma@palloliitto.fi
