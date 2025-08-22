AV Music –pilottijakso päättyy – palvelu siirtyy osaksi musiikin lupapalveluita
Teosto ja Gramex käynnistivät kaksi vuotta sitten tuotantoyhtiöille suunnatun AV Music –pilotin, jonka tavoitteena oli helpottaa musiikinkäyttöä av-tuotannoissa. Pilotti päättyy joulukuussa ja vuoden 2026 alusta AV Music siirtyy osaksi Teoston yhteydessä toimivaa NCB:n palvelua.
Kahden toimintavuotensa aikana AV Music on palvellut lähes 250 erilaista av-tuotantoa kuten tv-ohjelmia, dokumentteja ja elokuvia. Palvelu on auttanut tuotantoyhtiöitä jakamalla tietoa ja yhdistämällä tuotantojen tekijät musiikkioikeuksien haltijoihin.
Palvelua käyttäneet tuotantoyhtiöt ovat olleet tyytyväisiä: yhdeltä luukulta tapahtuvan palvelun on koettu nopeuttavan sekä sujuvoittavan musiikkioikeuksien hankinnan prosessia sekä helpottavan tiedonsaantia.
“Kerätyn palautteen mukaan AV Musicin avulla olemme kyenneet edistämään av-tuotantojen ja musiikkioikeuksien haltijoiden yhteistyötä sekä kasvattamaan molemminpuolista ymmärrystä ja tietoisuutta musiikin käyttöön liittyvistä oikeuksista. Tätä yhteistyötä tarvitaan jatkossakin”, kertoo Teoston lisensointijohtaja Markus Kaarto.
Pilotti on osoittanut, että musiikille av-tuotannoissa on kysyntää. Siksi AV Music –palvelu integroidaan vuoden 2026 alusta lukien osaksi Teoston yhteydessä toimivaa NCB:n lupapalvelua. Tämä on tärkeä askel eteenpäin musiikin ja av-alan yhteistyössä.
“Tavoitteenamme on tehdä musiikin käytöstä av-tuotannoissa entistäkin sujuvampaa. Haluamme myös kannustaa tuotantoyhtiöitä valitsemaan pohjoismaisten oikeudenomistajien tekemää alkuperäismusiikkia – näin tuetaan paikallista osaamista ja rikastetaan audiovisuaalista sisältöä aidolla, korkealaatuisella musiikilla”, kertoo NCB:n tiiminvetäjä Ole Martini Mortensen.
Myös Gramex ja Teosto ovat sitoutuneet jatkamaan alueen palvelukehitystä. Pilottijakson opit viedään osaksi organisaatioiden palvelukehitystä ja esimerkiksi verkossa tapahtuvaa neuvontaa lisätään. Myös yhteistyö musiikkialan verkostoissa jatkuu.
“Meidän on pyrittävä jatkossakin tekemään prosesseista entistä helpompia sekä parannettava tiedonsaantia. Oikeudenomistajien on kiinnitettävä erityistä huomiota teosten oikeelliseen rekisteröintiin ja musiikin käytön aktiiviseen edistämiseen. Hyvä asiakaspalvelu ratkaisee jatkossakin, sillä monella on turhia ennakkoluuloja ja epäilyksiä musiikin käyttöön liittyen”, kertoo Gramexin avainasiakaspäällikkö Elmo Helokumpu.
Av-tuotannot voivat jatkossa olla yhteydessä NCB:n lupapalveluun verkkosivun www.avmusic.fi kautta.
