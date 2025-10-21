Chat-palvelut sujuvoittavat asiointia

Hyvinvointialueen chat-palvelut ovat olleet käytössä keväästä lähtien. Sairaanhoitajan chat on toistaiseksi vain tutkimusryhmään kuuluville, mutta muut chat-palvelut ovat avoinna kaikille asiakkaille. Sairaanhoitajan chat laajenee jokaisen käyttöön alkuvuodesta 2026.

Kesän jälkeen chattien käyttäjämäärissä on ollut hieman laskua. Syyskuun aikana sairaanhoitajan chatissa käytyjä keskusteluita oli 1230, kuntoutuksen chatissa 33, sosiaalihuollon chatissa 14 ja vaihteen chatissa 110. Tällä hetkellä chatteja käyttävät eniten 40–70 –vuotiaat naiset.

– Meillä olisi mahdollisuus palvella laajempaa käyttäjäjoukkoa eri ikä- ja asiakasryhmistä, hankekoordinaattori ja sairaanhoitaja Mari Montin avaa.

Montinin mukaan moni asiakkaista ei vielä ole löytänyt esimerkiksi kuntoutuksen chattia. Hän arvelee, että nimenä kuntoutus saattaa tuntua vieraalta, eikä tiedetä, että sieltä saa apua tuki- ja liikuntaelinvaivoihin.

– Kuntoutuksen chatissa vastaa fysioterapeutti, jolta voi kysyä esimerkiksi polvivaivoista tai niska-hartiaseudun kiputiloista, Montin tarkentaa.

Montin haluaa myös muistuttaa, että chattien käyttäminen on ilmaista. Kätevimmin chatteihin pääsee lataamalla ÖVPH-sovelluksen.

Käyttömukavuutta kehitetään

Koska palvelut ovat uusia, kehitetään niitä jatkuvasti saadun palautteen pohjalta. Suurimmaksi osaksi palaute on ollut positiivista. Chattaaminen on koettu helpoksi ja joustavaksi tavaksi hoitaa asioita. Keskimääräisesti chat-keskustelu kestää 22 minuuttia, mikä osoittaa, että ammattilaiset syventyvät asiakkaan tilanteeseen. Jonotusaika on tyypillisesti 6 minuuttia. Niin chatissa kuin puhelinpalveluissakin maanantaiaamut ovat viikon ruuhkaisin aika, mutta muuten jonotusajat ovat olleet lyhyitä.

Yksi konkreettinen uudistus on äänimerkki, joka ilmoittaa, kun ammattilainen on liittynyt keskusteluun.

– Asiakkaat kertoivat, että oma vuoro saattoi alkaa huomaamatta. Toivomme että äänimerkki auttaa tässä, ja tekee jonottamisesta selkeämpää, Montin kuvailee.

Näin autamme chateissa

Tutkimusryhmään kuuluvat asiakkaat, puolet Pohjanmaan asukkaista:

Sairaanhoitajan chat, ma–pe klo 8–14: Kiireelliset asiat kuten flunssaoireet, migreeni, ihottumat, lyhyet sairauslomat.

Kaikki asiakkaat: