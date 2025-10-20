Mediakutsu: Ilmarisen tulosinfo ja markkinanäkymät 24.10. klo 13

Miltä näyttää talouskasvu ensi vuotta kohden mentäessä? Mitä kertoo Ilmarisen suhdanneindeksi Suomen talous- ja työllisyystilanteesta? Tehdäänkö uusia eläkepäätöksiä aiempaa enemmän?

Syyskuussa Ilmarisessa aloittivat uusissa rooleissaan toimitusjohtaja Mikko Mursula ja sijoitusjohtaja Annika Ekman. Tule tutustumaan! Mursula kertoo infossa Ilmarisen tuloksesta ja Ekman analysoi talousnäkymiä sekä Suomessa että globaalisti. Tulosinfon avaa henkilöstö- ja viestintäjohtaja Sami Ärilä. Tilaisuudessa ja sen jälkeen on hyvin aikaa kysymyksille.

Lämpimästi tervetuloa!