Salibandyn nuorten maajoukkue Nyköpingin EFT-turnaukseen valittu

21.10.2025 14:15:07 EEST | Suomen Salibandyliitto ry | Tiedote

Suomen U19-miesten maajoukkue 7. – 9. marraskuuta Ruotsin Nyköpingissä pelattavaan EFT-turnaukseen on nimetty. Ruotsiin matkustaa kaksi maalivahtia sekä 18 kenttäpelaajaa, ja ryhmästä kahdeksan pelaajaa pukee Suomi-paidan ylleen ensi kertaa U19-maajoukkueessa.

Päävalmentaja Jussi Huovinen kertoo, että ryhmää on tietoisesti uudistettu sitten edellisen tapahtuman, joka oli syyskuun tuplamaaottelu Ruotsia vastaan.
– Matkamme on vasta alussa, ja haluamme nähdä paljon pelaajia ja sen, miten he pystyvät toteuttamaan kansainvälisen pelin vaatimia asioita. Mukana on paljon uusia pelureita, ja ollaan pitkälti vielä sopeutumisen äärellä. Haluamme nähdä, miten pelaajat oppivat pelaamaan vähän erilaista peliä, jossa paine tulee nopeammin ja kamppaillaan enemmän ja kovemmin. Kaikkiaan olen erittäin tyytyväinen nyt valittuun joukkueeseen, päävalmentaja tiivistää.

Ensimmäinen tavoite tulevassa EFT-turnauksessa liittyy edelleen joukkueena toimimiseen ja sen olemukseen.
– Joukkueen arvoja standardeja pohditaan yhdessä edelleen, ja niiden osalta ei viime tapahtumassa tullut vielä valmista. Tavoite on, että meille kaikille selviää, millainen joukkue haluamme tulevaisuudessa olla, Jussi Huovinen kertoo.
– Pelillisesti haluamme suhteessa viime tapahtumaan päästä kiinni etenkin hyökkäyspelaamiseen, mutta isossa kuvassa käydään kyllä edelleen läpi myös puolustamista.

Suomen ottelut Nyköpingin EFT-turnauksessa:

Pe 7.11.

Klo 11.00 Suomi–Tshekki (U19-miehet)
Klo 14.00 Suomi–Tshekki (miehet)

La 8.11.

Klo 14.00 Ruotsi–Suomi (U19-miehet)
Klo 17.00 Ruotsi–Suomi (miehet)

Su 9.11.

Klo 10.30 Sveitsi–Suomi (U19-miehet)
Klo 13.00 Sveitsi–Suomi (miehet)

Suomen joukkue

Maalivahdit seura kasvattajaseura o m s yht.
Vilho Mäkelä 2008 Classic SC Urbans 2 0 0 0
Atte Virtanen 2008 Tikkurilan Tiikerit SB Vantaa 0 0 0 0
Kenttäpelaajat
Elias Gebremedhin 2008 OLS OLS 2 0 1 1
Tuomo Karjalainen 2008 Josba Lehmo Balls-96 0 0 0 0
Julius Keskinen 2008 Classic Classic 1 0 0 0
Martti Kitinoja 2008 SPV Konnat 2 1 0 1
Samu Kovanen 2008 EräViikingit SSV 2 0 1 1
Topias Kärkkäinen 2008 EräViikingit Tikkurilan Tiikerit 2 0 0 0
Aimo Laitila 2008 Classic Vesilahden Visa 1 0 0 0
Justus Luostarinen 2008 Blackbirds United Pyhtään Yritys 2 3 2 5
Niilo Lännistö 2008 Rauman SalBa UHV Bulls 2 0 0 0
Tatu Meltola 2009 Sundsvall FBC (SWE) SCH 0 0 0 0
Eemeli Naava 2008 Mlada Boleslav (CZE) Tapanilan Erä 2 1 1 2
Viljo Pelkonen 2009 Welhot Welhot 0 0 0 0
Rasmus Ristimäki 2009 Nokian KrP Classic 0 0 0 0
Jose Saarainen 2009 Nokian KRP SBS Hamina 0 0 0 0
Roni Tammi 2008 EräViikingit Tikkurilan Tiikerit 0 0 0 0
Aatu Venäläinen 2008 Classic Welhot 2 1 0 1
Tuukka Virtanen 2008 Tikkurilan Tiikerit Tikkurilan Tiikerit 2 0 0 0
Vihtori Vähä-Jaakkola 2008 Classic PunKu 0 0 0 0
Jussi Huovinen päävalmentaja
Miro Mäkelä valmentaja
Janne Krankka valmentaja
Jori Järvenpää maalivahtivalmentaja
Ilona Huovinen fysio
Joni Sundström fysio
Stefan Korhonen joukkueenjohtaja

Yhteyshenkilöt

Salibandy on yksi Suomen suurimmista urheilulajeista. Haluamme luoda liikettä, joka synnyttää elämyksiä, hyvinvointia ja menestystä. Salibandyllä ja sählyllä on Suomessa yhteensä noin 400 000 harrastajaa. Rekisteröityneitä pelaajia ja harrastajia on yli 50 000.

