Salibandyn nuorten maajoukkue Nyköpingin EFT-turnaukseen valittu

Päävalmentaja Jussi Huovinen kertoo, että ryhmää on tietoisesti uudistettu sitten edellisen tapahtuman, joka oli syyskuun tuplamaaottelu Ruotsia vastaan.

– Matkamme on vasta alussa, ja haluamme nähdä paljon pelaajia ja sen, miten he pystyvät toteuttamaan kansainvälisen pelin vaatimia asioita. Mukana on paljon uusia pelureita, ja ollaan pitkälti vielä sopeutumisen äärellä. Haluamme nähdä, miten pelaajat oppivat pelaamaan vähän erilaista peliä, jossa paine tulee nopeammin ja kamppaillaan enemmän ja kovemmin. Kaikkiaan olen erittäin tyytyväinen nyt valittuun joukkueeseen, päävalmentaja tiivistää.

Ensimmäinen tavoite tulevassa EFT-turnauksessa liittyy edelleen joukkueena toimimiseen ja sen olemukseen.

– Joukkueen arvoja standardeja pohditaan yhdessä edelleen, ja niiden osalta ei viime tapahtumassa tullut vielä valmista. Tavoite on, että meille kaikille selviää, millainen joukkue haluamme tulevaisuudessa olla, Jussi Huovinen kertoo.

– Pelillisesti haluamme suhteessa viime tapahtumaan päästä kiinni etenkin hyökkäyspelaamiseen, mutta isossa kuvassa käydään kyllä edelleen läpi myös puolustamista.

Suomen ottelut Nyköpingin EFT-turnauksessa:

Pe 7.11.

Klo 11.00 Suomi–Tshekki (U19-miehet)

Klo 14.00 Suomi–Tshekki (miehet)

La 8.11.

Klo 14.00 Ruotsi–Suomi (U19-miehet)

Klo 17.00 Ruotsi–Suomi (miehet)

Su 9.11.

Klo 10.30 Sveitsi–Suomi (U19-miehet)

Klo 13.00 Sveitsi–Suomi (miehet)

Suomen joukkue