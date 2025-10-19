Salibandyn nuorten maajoukkue Nyköpingin EFT-turnaukseen valittu
Suomen U19-miesten maajoukkue 7. – 9. marraskuuta Ruotsin Nyköpingissä pelattavaan EFT-turnaukseen on nimetty. Ruotsiin matkustaa kaksi maalivahtia sekä 18 kenttäpelaajaa, ja ryhmästä kahdeksan pelaajaa pukee Suomi-paidan ylleen ensi kertaa U19-maajoukkueessa.
Päävalmentaja Jussi Huovinen kertoo, että ryhmää on tietoisesti uudistettu sitten edellisen tapahtuman, joka oli syyskuun tuplamaaottelu Ruotsia vastaan.
– Matkamme on vasta alussa, ja haluamme nähdä paljon pelaajia ja sen, miten he pystyvät toteuttamaan kansainvälisen pelin vaatimia asioita. Mukana on paljon uusia pelureita, ja ollaan pitkälti vielä sopeutumisen äärellä. Haluamme nähdä, miten pelaajat oppivat pelaamaan vähän erilaista peliä, jossa paine tulee nopeammin ja kamppaillaan enemmän ja kovemmin. Kaikkiaan olen erittäin tyytyväinen nyt valittuun joukkueeseen, päävalmentaja tiivistää.
Ensimmäinen tavoite tulevassa EFT-turnauksessa liittyy edelleen joukkueena toimimiseen ja sen olemukseen.
– Joukkueen arvoja standardeja pohditaan yhdessä edelleen, ja niiden osalta ei viime tapahtumassa tullut vielä valmista. Tavoite on, että meille kaikille selviää, millainen joukkue haluamme tulevaisuudessa olla, Jussi Huovinen kertoo.
– Pelillisesti haluamme suhteessa viime tapahtumaan päästä kiinni etenkin hyökkäyspelaamiseen, mutta isossa kuvassa käydään kyllä edelleen läpi myös puolustamista.
Suomen ottelut Nyköpingin EFT-turnauksessa:
Pe 7.11.
Klo 11.00 Suomi–Tshekki (U19-miehet)
Klo 14.00 Suomi–Tshekki (miehet)
La 8.11.
Klo 14.00 Ruotsi–Suomi (U19-miehet)
Klo 17.00 Ruotsi–Suomi (miehet)
Su 9.11.
Klo 10.30 Sveitsi–Suomi (U19-miehet)
Klo 13.00 Sveitsi–Suomi (miehet)
Suomen joukkue
|Maalivahdit
|seura
|kasvattajaseura
|o
|m
|s
|yht.
|Vilho Mäkelä
|2008
|Classic
|SC Urbans
|2
|0
|0
|0
|Atte Virtanen
|2008
|Tikkurilan Tiikerit
|SB Vantaa
|0
|0
|0
|0
|Kenttäpelaajat
|Elias Gebremedhin
|2008
|OLS
|OLS
|2
|0
|1
|1
|Tuomo Karjalainen
|2008
|Josba
|Lehmo Balls-96
|0
|0
|0
|0
|Julius Keskinen
|2008
|Classic
|Classic
|1
|0
|0
|0
|Martti Kitinoja
|2008
|SPV
|Konnat
|2
|1
|0
|1
|Samu Kovanen
|2008
|EräViikingit
|SSV
|2
|0
|1
|1
|Topias Kärkkäinen
|2008
|EräViikingit
|Tikkurilan Tiikerit
|2
|0
|0
|0
|Aimo Laitila
|2008
|Classic
|Vesilahden Visa
|1
|0
|0
|0
|Justus Luostarinen
|2008
|Blackbirds United
|Pyhtään Yritys
|2
|3
|2
|5
|Niilo Lännistö
|2008
|Rauman SalBa
|UHV Bulls
|2
|0
|0
|0
|Tatu Meltola
|2009
|Sundsvall FBC (SWE)
|SCH
|0
|0
|0
|0
|Eemeli Naava
|2008
|Mlada Boleslav (CZE)
|Tapanilan Erä
|2
|1
|1
|2
|Viljo Pelkonen
|2009
|Welhot
|Welhot
|0
|0
|0
|0
|Rasmus Ristimäki
|2009
|Nokian KrP
|Classic
|0
|0
|0
|0
|Jose Saarainen
|2009
|Nokian KRP
|SBS Hamina
|0
|0
|0
|0
|Roni Tammi
|2008
|EräViikingit
|Tikkurilan Tiikerit
|0
|0
|0
|0
|Aatu Venäläinen
|2008
|Classic
|Welhot
|2
|1
|0
|1
|Tuukka Virtanen
|2008
|Tikkurilan Tiikerit
|Tikkurilan Tiikerit
|2
|0
|0
|0
|Vihtori Vähä-Jaakkola
|2008
|Classic
|PunKu
|0
|0
|0
|0
|Jussi Huovinen
|päävalmentaja
|Miro Mäkelä
|valmentaja
|Janne Krankka
|valmentaja
|Jori Järvenpää
|maalivahtivalmentaja
|Ilona Huovinen
|fysio
|Joni Sundström
|fysio
|Stefan Korhonen
|joukkueenjohtaja
Yhteyshenkilöt
Jussi OjalaViestintäjohtajaPuh:040 777 4831jussi.ojala@salibandy.fi
Tietoja julkaisijasta
Salibandy on yksi Suomen suurimmista urheilulajeista. Haluamme luoda liikettä, joka synnyttää elämyksiä, hyvinvointia ja menestystä. Salibandyllä ja sählyllä on Suomessa yhteensä noin 400 000 harrastajaa. Rekisteröityneitä pelaajia ja harrastajia on yli 50 000.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Salibandyliitto ry
Naisille kolmaskin EFT-tappio ja turnauksen jumbosija19.10.2025 19:52:47 EEST | Tiedote
Suomen naisten salibandymaajoukkue hävisi ensi kertaa kaikki perinteisen EFT-turnauksen kolme otteluaan, kun Ruotsi oli sunnuntain päätösottelussa vahvempi lukemin 9-5. Ruotsi oli johtanut ottelua sen puolivälissä jo 6-0.
Salibandynaisten alavire jatkuu – nyt tuli tappio Sveitsille18.10.2025 22:12:53 EEST | Tiedote
Suomen salibandynaisten alavire EFT-turnauksessa Sveitsin Churissa jatkui tänäänkin, kun Sveitsi oli parempi maalein 5-1. Eilen Suomi oli hävinnyt avauksessaan Tshekille ja Sveitsi voittanut omassaan Ruotsin.
Kaupiton Suomi kompastui EFT-avauksessaan – Tshekki pitkästä aikaa parempi17.10.2025 16:12:20 EEST | Tiedote
Suomen naisten salibandymaajoukkue avasi EFT-turnauksen Sveitsin Churissa rumalla tappiolla, kun Tshekki oli parempi peräti lukemin 7-2. Suomi oli hävinnyt Tshekille edellisen kerran syyskuussa 2019 voittaen sen jälkeen 14 perättäistä keskinäistä kohtaamista.
Nais- ja tyttömaajoukkueiden superviikko on alkanut – katso suorana SalibandyTV:stä13.10.2025 16:16:50 EEST | Tiedote
On alkanut naisten ja tyttöjen maajoukkueiden superviikko! Tiistaista torstaihin nautitaan U17-tyttöjen Eerikkilän leirin keskinäisistä otteluista, ja viikonloppuna taistelevat Suomen naiset ja U19-naiset EFT-turnauksessa Churissa Sveitsissä.
Uusi tutkimus selvittää salibandypelaajien vammariskejä ja hyvinvointia – mukana koko F-liiga13.10.2025 07:05:00 EEST | Tiedote
Tällä pelikaudella käynnistyvä tutkimus kartoittaa kattavasti naisten ja miesten F-liigan pelaajien terveyttä ja hyvinvointia. Tutkimus tuottaa uutta tietoa salibandyyn liittyvistä vammoista, terveysriskeistä ja psyykkisestä kuormituksesta – tietoa, jota voidaan hyödyntää myös muissa urheilulajeissa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme