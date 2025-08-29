Lähes 100 keskustelua, yli 1000 keskustelijaa ja kaikkien yhteiset metsät: Suomeen kaivataan jaettua visiota metsien tulevaisuudesta

Koneen Säätiön Metsän puolella -aloite ja Dialogiakatemia järjestivät keväällä 2025 Suuren Metsädialogipäivän, jonka aikana lähes tuhat ihmistä osallistui keskusteluun metsien merkityksestä ja tulevaisuudesta. ”Törmäsin tällaiseen termiin kuin tulevaisuuden perintö, joka oli mun mielestä tosi kaunis. Meillä täytyy olla jotain päämääriä, mihin me tähdätään, että mitä me ainakin halutaan säästää ja sitten rakentaa sitä polkua sinne”, kiteytti erääseen keskusteluun osallistunut henkilö.

Keskusteluissa esiin nousseet yleisimmät teemat on koottu tänään julkaistuun yhteenvetoraporttiin. Mukana ovat myös syksyllä 2024 järjestettyjen Luottamuksellisten metsädialogien muistiinpanot. Yhteenvedon tavoitteena on ollut saada keskustelujen sisältö tiivistettyä niin, että jokaisesta keskustelusta olisi jotakin tunnistettavaa mukana.

Suuren metsädialogipäivän aikana lukuisat erilaiset toimijat järjestivät kymmeniä keskusteluita, kymmenillä eri paikkakunnilla. Mukana oli niin metsäalan ammattilaisia, tutkijoita, taiteilijoita ja yrittäjiä kuin koululaisia ja eläkeläisiä.

“Keskustelujen osallistujien moninaisuus mahdollisti sen, että yhteenvedossa on voitu esittää metsiin liittyvien arvojen todellinen kirjo”, toteaa Dialogiakatemian johtaja ja yhteenvetoraportin analyysiä koostanut Janne Kareinen. Analyysin mukaan moni kokee, että nykyinen metsäkeskustelu typistää näkökulmat metsätalouden ja luonnonsuojelun vastakkainasetteluksi.

Dialogeissa korostui se, että vastakkainasettelun rinnalla metsiin liittyy paljon yhteisiä kokemuksia esimerkiksi luovuuden innoittajana, kauneuden esiintymänä ja yhteenkuuluvuuden symbolina. Ympäristön muuttuessa, metsänomistajien sukupolvien vaihtuessa ja metsissä vietetyn ajan vähentyessä suomalaisten suhteet metsiin ovat murroksessa, jonka lopputulemasta ei ole tietoa.

Muutosten keskellä keskusteluissa on havaittavissa kaipuuta yhteiselle suunnalle. Yksi Suuren metsädialogipäivän yhteenvetoraportin keskeisistä johtopäätöksistä on, että keskusteluun toivotaan tutkittuun tietoon perustuvaa yhteistä tulevaisuuskuvaa, jossa sovitetaan yhteen ekologiset, taloudelliset ja sosiaaliset näkökulmat.

Seuraavaksi Metsän puolella ja Dialogiakatemia työstävät dialogien ja yhteenvetoraportin aineiston pohjalta metsien tulevaisuustarinoita. Tarinat tarjoavat vaihtoehtoisia polkuja siitä, miten rakennamme metsien tulevaisuutta tulevina vuosikymmeninä.

“On selvää, että kansallista tahtotilaa ei voi muodostaa suljetuissa kabineteissa. Tarvitaan laajoja, osallistavia prosesseja, joissa mahdollisimman monella on mahdollisuus tulla kuulluksi”, sanoo Metsän puolella -aloitteen muutosjohtaja Mari Pantsar. Näin metsäkeskustelusta voidaan rakentaa aiempaa avoimempi ja rakentavampi, ja Suomi voi löytää yhteisen suunnan metsiensä tulevaisuudelle.