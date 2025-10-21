Uusilla EU:n ajokorttisäännöillä parannetaan liikenneturvallisuutta

Ajokortti voimassa 15 vuotta

Ainakin kahden vuoden koeaika uusille kuljettajille

Uusi digitaalinen ajokortti voi korvata fyysisen ajokortin

Ajokielto on voimassa myös ulkomailla

Euroopan parlamentti vahvisti tiistaina EU:n ajokorttisääntöjen päivityksen, josta sovittiin jo alustavasti jäsenmaita edustavan neuvoston kanssa. Tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia. EU:n teillä kuolee joka vuosi lähes 20 000 ihmistä.

Uudet koulutusvaatimukset

Ajokortin saamiseksi kuljettajan on nyt osoitettava, että hän on tietoinen kuolleisiin kulmiin liittyvistä riskeistä, kuljettajaa avustavista järjestelmistä, ovien turvallisesta avaamisesta sekä riskeistä, joita aiheutuu puhelimen käytöstä ajaessa. Meppien vaatimusten seurauksena uusissa koulutus- ja testausvaatimuksissa painotetaan entistä enemmän kuljettajien tietoisuutta jalankulkijoista, lapsista, pyöräilijöistä ja muista haavoittuvista tienkäyttäjistä.

Voimassaolo ja terveystarkastukset

Moottoripyörän ja henkilöauton ajokorttien voimassaoloaika on jatkossa 15 vuotta, mutta jäsenmaat voivat lyhentää voimassaoloajan kymmeneen vuoteen, jos ajokorttia käytetään kansallisena henkilöllisyystodistuksena. Kuorma-auton ja linja-auton ajokorttien voimassaoloaika tulee olemaan viisi vuotta. EU-maat voivat lyhentää 65-vuotiaiden tai vanhempien kuljettajien ajokorttien voimassaoloaikaa, jotta heidät voidaan uusimisen yhteydessä velvoittaa käymään lääkärintarkastuksissa tai kertauskursseilla.

Ennen kuin kuljettaja voi hankkia ensimmäisen ajokortin tai uusia ajokorttinsa, hänen on läpäistävä lääkärintarkastus, jossa tarkistetaan muun muassa näkö sekä sydän- ja verisuoniterveys. Jäsenmaat voivat halutessaan päättää korvata autoilijoiden ja moottoripyöräilijöiden lääkärintarkastukset itsearviointilomakkeilla tai muilla arviointijärjestelmillä.

Uudet ja opettajan kanssa ajavat kuljettajat

EU:n säännöissä asetetaan ensimmäistä kertaa vähintään kahden vuoden koeaika kokemattomille kuljettajille. Näihin kuljettajiin sovelletaan tiukempia sääntöjä ja seuraamuksia, jos he ajavat alkoholin vaikutuksen alaisina eivätkä käytä turvavöitä tai lasten turvajärjestelmiä.

Lisäksi 17-vuotiaat voivat hankkia ajokortin (B-kortti), mutta heidän on ajettava kokeneen kuljettajan seurassa, kunnes he täyttävät 18 vuotta.

Uusilla säännöillä halutaan lieventää ammattikuljettajapulaa. Siksi 18-vuotiaat voivat hankkia kuorma-autokortin (C-kortti) ja 21-vuotiaat linja-autokortin (D-kortti), jos heillä on ammattipätevyystodistus. Muussa tapauksessa näiden ajoneuvojen ajamisen ikärajat ovat 21 ja 24 vuotta.

Mobiiliajokortti

Uusien sääntöjen mukaan matkapuhelimella käytettävä digitaalinen ajokortti otetaan asteittain käyttöön EU:n pääasiallisena ajokorttimuotona. Mepit varmistivat kuitenkin, että kuljettajilla on oikeus anoa fyysistä ajokorttia, joka on myönnettävä ilman aiheetonta viivytystä ja yleensä kolmen viikon kuluessa.

Ajokiellot

Huolimattomaan ajamiseen ulkomailla on tarkoitus puuttua siten, että ajokortin myöntäneelle EU‑maalle ilmoitetaan, jos ajokortti on otettu pois, peruutettu määräaikaisesti tai jos sitä on rajoitettu toisessa EU-maassa. Näin varmistetaan, että seuraamukset ovat voimassa kaikkialla EU-alueella. Kansallisten viranomaisten on ilmoitettava toisilleen ilman aiheetonta viivytystä päätöksistä, jotka koskevat vakavimpien liikennerikkomusten vuoksi määrättyjä ajokieltoja. Vakavia liikennerikkomuksia ovat muun muassa rattijuopumus tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena ajaminen, osallisuus kuolemaan johtaneessa liikenneonnettomuudessa tai ylinopeus (esim. 50 km/h yli nopeusrajoituksen).

Kommentit

Ajokortteja koskevan mietinnön esittelijä Jutta Paulus (Vihreät, DE) sanoi: ”Uusi ajokorttidirektiivi tuo digitaalisen ajokortin käyttöön vuoteen 2030 mennessä niin, että kansalaiset saavat valita sovelluksessa olevan kortin ja fyysisen kortin väliltä. Jatkossa myös ajo-opetukseen sisältyy jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden parempi huomioiminen. Vapaaehtoiset (mm. vapaapalokunnat) voivat helpommin ajaa hätäajoneuvoja, ja kuljetusalasta tulee houkuttelevampi, kun sääntöjä koulutuksesta ja pätevyyden tunnistamisesta päivitetään. Nämä asiat tuovat konkreettista hyötyä kansalaisille eri puolilla Eurooppaa.”

Ajokieltoja koskevan mietinnön esittelijä Matteo Ricci (S&D, IT) korosti: ”Tänään otimme tärkeän askeleen kohti liikenneturvallisuuden parantamista. Tämä laki tekee ajokieltosäännöistä selkeämpiä ja nopeammin toimeenpantavia, mikä suojelee kaikkia ihmisiä, myös vastuullisia kuljettajia. Kun sääntöjä valvotaan ja toimeenpannaan paremmin, onnettomuuksilta vältytään ja ihmishenkiä säästyy.”

Seuraavaksi

Uudet säännöt tulevat voimaan 20 päivää sen jälkeen, kun ne on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä. EU-mailla on kolme vuotta aikaa saattaa nämä uudet säännökset osaksi kansallista lainsäädäntöä ja lisäksi vuosi aikaa valmistautua niiden täytäntöönpanoon.

Taustaa

Tarkistetut EU:n ajokorttisäännöt ovat osa komission maaliskuussa 2023 esittämää tieliikenneturvallisuuspakettia. Tavoitteena on parantaa kaikkien tienkäyttäjien turvallisuutta ja vähentää EU:n tieliikennekuolemat mahdollisimman lähelle nollaa vuoteen 2050 mennessä (Vision Zero -lähestymistapa).

