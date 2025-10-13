Helsingin Kirjamessuille saapuvan Alex Schulmanin romaani 17. kesäkuuta on ylistetty kirja perheestä, kipeistä muistoista ja totuuden löytämisestä

Vidar on irtisanottu opettajan työstään välikohtauksen vuoksi. Samaan aikaan hän löytää perheensä vanhan kesäasunnon puhelinnumeron. Hän soittaa numeroon huvikseen, mutta puheluun vastaakin hänen kauan sitten kuollut isänsä.

Vidar on soittanut kesäkuun 17. päivään vuonna 1986. Hän soittaa lapsuutensa hetkeen puhelun yhä uudestaan ja uudestaan. Hänen on selvitettävä, mitä tuona kesäisenä päivänä tapahtui.

Totuudenkaipuu saa Vidarin ylittämään rajan toisensa jälkeen. Ja kun silmukka Vidarin ympärillä kiristyy, syöksyy tarina taiturimaisesti kohti kipeimpiä perhesalaisuuksia.

Alex Schulman on ruotsalainen kirjailija ja toimittaja. Hän on julkaissut viisi perhesuhteita käsittelevää teosta, joista Unohda minut, Polta nämä kirjeet ja Eloonjääneet ovat olleet arvostelu- ja myyntimenestyksiä myös Suomessa. Schulman vetää kirjailija Sigge Eklundin kanssa suosittua podcastia.

17. kesäkuuta on juuri ilmestynyt. Sen on suomentanut Jaana Nikula. Äänikirjan lukee Kuisma Eskola.

Alex Schulman esiintyy Helsingin Kirjamessuilla lauantaina 25.10.2025:

Klo 12.00–12.30 Fiskehamnen

Klo 16.00–16.30 Senaatintori-lava

Klo 16.30–17.00 Otavan osasto

Klo 17.00 Signeeraus Otavan osastolla

