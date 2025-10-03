K-Pop Demon Hunters on syksyn suurin ilmiö – Supersuositun leffan maailma nyt myös kirjoina!
Netflixin kaikkien aikojen katsotuin elokuva K-Pop Demon Hunters on hurmannut lapset ja aikuiset ympäri maailman. Kuvitteellisesta k-pop-bändi HUNTER/X:stä kertova elokuva näkyy suoratoistopalvelun ohella myös esimerkiksi Billboardin listoilla, vaatteissa, pehmoleluissa sekä nyt myös Kariston kustantamissa kirjoissa.
Joko K-Pop Demon Hunters on tuttu? Kuvitteellisesta k-pop-bändi HUNTER/X:stä kertova elokuva on Netflixin kaikkien aikojen katsotuin elokuva ja ilmiö, jolta erityisesti kouluikäisten lasten vanhempien on voinut olla tänä syksynä vaikea välttyä.
Elokuvan hahmoihin ja maailmaan perustuvat fanituotteet kuten Funko Popit, Derpy-plushit, cosplay-valotikut ja jopa leffabrändätyt nuudelit myyvät loppuun Netflix Shopissa ja Amazonissa.
Nyt luvassa iloisia uutisia kaikille suomalaisille K-Pop Demon Hunters -faneille: Karisto julkaisee leffan maailmasta ammentavan puuhakirjan jo marraskuussa ja aloittaa nuorille suunnatun K-pop-akatemia-kirjasarjan alkuvuodesta 2026.
6.11. ilmestyvä The Unofficial KPop Demon Hunters -puuhakirja takaa lisää fanitietämystä kaikille k-pop-faneille. Kirjan tehtävissä voi testata tietonsa visassa, pelata tyrmäysbingoa ja täydentää ristikoita, joiden avulla saa tietää mielenkiintoisia tarinoita loistavista demoninmetsästäjistä.
Tuleva kirjasarja puolestaan tulee olemaan koukuttava yhdistelmä k-popin säihkettä, demonien varjoja ja nuorten unelmia.
Historiaa tekevä K-Pop Demon Hunters
HUNTER/X-bändin musiikilla on tehty lyhyessä ajassa historiaa: neljä elokuvan kappaletta nousi yhtä aikaa Billboard Hot 100 -listan TOP 10:een, ja Golden ylsi sijalle 1.
Fiktiivinen bändi on esiintynyt livenä muun muassa SNL:ssä ja Jimmy Fallon Show’ssa, ja fanit jonottavat keikoille kuin oikeiden idolien konsertteihin.
Ilmiö näkyy myös Koreassa, jossa Everland-teemapuistoon on avattu K-Pop Demon Hunters -teema-alue, ja fanit järjestävät cosplay-kierroksia elokuvan maisemissa. Sosiaalinen media on täynnä TikTok-haasteita, fanitaidetta ja tanssivideoita.
K-Pop Demon Huntersin maailma laajenee vauhdilla: Netflix ja Sony suunnittelevat leffasta trilogian lisäksi lyhytelokuvaa, TV-sarjaa, live action -versiota ja musikaalia.
