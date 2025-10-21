Arviointiryhmä antoi terveydenhuoltoa koskevan toimenpide-ehdotuksen

Arviointiryhmä antoi toimenpide-ehdotuksena, että

hyvinvointialue purkaa pikaisesti erikoisairaanhoidon ja perusterveydenhuollon väliset päällekkäisyydet omassa palvelutuotannossaan sekä varmistaa sujuvat hoito- ja palveluketjut erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden välillä.

hyvinvointialue keskittyy erikoissairaanhoidon palvelutuotannossa ensisijaisesti vastaamaan väestönsä keskussairaalatasoiseen vaativaan erikoissairaanhoitoon, ja luopuu sellaisista erikoissairaanhoidon tehtävistä, jotka ovat harvinaisia ja/tai edellyttävät erityisiä tiloja, laitteita ja osaamista, ja ovat siten järkevintä toteuttaa yliopistollisissa sairaaloissa

hyvinvointialue sitoutuu tiiviiseen yhteistyöhön erikoissairaanhoidossa Itä-Suomen yhteistyöalueen muiden hyvinvointialueiden ja Kuopion yliopistollisen sairaalan kanssa toiminnallisten ja taloudellisten hyötyjen varmistamiseksi.

Lisäksi arviointiryhmä kannustaa hyvinvointialuetta kehittämään ja lisäämään digitaalisia palveluita, ammattilaisten välisiä sähköisiä konsultaatioita ja digitaalisesti toteutettua yhteistyötä eri sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnoissaan.

Lisäksi arviointiryhmä katsoo, että alueen tulee mahdollisimman nopeasti irtautua sellaisista kustannusvastuista, jotka eivät sellaisinaan kuulu hyvinvointialueen lakisääteisiin tehtäviin. Esimerkkinä tällaisista kustannuksista arviointiryhmä nostaa esille esimerkiksi sote-järjestämislain velvoitteita raskaamman ja kattavamman TKKI- toiminnan terveydenhuollon palveluissa.

Arviointiryhmä korostaa edelleen, että hyvinvointialueen palvelujen sopeuttaminen käytettävissä olevan rahoituksen tasoon on välttämätöntä ja että sopeuttamistoimista tulee päättää ja ne tulee toimeenpanna mahdollisimman nopeasti. Taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi arviointiryhmä korostaa sitä, että arviointiryhmän aiemmin antama, palveluverkkoon liittyvä toimenpide-ehdotus viedään päätöksentekoon ja toimeenpannaan kokonaisuudessaan siten, että saavutetaan vähintään tavoitellut, 18,6 miljoonan euron kustannussäästöt.

Arviointimenettelyn tavoitteena on se, että hyvinvointialue löytää kestävät ratkaisut palveluiden ja talouden yhteensovittamiseen. Arviointiryhmän puheenjohtajana toimii LKT Jaakko Herrala ja jäseninä ovat hyvinvointialuejohtaja Jan Tollet (Keski-Suomen hyvinvointialue), hallitusneuvos Minna-Marja Jokinen (valtiovarainministeriö), johtaja Kirsi Kaikko (sosiaali- ja terveysministeriö) ja strategia- ja ohjausyksikön johtaja Tiina Snellman (sisäministeriö). Pysyvinä asiantuntijoina ovat aluehallituksen puheenjohtaja Maria Kaisa Aula, sosiaali- ja terveyspalvelujen toimialajohtaja Kati Kallimo ja konsernipalveluiden toimialajohtaja Lasse Leppä Keski-Suomen hyvinvointialueelta.

