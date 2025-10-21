Arviointiryhmä antoi terveydenhuoltoa koskevan toimenpide-ehdotuksen
Arviointiryhmä käsitteli kokouksessaan 20.10. Keski-Suomen hyvinvointialueen terveydenhuollon palveluita. Arviointiryhmä näkee, että Keski-Suomen hyvinvointialueen terveydenhuollon palveluissa voidaan kustannuksia alentaa ilman, että se vaikuttaisi yhdenvertaisten ja lainmukaisten palveluiden saatavuuteen alueella. Arviointiryhmä toteaa myös, että hyvinvointialueen tulee kiinnittää huomiota lainsäädännön mukaiseen erikoissairaanhoidon työnjakoon suhteessa muihin hyvinvointialueisiin.
Arviointiryhmä antoi toimenpide-ehdotuksena, että
- hyvinvointialue purkaa pikaisesti erikoisairaanhoidon ja perusterveydenhuollon väliset päällekkäisyydet omassa palvelutuotannossaan sekä varmistaa sujuvat hoito- ja palveluketjut erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden välillä.
- hyvinvointialue keskittyy erikoissairaanhoidon palvelutuotannossa ensisijaisesti vastaamaan väestönsä keskussairaalatasoiseen vaativaan erikoissairaanhoitoon, ja luopuu sellaisista erikoissairaanhoidon tehtävistä, jotka ovat harvinaisia ja/tai edellyttävät erityisiä tiloja, laitteita ja osaamista, ja ovat siten järkevintä toteuttaa yliopistollisissa sairaaloissa
- hyvinvointialue sitoutuu tiiviiseen yhteistyöhön erikoissairaanhoidossa Itä-Suomen yhteistyöalueen muiden hyvinvointialueiden ja Kuopion yliopistollisen sairaalan kanssa toiminnallisten ja taloudellisten hyötyjen varmistamiseksi.
Lisäksi arviointiryhmä kannustaa hyvinvointialuetta kehittämään ja lisäämään digitaalisia palveluita, ammattilaisten välisiä sähköisiä konsultaatioita ja digitaalisesti toteutettua yhteistyötä eri sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnoissaan.
Lisäksi arviointiryhmä katsoo, että alueen tulee mahdollisimman nopeasti irtautua sellaisista kustannusvastuista, jotka eivät sellaisinaan kuulu hyvinvointialueen lakisääteisiin tehtäviin. Esimerkkinä tällaisista kustannuksista arviointiryhmä nostaa esille esimerkiksi sote-järjestämislain velvoitteita raskaamman ja kattavamman TKKI- toiminnan terveydenhuollon palveluissa.
Arviointiryhmä korostaa edelleen, että hyvinvointialueen palvelujen sopeuttaminen käytettävissä olevan rahoituksen tasoon on välttämätöntä ja että sopeuttamistoimista tulee päättää ja ne tulee toimeenpanna mahdollisimman nopeasti. Taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi arviointiryhmä korostaa sitä, että arviointiryhmän aiemmin antama, palveluverkkoon liittyvä toimenpide-ehdotus viedään päätöksentekoon ja toimeenpannaan kokonaisuudessaan siten, että saavutetaan vähintään tavoitellut, 18,6 miljoonan euron kustannussäästöt.
Arviointimenettelyn tavoitteena on se, että hyvinvointialue löytää kestävät ratkaisut palveluiden ja talouden yhteensovittamiseen. Arviointiryhmän puheenjohtajana toimii LKT Jaakko Herrala ja jäseninä ovat hyvinvointialuejohtaja Jan Tollet (Keski-Suomen hyvinvointialue), hallitusneuvos Minna-Marja Jokinen (valtiovarainministeriö), johtaja Kirsi Kaikko (sosiaali- ja terveysministeriö) ja strategia- ja ohjausyksikön johtaja Tiina Snellman (sisäministeriö). Pysyvinä asiantuntijoina ovat aluehallituksen puheenjohtaja Maria Kaisa Aula, sosiaali- ja terveyspalvelujen toimialajohtaja Kati Kallimo ja konsernipalveluiden toimialajohtaja Lasse Leppä Keski-Suomen hyvinvointialueelta.
Lue lisää:
Hyvinvointialueen arviointimenettely käynnistyy kolmella alueella (valtiovarainministeriön tiedote 17.6.)
https://valtioneuvosto.fi/-/10623/hyvinvointialueen-arviointimenettely-kaynnistyy-kolmella-alueellaArviointimenettelystä tukea palveluiden ja talouden yhteensovittamiseen (Keski-Suomen hyvinvointialueen tiedote 12.9.)
https://www.hyvaks.fi/uutiset/arviointimenettelysta-tukea-palveluiden-ja-talouden-yhteensovittamiseen
Yhteyshenkilöt
Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen yhteistyössä kuntien, järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta on maan kärkeä. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue,YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue
#hyvaks #hyväarkikaikille
