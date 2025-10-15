ABC Masuunin ABC-latausasema on avattu
Suur-Seudun Osuuskauppa SSO on viime vuosina panostanut vahvasti vihreään liikkumiseen. Uusia ABC-latausasemia on avattu muun muassa Prisma Lohjalle, Sale Nummelaan ja S-market Kemiöön. Lisäksi ABC Piihovin ja ABC Lohjan latauskenttiä on laajennettu 12 CCS latauspaikan suuruisiksi. ABC Masuuniin Karkkilaan avattu ABC- latausasema on kaikkiaan SSO:n toimialueen kolmastoista.
ABC Masuuniin avattu ABC-latausasema koostuu kuudesta CCS latauspaikasta, joista osassa on mahdollista ladata autoa myös peräkärry autoon kytkettynä. Latauskentän kokonaisteho on 600 kW, joka jaetaan dynaamisesti latauspaikkojen välillä – kuten muillakin ABC-latauksen teho- ja suurteholatausasemilla. ABC-mobiilin lisäksi latauksen voi maksaa ABC Masuunissa myös kortilla.
– Asiakkaat ovat kovasti toivoneet ABC-latausmahdollisuutta Masuuniin ja olemme iloisia voidessamme nyt toteuttaa nämä toiveet, sanoo SSO:n toimialajohtaja Heikki Vottonen.
SSO:n 13 latausasemaa ja 70 latauspaikkaa tarjoavat sähköautoileville asiakkaille sujuvaa matkantekoa.
– ABC-mobiililla lataaminen on kätevää ja latauksen valmistumista voi odotella vaikkapa kahvikupposen ääressä. Lisäksi vastuullisuus on yksi arvoistamme, joten meille on luonnollista edistää vihreää liikkumista kasvattamalla latausasemiemme verkostoa, Vottonen jatkaa.
ABC-latausverkosto laajenee jatkuvasti myös muiden osuuskauppojen alueella ja ajantasaisen tiedon latausmahdollisuuksista voi tarkistaa esimerkiksi ABC-lataajat Facebook-ryhmästä tai ABC-mobiilista.
Lisätietoja: toimialajohtaja Heikki Vottonen p. 044 3205 600
Suur-Seudun Osuuskauppa SSO on läntisellä Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa kahdeksan kunnan alueella toimiva, paikallisten ihmisten omistama kasvava alueosuuskauppa. SSO:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa palveluja ja etuja yli 72 000 asiakasomistajalleen. SSO:n tavoitteena on pysyä kehityksen kärjessä kaikilla toimialoillaan: market- ja tavaratalokaupassa, liikennekaupassa, matkailu- ja ravitsemiskaupassa sekä autokaupassa.
