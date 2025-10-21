Turvallisuus ennen kaikkea: Metsästäjäliitto muistuttaa neljästä aseturvallisuuden perussäännöstä

Tuoreet metsästysonnettomuudet Juvalla ja Eurajoella ovat herättäneet metsästäjäyhteisössä vakavaa huolta. Metsästäjäliitto korostaa, että yksikin onnettomuus on liikaa, ja että turvallisuus on jokaisen metsästäjän vastuulla.

– Metsästyksen turvallisuus alkaa asenteesta. Kun tuttuja asioita kerrataan säännöllisesti, ne pysyvät mielessä yllättävissäkin tilanteissa, sanoo liiton metsästysampumapäällikkö Jussi Partanen.

Kertaa neljää aseturvallisuusohjetta

Partasen mukaan jokaisessa jahtiporukassa olisi hyvä pitää lyhyt aseturvallisuuskertaus ennen jahtia, vaikka asiat tuntuisivat itsestään selviltä.

– Turvallisuus ei ole vain oma asia, vaan myös jahtikaverin. Jos siis huomaat toisen toimivan turvattomasti, sinulla on velvollisuus puuttua asiaan. Jos taas sinulle itsellesi huomautetaan aseturvallisuuden paremmasta haltuunotosta, ota palaute vastaan vakavasti ja rakentavasti, Partanen muistuttaa.

Neljä ehdotonta aseturvallisuusohjetta

Kohtele asetta aina kuin se olisi ladattu. Älä koskaan osoita piipulla mitään, mitä et ole valmis ampumaan. Pidä sormi poissa liipaisimelta, kunnes olet valmis ampumaan. Varmistu aina kohteesta ja sen taustasta.

Säännöt perustuvat amerikkalaisen Jeff Cooperin kehittämään turvallisuusfilosofiaan, joka on maailmanlaajuisesti tunnustettu aseturvallisuuden perusta.

Metsästäjäliitto tarjoaa videoita ja oppaita turvalliseen aseen käsittelyyn liiton verkkosivuilla:

Tulosta tästä neljä aseturvallisuusohjetta ja jaa ne oman jahtiporukkasi kanssa ennen seuraavaa jahtia.