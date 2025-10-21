Suomen Metsästäjäliitto ry

Turvallisuus ennen kaikkea: Metsästäjäliitto muistuttaa neljästä aseturvallisuuden perussäännöstä

21.10.2025 15:46:48 EEST | Suomen Metsästäjäliitto ry | Uutinen

Jaa
Jahtiporukka
Metsästäjäliitto.

Tuoreet metsästysonnettomuudet Juvalla ja Eurajoella ovat herättäneet metsästäjäyhteisössä vakavaa huolta. Metsästäjäliitto korostaa, että yksikin onnettomuus on liikaa, ja että turvallisuus on jokaisen metsästäjän vastuulla.

– Metsästyksen turvallisuus alkaa asenteesta. Kun tuttuja asioita kerrataan säännöllisesti, ne pysyvät mielessä yllättävissäkin tilanteissa, sanoo liiton metsästysampumapäällikkö Jussi Partanen.

Kertaa neljää aseturvallisuusohjetta 

Partasen mukaan jokaisessa jahtiporukassa olisi hyvä pitää lyhyt aseturvallisuuskertaus ennen jahtia, vaikka asiat tuntuisivat itsestään selviltä.

– Turvallisuus ei ole vain oma asia, vaan myös jahtikaverin. Jos siis huomaat toisen toimivan turvattomasti, sinulla on velvollisuus puuttua asiaan. Jos taas sinulle itsellesi huomautetaan aseturvallisuuden paremmasta haltuunotosta, ota palaute vastaan vakavasti ja rakentavasti, Partanen muistuttaa.

Neljä ehdotonta aseturvallisuusohjetta

  1. Kohtele asetta aina kuin se olisi ladattu.
  2. Älä koskaan osoita piipulla mitään, mitä et ole valmis ampumaan.
  3. Pidä sormi poissa liipaisimelta, kunnes olet valmis ampumaan.
  4. Varmistu aina kohteesta ja sen taustasta.

Säännöt perustuvat amerikkalaisen Jeff Cooperin kehittämään turvallisuusfilosofiaan, joka on maailmanlaajuisesti tunnustettu aseturvallisuuden perusta.

Metsästäjäliitto tarjoaa videoita ja oppaita turvalliseen aseen käsittelyyn liiton verkkosivuilla:

Tulosta tästä neljä aseturvallisuusohjetta ja jaa ne oman jahtiporukkasi kanssa ennen seuraavaa jahtia.

Avainsanat

metsästysaseturvallisuusneljä aseturvallisuusohjettametsästysonnettomuudet

Yhteyshenkilöt

Suomen Metsästäjäliitto on valtakunnallinen metsästäjien etujärjestö, jonka jäseninä on noin 145 000 metsästäjää ja 2 700 metsästysseuraa. Tehtävämme on edistää metsästystä, luontoelämyksiä ja luonnonvarojen kestävää käyttöä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen Metsästäjäliitto ry

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye