Euroopan parlamentin enemmistö hylkäsi esityksen metsien monitoroinnista

Tiistaina Euroopan parlamentti hylkäsi äänin 370–264 (9 tyhjää) Euroopan komission tekemän metsien monitorointikehystä koskevan esityksen.

Äänestys päättää lain ensimmäisen käsittelyn parlamentissa. Neuvosto sen sijaan hyväksyi yleisnäkemyksensä lakiin 16.6.

Metsien ja metsätalouden pysyvä asiantuntijaryhmä

Toisessa äänestyksessä tiistaina parlamentti hyväksyi pysyvän metsäkomitean tehtävien laajentamisen äänin 327 puolesta, 256 vastaan ja 58 tyhjää. Se tunnetaan jatkossa metsien ja metsätalouden pysyvänä asiantuntijaryhmänä ja tukee komissiota näihin asioihin liittyvien EU-esitysten valmistelussa ja toimeenpanossa. Meppien kannan mukaan asiantuntijaryhmä voisi myös omasta aloitteestaan tarjota neuvoja komissiolle, ja komission olisi pakko konsultoida ryhmää metsiin liittyvissä asioissa sekä kertoa, miten se otti ryhmän neuvot huomioon.

Taustaa

Euroopan komission teki 22.11.2023 esitykset metsien monitoroinnista ja pysyvän metsäkomitean uudistamisesta. Monitorointiasetuksen tarkoituksena on varmistaa, että saatavilla on tarvittavaa metsädataa rajat ylittävien uhkien, mm. tuhoeläimien, kuivuuden ja metsäpalojen, vaikutusten torjumiseksi.

