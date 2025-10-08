Attendo vahvistaa ikäihmisten palveluitaan Hämeenlinnassa: Ikipihlaja Maria siirtyy Pihlajalinnalta osaksi Attendoa
Attendon ikäihmisten palvelut Kanta-Hämeessä vahvistuvat, kun Pihlajalinnan omistama hoivakoti Ikipihlaja Maria siirtyy Attendolle liikkeenluovutuksella. Muutos tulee voimaan arviolta 31.10.2025.
Ikäihmisten ympärivuorokautinen hoivakoti Ikipihlaja Maria Hämeenlinnassa siirtyy Pihlajalinnan omistuksesta Attendolle. Toiminta nykyisessä hoivakodissa päättyy. Ikipihlaja Marian työntekijät siirtyvät Attendo-konsernin palvelukseen osaksi Attendo Hämeen Härkää. Hyvinvointialue kontaktoi Ikipihlaja Marian nykyiset asukkaat erikseen. Attendolla on mahdollisuus tarjota näille asukkaille uusi koti Hämeen Härästä.
"Attendolla ajattelemme olevamme ennen kaikkea koti. Tällä ajatuksella haluan toivottaa uudet työntekijät yhteisöämme. Meillä jokainen uusi työntekijä pääsee tekemään todeksi asukkaillemme omannäköistä elämää yksi merkityksellinen kohtaaminen kerrallaan", sanoo Attendon aluejohtaja Simo Saaranen.
Lisätietoja:
Simo Saaranen, aluejohtaja, Attendo
Puh. 0405507358
Avainsanat
Attendo – Tulevaisuuden hoivan suunnannäyttäjä
Attendo on Pohjoismaiden johtava hoivapalveluiden tarjoaja. Tehtävämme on vahvistaa ihmistä niin, että jokainen, joka meillä asuu, saa elää omannäköistään täyttä elämää. Tarjoamme hoivaa ja asumispalveluita ikäihmisille, kehitysvammaisille, vammautuneille, päihde- ja mielenterveyskuntoutujille sekä lastensuojelun ja terapian tarpeessa oleville. Asukkaillemme olemme ennen kaikkea koti, sidosryhmillemme kumppani ja yhteiskunnassa vahva muutosvoima. Yli 18 000 työntekijäämme palvelee yli 400 toimipisteessä ympäri Suomen. Lue lisää: www.attendo.fi
Vahvistamme ihmistä. Katsomme eteenpäin. Ratkaisemme yhdessä.
Me olemme Attendo.
