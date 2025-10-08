Attendo

Attendo vahvistaa ikäihmisten palveluitaan Hämeenlinnassa: Ikipihlaja Maria siirtyy Pihlajalinnalta osaksi Attendoa

22.10.2025 11:00:00 EEST | Attendo | Tiedote

Attendon ikäihmisten palvelut Kanta-Hämeessä vahvistuvat, kun Pihlajalinnan omistama hoivakoti Ikipihlaja Maria siirtyy Attendolle liikkeenluovutuksella. Muutos tulee voimaan arviolta 31.10.2025.

Ikäihmisten ympärivuorokautinen hoivakoti Ikipihlaja Maria Hämeenlinnassa siirtyy Pihlajalinnan omistuksesta Attendolle. Toiminta nykyisessä hoivakodissa päättyy. Ikipihlaja Marian työntekijät siirtyvät Attendo-konsernin palvelukseen osaksi Attendo Hämeen Härkää. Hyvinvointialue kontaktoi Ikipihlaja Marian nykyiset asukkaat erikseen. Attendolla on mahdollisuus tarjota näille asukkaille uusi koti Hämeen Härästä. 

"Attendolla ajattelemme olevamme ennen kaikkea koti. Tällä ajatuksella haluan toivottaa uudet työntekijät yhteisöämme. Meillä jokainen uusi työntekijä pääsee tekemään todeksi asukkaillemme omannäköistä elämää yksi merkityksellinen kohtaaminen kerrallaan", sanoo Attendon aluejohtaja Simo Saaranen

Lisätietoja:

Simo Saaranen, aluejohtaja, Attendo  

Puh. 0405507358 

simo.saaranen@attendo.fi 

