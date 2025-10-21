Helsingin Kirjamessut nostaa esille sivistyksen voiman - messuilla esiintyvät myös kaikki presidentit
Tällä viikolla järjestetään Helsingin Kirjamessut 25. kerran torstaista sunnuntaihin 23. – 26.10.2025 Helsingin Messukeskuksessa. Tapahtuman teemana on Sivistys ja ilo, jota kirjamessut haluaa välittää kaikille kirjallisuuden ystäville. ”Juhlavuonna haluamme puhua siitä, mitä paras kirjallisuus meille antaa: sivistyksen voimasta ja lukemisen ilosta. Näitä molempia tämä aika kaipaa kipeästi”, toteaa ohjelmajohtaja Ville Blåfield.
Pohjoismaiden suurin kirjallisuustapahtuma Helsingin Kirjamessut järjestetään tänä vuonna 25. kerran. Juhlavuoden messut tarjoaa ennätyksellisen laajan ohjelman: yli 1000 keskustelua, haastattelua ja kirjaesittelyä 17 lavalla, joilla esiintyjiä - kirjailijoita, vaikuttajia, taiteilijoita ja päättäjiä - on lähes 1700. Kirjamessuilla esiintyy laaja joukko kirjan 2025 julkaisseita kotimaisia kirjailijoita ja lähes 40 kansainvälistä kirjailijavierasta. Helsingin Kirjamessujen teemana on tänä vuonna Sivistys ja ilo. Tänä vuonna päästään suurimmalla Senaatintori-lavalla seuraamaan ohjelmaa uudesta Areena-katsomokokonaisuudesta, josta käytössä on istumapaikkoja yli 1500 eli yli tuplasti enemmän kuin vuosi sitten. Helsingin Kirjamessuihin osallistuu 350 yritystä – muun muassa kustantajia, kirjakauppoja, antikvariaatteja, levy- ja peliyrityksiä sekä muita alaan liittyviä yrityksiä.
”Pääasiassa haluamme juhlia tutuissa merkeissä: tämän vuoden uutuuskirjoja esille tuoden. Tänä vuonna ennätyslaajassa ohjelmassa on korostettu kirjailijoiden ainutkertaisia parituksia ja kohtaamisia. Uutena ohjelmakokonaisuutena on Hyvän mielen kirjojen sunnuntai”, kertoo ohjelmajohtaja Ville Blåfield. ” Lasten ja perheiden ohella panostamme nuoreen yleisöön ja nuorten lukemiseen. Rakastetun KirjaKallio-ohjelmakokonaisuuden ja messujen lastenalueen lisäksi kirjamessuille on tänäkin vuonna kutsuttu Suunnista kirjaan -yhteistyön kautta tuhansia koululaisia. Pääkaupunkiseudun yliopistoissa opiskelun tänä vuonna aloittaneet ovat saaneet liput messuille. Lisäksi jaamme tänä vuonna 2000 ilmaislippua ammattikouluissa opiskeleville opiskelijajärjestöjen SAKKI ry:n ja OSKU ry:n kautta”, jatkaa Blåfield.
Helsingin Kirjamessujen 25. juhlavuosi näkyy messuohjelmassa muun muassa:
to 23.10. klo 14 Senaatintori-lava
KIRJALLISUUDEN VOIMASTA JA KUSTANTAMISEN NYKYTILASTA EUROOPASSA
Frankfurtin kirjamessujen ohjelmajohtaja John Steinmark, kirjailija Sofi Oksanen, Helsingin Kirjamessujen ohjelmajohtaja Ville Blåfield ja Filin johtaja Tiia Strandén.
to 23.10. klo 17.00 Fiskehamnen-lava
GRATTIS BOKMÄSSAN
Wivian Nygård-Fageruddin haastattelussa Ville Blåfield, Stig-Björn Nyberg ja Roleff Kråkström
to 23.10. klo 17.30 Senaatintori-lava
HELSINGIN KIRJAMESSUT 25 VUOTTA: OHJELMAJOHTAJAT MUISTELEVAT
Anja Snellman, Jan Erola, Ronja Salmi, Stig-Björn Nyberg, Tuula Isoniemi ja Ville Blåfield.
Kirjamessuilla esiintyvät tänä vuonna myös kaikki presidentit:
to 23.10. klo 15.00 Senaatintori-lava
Presidentti Tarja Halonen haastattelee kirjailija Ulla-Lena Lundbergia
to 23.10. klo 19 Senaatintori-lava
Presidentti Tarja Halonen keskustelee kirjailija Sirpa Kähkösen kanssa sivistyksestä
pe 24.10. klo 15 Senaatintori-lava
Tasavallan presidentti Alexander Stubb Vallan kolmio - Murroksen aikakausi ja maailmanjärjestyksen tulevaisuus.
la 25.10. klo 15 Senaatintori-lava
Presidentti Sauli Niinistö kertoo uudesta kirjastaan Kaikki tiet turvaan – Sinnikkään Suomen suunta
Esillä lukutaidon merkitys yhteiskunnallisesti
Suomen Kustannusyhdistys ennusti viime viikolla painetulle kirjallisuudelle hieman parempaa ja sähköiselle hieman heikompaa myyntiä kuin edellisvuonna. Kokonaismyynti jälleenmyyjille on vajaan prosentin jäljessä vuodesta 2024 kolmannen kvartaalitilaston mukaan. Painetun kirjan myyntieurot nousivat 1,6 % eli noin 800 000 euroa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Viime vuotta paremmin on myyty käännettyä kaunokirjallisuutta, lastenkirjoja sekä hieman yllättäen tietokirjoja. Sen sijaan kotimaiset kauno- ja nuortenkirjat ovat edellisvuoden myyntiluvuista muutamia prosentteja jäljessä. Ääni- ja sähkökirjamarkkina on lievässä laskussa; ainoastaan lasten ja nuorten äänikirjojen myynti on noussut nelisen prosenttia edellisvuodesta.
Kustannusyhdistyksen johtaja Sakari Laiho pitää lukutaitoa erittäin tärkeänä asiana. ”Lukutaidolla on suuri merkitys yhteiskunnallisesti. Opiskelun kautta saadaan osaavaa ja ammattitaitoista työvoimaa Suomeen. Lukeminen edistää myös ymmärrystä ja empatiaa. Ilman kirjoja emme selviä kaikista yhteiskunnan haasteista. Tarvitsemme sivistystä, jotta pärjäämme tulevaisuudessa. Tämän vuoksi lukemiseen ja kirja-alaan mahdollisuuksiin pitää panostaa yhteiskunnassa.”
Kirjakauppaliiton toimitusjohtaja Laura Karlsson kertoo, että kirjakaupoissa odotetaan nyt vilkasta kirjasyksyä. ” Tarjolla on monipuolisesti kirjallisuutta ja erilaisia tapoja lukea. Maaliskuussa julkaistun Suomi lukee 2025 -tutkimuksen mukaan suomalainen lukee keskimäärin yli 16 kirjaa vuodessa, joista 10,5 painettuna. 85 % suomalaisista oli lukenut viimeisen neljän viikon aikana kirjaa jossain formaatissa. Painettuja kirjoja ostavien osuus suomalaisista on kuitenkin laskussa. Joka kolmas suomalainen ei ole ostanut vuoden aikana yhtään painettua kirjaa. Äänikirjapalveluita tilaa 23 % suomalaisista. On ensiarvoisen tärkeätä, että yhteiskunta tukee lukemista ja sitä kautta suomalaisten sivistystä. Kirjojen lukemiSen tulisi olla mahdollista kaikille ja siihen tulisi yhteiskunnankin kannustaa kaikin käytettävissä olevin keinoin”, toteaa Karlsson.
Ohjelmamuutokset löytyvät verkkosivuilta
Helsingin Kirjamessujen ohjelma elää ja ajantasaisen ohjelman löytää www.helsinginkirjamessut.fi/ohjelma. Muun muassa Senaatintori-lavan ohjelma-aikoja on perjantaina hiukan muutettu ja ohjelmat vaihtaneet paikkojaan. Verkkosivuilta löytyy myös tekoälypohjainen hakukone, jonka kautta voi tutustua ohjelmaan.
Valtakunnallisesti merkittävä kulttuurifoorumi ja kirjallisuustapahtuma
Helsingin Kirjamessut edistää lukuharrastusta, kirjallisuuden arvostusta ja kirjojen myyntiä Suomessa. Tapahtuma on valtakunnallisesti merkittävä kulttuurifoorumi; ajankohtainen edelläkävijä, haastava keskustelija, tarinankertoja ja sydämen sivistäjä. Kirjamessujen tärkeimmät arvot ovat sananvapaus, yhdenvertaisuus ja ihmisarvon kunnioittaminen.
Helsingin Messukeskus järjestää Helsingin Kirjamessut 23. – 26.10.2025 Helsingin Messukeskuksessa yhteistyössä Suomen Kustannusyhdistyksen ja Kirjakauppaliiton kanssa. Helsingin Kirjamessujen yhteydessä on Antikvaariset Kirjamessut, jotka järjestetään yhteistyössä Suomen Antikvariaattiyhdistyksen kanssa. Helsingin Kirjamessuilla on myös Levymessut. Samaan aikaan järjestetään Viini & Ruoka -tapahtuma.
Lisätietoja:
tiedottaja Teija Armanto, Messukeskus, puh. 050 376 0804, teija.armanto@messukeskus.com
ohjelmajohtaja Ville Blåfield, puh. 050 310 3017, ville.blafield@messukeskus.com
www.helsinginkirjamessut.fi #kirjamessut
fb https://www.facebook.com/HelsinginKirjamessut
insta @helsinginkirjamessut
twitter @kirjamessutHKI
Kuvia Helsingin Kirjamessuilta http://mediabank.messukeskus.com
Tietoja julkaisijasta
Helsingin Messukeskus on Suomen elämyksellisin tapahtumakortteli ja vaikuttavin kohtaamismedia. Suomen suurin tapahtumajärjestäjä tuottaa laadukkaita tapahtumia sekä vuokraa tilojaan ja palvelujaan erilaisten tapahtumien areenaksi. Messukeskuksen itse tuottamia tapahtumia ovat mm. Habitare, Helsingin Kirjamessut, Educa, FinnBuild, Matkamessut ja Vene Båt. Vierastapahtumina Messukeskuksen tiloissa järjestetään mm. Slush, Nordic Business Forum, Assembly, Koiramessut sekä lukuisia kansainvälisiä kongresseja ja yritystapahtumia vuosittain. Messukeskus toi vuonna 2024 pääkaupunkiseudulle 245 miljoonan euron tulovirran ja toiminnan työllisyysvaikutus oli 3335 henkilötyövuotta. Tilat käsittävät 7 hallia, 40 muuntuvaa kokoustilaa, 21 ravintolaa ja oman tapahtumahotellin. Omistajayritys Suomen Messut Oyj perustettiin vuonna 1919. | Messukeskus. The real social media. | www.messukeskus.com @messukeskus
Helsinki Expo and Convention Centre (brand name Messukeskus) hosts Finland’s most inspiring events and exciting encounters. As Finland’s premier experience provider, we organise high-quality events and rent out our facilities for various occasions. Events produced by Messukeskus include, among others, Habitare, the Helsinki Book Fair, Educa, Finnbuild, Matka Nordic Travel Fair, and Helsinki International Boat Show. Messukeskus also hosts guest events such as Slush, Nordic Business Forum, Assembly, International Dog Fair, as well as many international congress and business events every year. In 2024, the events held at the Helsinki Exhibition and Convention Centre brought in a revenue stream of 245 million euros to the Helsinki metropolitan area and created the equivalent of 3,335 full-time jobs. The premises include 7 halls, 40 convertible meeting rooms, 21 restaurants, and the hotel.The Finnish Fair Corporation was founded in 1919. | Messukeskus. The real social media | www.messukeskus.com @messukeskus
