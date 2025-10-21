Marinkorven jätteenkäsittelylaitoksen laajennushankkeen arviointiohjelma nähtäville, Pori (Varsinais-Suomi, Satakunta)
Suomen Erityisjäte Oy:n Porin Peittoon alueella toimivan Marinkorven jätteenkäsittelyn laajennushanke on nyt ympäristövaikutusten arviointimenettelyn ohjelmavaiheessa.
Suomen Erityisjäte Oy on toimittanut Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA-ohjelma) Marinkorven jätteenkäsittelylaitoksen laajennushankkeesta. YVA-ohjelma on hankkeesta vastaavan esitys hankkeesta, sen vaihtoehdoista ja niiden todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista sekä haitallisten ympäristövaikutusten lieventämistoimenpiteistä.
Suomen Erityisjäte Oy harjoittaa jätteiden vastaanottoa, varastointia, hyötykäyttöä ja loppusijoittamista Porin Peittoon alueella Marinkorven jätteenkäsittelylaitoksessa. Hankealue ja sen ympäristö on kaavoitettu jätteenkäsittelyalueeksi. Suomen Erityisjäte Oy suunnittelee toiminnan laajentamista nykyisen kiinteistön alueella.
Arvioitavat vaihtoehdot
Vaihtoehto 0 (VE0): Hanketta ei toteuteta, eli toimintaa jatketaan nykyisen ympäristöluvan mukaisena. Koska nykyisellä toiminnalla on ympäristölupa, katsotaan sen vaikutusten tultua arvioiduksi lupamenettelyssä. VE0 käsittää seuraavat kokonaisuudet:
- Jätteiden vastaanotto 200 000 t/a
- Jätteiden varastointi 90 000 t/a
- Jätteiden käsittely 90 000 t/a
- Loppusijoitusalueen pinta-ala 8,5 ha
- Loppusijoituspenkereen kokonaistilavuus 1,25 milj. m3rtr
Vastaanotettu jäte joko hyötykäytetään tai loppusijoitetaan Marinkorven jätteenkäsittelylaitoksen alueella.
Arviointiselostuksessa arvioidaan VE0 osalta, mitä suunnitellun hankkeen toteuttamatta jättäminen merkitsee Suomen Erityisjäte Oy:lle, Peittoonkorven alueen toiminnalle ja yleisesti jätehuollolle Suomessa.
Vaihtoehto 1 (VE1): Hanke toteutetaan tässä YVA-ohjelmassa kuvatulla tavalla. Suunnitellut määrät ovat seuraavat:
- Jätteiden vastaanotto 300 000 t/a
- Jätteiden varastointi 140 000 t/a
- Jätteiden käsittely 150 000 t/a
- Loppusijoitusalueen pinta-ala 14,5 ha
- Loppusijoituspenkereen kokonaistilavuus 2,2 milj.m3rtr
Lisäksi hankealueelle on tarkoitus vastaanottaa nykyistä laajemmin erilaisia mineraalisia jätteitä, erityisesti jätteenpolton kuonaa, ja käsitellä sitä. Käsiteltyä kuonaa toimitetaan pois alueelta hyötykäytettäväksi.
Yleisötilaisuus
Hanketta ja arviointiohjelmaa esitellään etäyhteydellä toteutettavassa yleisötilaisuudessa keskiviikkona 5.11. klo 17.00–18.30. Osallistumislinkki julkaistaan ympäristöhallinnon verkkosivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/Marinkorven-jatteenkasittelylaitoksen-laajennus-Pori-YVA
YVA-ohjelmaan voi ottaa kantaa 20.11.2025 asti
YVA-ohjelma on nähtävillä ympäristöhallinnon verkkosivuilla osoitteessa: www.ymparisto.fi/Marinkorven-jatteenkasittelylaitoksen-laajennus-Pori-YVA YVA-ohjelman paperiseen versioon voi kuulutuksen nähtävilläoloaikana tutustua Ahlaisten kirjastossa. Tieto kuulutuksesta julkaistaan myös Porin kaupungin verkkosivuilla.
YVA-ohjelmasta voi esittää mielipiteitä kirjallisesti toimittamalla ne viimeistään 20.11.2025 sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi tai postitse osoitteeseen Varsinais-Suomen ELY-keskus, PL 236, 20101 Turku.
ELY-keskus antaa lausunnon YVA-ohjelmasta. Lausunnossa otetaan kantaa ohjelman laajuuteen ja tarkkuuteen. Lausunto julkaistaan yhteysviranomaisen verkkosivuilla www.ymparisto.fi/Marinkorven-jatteenkasittelylaitoksen-laajennus-Pori-YVA
YVA-menettely
Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA-menettely) on lakisääteinen menettely, jossa selvitetään hankkeen todennäköisesti merkittävät ympäristövaikutukset. YVA-menettely ei ole lupamenettely, vaan siinä tuotetaan lisätietoa hankkeen suunnittelua ja sitä koskevaa päätöksentekoa varten sekä lisätään tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia.
Yhteystiedot
Hankkeesta vastaava:
Suomen Erityisjäte Oy, Outi Lepistö,
outi.lepisto@erityisjate.fi, puh. 050 322 2783
YVA-konsultti:
EnviPro Oy, Milja Vepsäläinen,
milja.vepsalainen@envipro.fi, puh. 040 823 5892
Yhteysviranomainen:
Varsinais-Suomen ELY-keskus, Annukka Koivukari,
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi , puh. 0295 022 882
