Ingo: Suomen tulevaisuutta rakennetaan yhteisvoimin

– Tulevaisuutta rakennetaan kestävillä päätöksillä, jotka eivät rajoitu vain vaalikaudelle tai poliittiseen suuntaukseen, vaan kyse on pitkäjänteisestä ajattelusta ja kokonaiskuvan hallitsemisesta. Hallituksen tulevaisuusselonteko on tähän oikea työkalu, sanoo Ingo.

Suomella on tulevaisuudessa edessään suuria haasteita, kuten ilmastonmuutos, väestön ikääntyminen, palveluiden ja väestön voimakas keskittyminen sekä huolestuttava turvallisuuspoliittinen kehitys. Suomi voi kuitenkin torjua negatiivista kehitystä panostamalla koulutukseen, innovaatioihin, vihreään siirtymään ja oikeusvaltioperiaatteen vahvistamiseen. Näinä aikoina on syytä katsoa isoa kuvaa ja muotoilla sitä Suomea, jonka haluamme nähdä 10, 20 ja 50 vuoden kuluttua.

– Meidän on löydettävä ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi, tuettava kotimaista elintarviketuotantoamme ja panostettava huoltovarmuuteen. Suomessa on oltava suotuisa investointi-ilmapiiri, joka kannustaa kasvuun ja houkuttelee lisää investointeja. Vain kasvavan talouden avulla voimme turvata hyvinvointiyhteiskuntamme, sanoo Ingo.