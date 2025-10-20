Ingo: Suomen tulevaisuutta rakennetaan yhteisvoimin
Eduskunta keskusteli tänään valtioneuvoston tulevaisuusselonteon ensimmäisestä osasta. Ruotsalaisen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoron piti kansanedustaja Christoffer Ingo, joka korosti vakaan turvallisuuspolitiikan, elinvoimaisen elintarviketuotannon sekä innovaatioihin ja tutkimukseen tehtävien investointien merkitystä.
– Tulevaisuutta rakennetaan kestävillä päätöksillä, jotka eivät rajoitu vain vaalikaudelle tai poliittiseen suuntaukseen, vaan kyse on pitkäjänteisestä ajattelusta ja kokonaiskuvan hallitsemisesta. Hallituksen tulevaisuusselonteko on tähän oikea työkalu, sanoo Ingo.
Suomella on tulevaisuudessa edessään suuria haasteita, kuten ilmastonmuutos, väestön ikääntyminen, palveluiden ja väestön voimakas keskittyminen sekä huolestuttava turvallisuuspoliittinen kehitys. Suomi voi kuitenkin torjua negatiivista kehitystä panostamalla koulutukseen, innovaatioihin, vihreään siirtymään ja oikeusvaltioperiaatteen vahvistamiseen. Näinä aikoina on syytä katsoa isoa kuvaa ja muotoilla sitä Suomea, jonka haluamme nähdä 10, 20 ja 50 vuoden kuluttua.
– Meidän on löydettävä ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi, tuettava kotimaista elintarviketuotantoamme ja panostettava huoltovarmuuteen. Suomessa on oltava suotuisa investointi-ilmapiiri, joka kannustaa kasvuun ja houkuttelee lisää investointeja. Vain kasvavan talouden avulla voimme turvata hyvinvointiyhteiskuntamme, sanoo Ingo.
Yhteyshenkilöt
Christoffer IngoKansanedustajaRiksdagsledamotPuh:040 545 5472
Minister Strand besökte Stockholm: Finland och Sverige måste visa vägen – tillsammans!20.10.2025 12:32:55 EEST | Pressmeddelande
Europa- och ägarstyrningsminister Joakim Strand besökte Stockholm förra veckan tillsammans med näringsminister Sakari Puisto och en delegation bestående av styrelseordföranden från Business Finland, VTT, Finnvera och Finlands industriinvestering (Tesi). Syftet med besöket var att fördjupa samarbetet mellan Finland och Sverige inom bland annat näringsliv, investeringar och teknologisk utveckling.
Ministeri Strand vieraili Tukholmassa: Suomen ja Ruotsin on oltava suunnannäyttäjiä – yhdessä!20.10.2025 12:32:55 EEST | Tiedote
Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Joakim Strand vieraili viime viikolla Tukholmassa yhdessä elinkeinoministeri Sakari Puiston sekä valtuuskunnan kanssa, johon kuuluivat Business Finlandin, VTT:n, Finnveran ja Suomen Teollisuussijoituksen (Tesi) hallitusten puheenjohtajat. Vierailun tarkoituksena oli syventää Suomen ja Ruotsin välistä yhteistyötä elinkeinoelämän, investointien ja teknologisen kehityksen saralla.
Adlercreutz och Andersson: Välfärdsområdenas misslyckade finansieringslag måste korrigeras!18.10.2025 09:00:00 EEST | Pressmeddelande
SFP:s ordförande och undervisningsminister Anders Adlercreutz och Svenska riksdagsgruppens ordförande Otto Andersson anser att välfärdsområdenas finansieringslag måste öppnas och korrigeras. De anser att finansieringslagens stora brister blivit allt mer uppenbara efter ett färskt avgörande av Östra Finlands förvaltningsdomstol. Domstolen slår fast att Södra Karelens välfärdsområdes budget för 2025 och dess budgetplan för åren 2026-2028 strider mot lagen.
Adlercreutz ja Andersson: Hyvinvointialueiden epäonnistunut rahoituslaki on korjattava!18.10.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
RKP:n puheenjohtaja ja opetusministeri Anders Adlercreutz sekä eduskuntaryhmän puheenjohtaja Otto Andersson katsovat, että hyvinvointialueiden rahoitusta koskeva laki on avattava ja korjattava. Heidän mukaan rahoituslain puutteet ovat käyneet yhä selvemmiksi Itä-Suomen hallinto-oikeuden antaman tuomion myötä. Tuomiossa todetaan, että Etelä-Karjalan hyvinvointialueen budjetti vuodelle 2025 sekä taloussuunnitelma vuosille 2026-2028 ovat lainvastaisia.
SFP:S fullmäktigegrupp i Varha gläds över satsningen på nytt Allaktivitetshus i Pargas17.10.2025 11:58:01 EEST | Pressmeddelande
Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp i Varha gläds över satsningen på nytt Allaktivitetshus i Pargas – ett lyft för svenskspråkig specialservice till barn med funktionsnedsättning i hela Svenskfinland
